FRIDAYS餐廳在美破產 代理商連賠2年為何敢逆風登興櫃？董座自揭彈藥庫

【撰文‧陳葦庭】

代理TGI FRIDAYS、德州鮮切牛排的開展餐飲集團即將登錄興櫃，為什麼董事長邱泰翰敢在公司虧損時投入資本市場？

面臨內憂外患時，有多少企業能夠坦然面對資本市場的檢視？

11月2日，知名美式餐廳TGI FRIDAYS美國總公司，正式向美國德州地方法院聲請破產保護，連帶也讓擁有其台灣代理權的開展餐飲集團，躍上新聞版面。

今年10月才申請公開發行的開展餐飲，原本預計11月初登錄興櫃，卻因此被櫃買中心要求補件，而延後時程。

「FRIDAYS台灣是獨立營運，不受總部影響！」開展餐飲董事長邱泰翰接受《今周刊》專訪，親上火線回應。

讓邱泰翰如此淡定的原因，來自TGI FRIDAYS的海外品牌產權與營運，是由TGI Fridays Franchisor LLC公司所擁有，而非聲請破產保護的TGI Friday‘s Inc.，因此作為該品牌在台灣的代理商，開展營運並未受到影響。

事實上，開展除了擁有TGI FRIDAYS美式餐廳，以及Texas Roadhouse德州鮮切牛排台灣代理權，還同時在香港開出Dan Ryan’s和Amaroni’s兩個美式餐廳品牌，目前旗下所有品牌相加，台港約有30個據點。去年，該公司營收達21.12億元，創歷史新高，但每股稅後純益（EPS）卻也寫下負6.73元的新低。

直營店養出鐵粉 營收亮眼

各界都好奇，開展為什麼有勇氣在這個時間點登錄興櫃？

「虧這麼多錢還敢登興櫃，代表我們有信心，禁得起考驗！」穿著筆挺西裝，梳著俐落油頭，邱泰翰受訪時，語氣一貫自信。

他的自信，來自今年上半年隨著香港不賺錢的分店結束營業，公司虧損幅度逐漸縮小；加上近兩年台灣門市有獲利，可說是漸入佳境。他也不忘預告，「明年TGI FRIDAYS還有展店計畫。」

不只如此，台灣與美國星期五餐飲的發展勢頭，確實不同。「30幾年的老品牌，加盟主都進入退休階段了，很少有人願意繼續投錢裝修、維護，久而久之品牌就會被拖累。」一位不具名餐飲業者，點出TGI FRIDAYS在美國經營不善的關鍵。

反觀開展在二○一四年取得TGI FRIDAYS的代理權後，門市都以直營為主，和美國總部大量開放加盟的方式大相徑庭。

「開展對食材要求非常高，溫度、重量有任何一點誤差都不放過。」開展主要食材供應商、全台最大冷藏牛肉進口商裕賀食品董事長特助洪旭慶觀察，開展旗下餐廳都是直營店，對於餐點的穩定度和品牌一致性都有相應規範，長期下來累積一票死忠消費者，就算經歷疫情，也能維持亮眼營收表現。

只是，作為別人眼中的餐飲界資優生，開展EPS從2020年的8.95元一路下滑，更連續兩年陷虧損。

「最大虧損來自香港，我們花了比別人長的時間才走出疫情。」邱泰翰解釋，2020年疫情爆發後，集團旗下在香港的5家餐廳，包含Dan Ryan’s和Amaroni’s都受重創；加上近年香港商圈從市區移轉到住宅區，來客數和翻桌率明顯下滑，但租金仍居高不下，都讓開展業績接連受衝擊。

於是，止血勢在必行。去年，開展收掉在灣仔、虧損最嚴重的Dan Ryan’s餐廳，而這一步，也導致得一次認列433.5萬港幣（約1779萬新台幣）虧損，「畢竟我們在香港有一半的虧損，都來自這家店。」邱泰翰說。

收掉香港門市止血 Ｑ3獲利

隨著公司體質調整，台港的營運也重上軌道，儘管今年上半年EPS仍負1.66元，但邱泰翰也透露，今年第三季開始獲利。

談起興櫃後的布局，他不諱言，接下來將透過持續展店、併購，以及成立合資公司方式擴大企業版圖。

例如，開展董事會已通過，將收購位在台北101的義大利餐廳SALT & STONE，該品牌明年也將在台北大巨蛋商場、南港LaLaport展店。另外，開展旗下自有美式餐廳品牌LillA，則預計插旗統一集團新商場Dream Plaza。

他也透露，開展正規畫和菲律賓的TGI FRIDAYS代理商Bistro Group攜手成立合資公司，將旗下自有品牌推廣到東南亞市場，最快明後年就有機會跨足海外市場。

只不過，與全台八成百貨、連鎖餐飲業者合作的天帷企管顧問創辦人林剛羽提醒，目前開展約九成營收來源，仍以代理海外美式品牌為主，若能增加不同類型餐飲，或提升自創品牌比例，才更有機會創造利潤，提升投資人信心。

投資開展的能率資本管理顧問創辦人董俊毅則認為，危機就是轉機，此次TGI FRIDAYS事件，正好讓開展更有動力去開創自有品牌，提升獲利能力。

「代理品牌就像彈藥庫，讓我們有足夠的現金流，去開創新的自有品牌。」邱泰翰如此比喻開展的兩大業務，強調未來一年將更著重在自有品牌的發展，期望公司明年就能轉虧為盈。

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