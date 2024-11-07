虎航明年股利穩了「ROE比台積電高」為何股價反而苦吞半根跌停？可能原因曝光

文．黃靖文

台灣虎航(6757)周二(11/5)舉辦改列上市前業績發表會，虎航董事長陳漢銘允諾，會盡力達到「高獲利、高配息」目標，今年獲利除了公司法規定的法定盈餘公積金外，其餘會盡力分配給股東。 此外，虎航總經理張明瑋點出，觀察明年農曆年節票價，價格可能比今年高，因此明年機票票「沒有看淡」的理由。 不過，虎航週三(11/6)股價受惠利多卻不漲反跌，股價盤中重挫超過5.8%半根停板，股價最低來到64.3元跌破5日線支撐，推估主要原因是自10月中股價起漲點55.6元，最高來到69.7元，漲幅將達25%，獲利先出場導致賣壓不小。

虎航前3季賺贏2023年 第4季還能再衝刺一波！

受惠疫後出國旅遊潮爆發，台灣虎航2024年前3季營收亮眼，營收126.37億，年增率近4成，已超過2023年全年營收，前3季每股盈餘達5.52元。

陳漢銘說，去年在登上創新版時，曾許下「唯有虎航可以超越虎航」的承諾，今天我們靠著團隊努力一起做到了。他表示，未來還要全力衝刺第4季，以「高獲利、高配息」為目標，替虎航十年繳出漂亮成績單。

陳漢銘點出，第四季隨旅運需求蓬勃發展，今年營收與獲利，靠著虎航在東北亞的優勢，未來還會與國內旅遊業擴大合作。此外，他點出，泰、越許多旅客想要赴日，都會選擇台灣作為中繼點，因此看好台灣成為亞洲旅運中心。

明年股利穩了！ 券商主管：ROE比台積電高

對於明年股利配發計畫，陳漢銘表示，今年獲利是10年來最亮眼，考量股東長期對台灣虎航的支持，會考慮獲利僅扣除10%法定餘額公積金，盡量把獲利果實分配給投資人。

負責主辦承銷的台新證券董事長郭嘉宏指出，台灣虎航的財務數字令人驚豔，去年虎航股東權益報酬率(ROE)超過60%以上，比台灣所有航空業還高，甚至比台積電還高。

明年航空票價怎麼走？ 總座：沒有向下的趨勢

虎航是國籍航空唯一的低成本航空公司，虎航有15架客機，全部是A320客機，藉此降低人員訓練與維護成本。並提供以全部經濟艙的精簡服務，吸引大量注重「CP值」的旅客。

至於明年票價，張明瑋則指出，目前觀察明年農曆年售價應會高於今年，日韓旅遊也沒有減弱趨勢，因此「沒有票價向下的趨勢」，沒有看淡的理由。

目前虎航共有28個航點，其中，有4個是韓國，11月底再增加桃園-日本宮崎航線後，日本航點就會達到20個，是目前飛往日、韓國最多的國籍航空公司。

虎航總經理張明瑋則表示，今年日本市場需求非常強勁，預料明年也會延續這樣的態勢。尤其，當日幣仍處於低檔，沒有明顯升值，依舊會是國人出國旅遊的首選國家。

本文授權自今周刊，原文見此。

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