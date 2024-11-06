英特爾被踢出道瓊「股價50年最慘」！昔日半導體霸主為何衰敗？3個血淋淋教訓

【撰文‧吳筱雯】

一個時代的終結！曾經是全球最有價值半導體公司的英特爾，在三個關鍵敗因影響下，業績與股價一瀉千里，道瓊預計於本月8日將其踢出成分股，改納入輝達。

11月1日，道瓊宣布，AI加速運算晶片巨人輝達將在8日被納入道瓊工業指數、取代英特爾。誰能想到英特爾在1999年與微軟一同加入道瓊成分股時，是其中唯二的科技公司；二十五年後，微軟還在列、英特爾卻「被下車」，反映生成式AI熱潮，以及沒跟上AI的英特爾輝煌不再。

輝達當紅、英特爾英雄變狗熊的現實，充分反映在股價上。輝達繼去年狂漲240％後，今年以來又再大漲超過180％；反觀英特爾今年以來跌幅超過5成。大約從5月開始，英特爾就是道瓊成分股中股價最低、表現最差、權重最低者，9月時，股價更以18.89美元創下半世紀以來最糟。由於股價是個股能否被納入道瓊指數的基本要件，從年中開始外界便推估，英特爾今年內就會被踢出道瓊成分股，改由輝達入選。

而輝達也做了一件事，提升自家股票對道瓊的吸引力──股票分割。輝達在股票分割前，每股約莫是1千2百美元；然而，道瓊計算權重方式是依據個股股價、而非市值，若股價遠高於大部分成分股，就會占指數權重過高，不利於被納入。

於是輝達在6月初時將1股拆成10股，對市值沒有影響，但一股的股價因此降了9成，增進了被納入道瓊指數的機率，也才有了如今「輝達上、英特爾下」的結果。

10年前，不論是被輝達取代、還是股價腰斬與連續虧損，都是無法想像的事。三個關鍵因素：專注研發的文化不再、製程與技術誤判帶給對手崛起的機會，以及官僚文化，讓英特爾從一代霸主，變成現今「慘不忍睹」。

因素一》不再專注研發

英特爾自從1968年成立以來，不論是初期的記憶體、還是之後稱霸全球的x86架構處理器，技術，都是最重要的一環。英特爾首四任執行長：諾宜斯、訂下半導體製程推演圭臬「摩爾定律」的摩爾、說出「唯有偏執狂得以倖存」的葛洛夫，乃至於貝瑞特，無一不是工程背景、擁有博士學位，帶領英特爾的設計與製造，走在尖端。

然而，當專長為業務行銷的歐德寧，於2005年出任英特爾第五任執行長時，英特爾變調：從專注工程轉向注重行銷。在他執掌期間，英特爾營收攀上全球半導體龍頭，但台積電前研發副總經理、清大半導體學院院長林本堅透露，「當時英特爾很多高手都走了，導致後來的元氣大傷。」

因素二》技術、製程誤判

其次，是英特爾對先進製程使用的曝光技術EUV（極紫外光）、製程推進模式，都判斷錯誤，種下製程良率提升困難的因、市占率下滑的果。EUV的技術實在太複雜、機台也太貴，英特爾第六任執行長科再奇對於投資EUV能否「值回票價」，沒有信心，當半導體設備大廠艾司摩爾一四年推出第一代EUV機台時，科再奇決定不用，英特爾更在接下來的9年內，全力避免使用EUV技術。

但隨著英特爾的製程推進至10奈米（略優於台積電的7奈米），英特爾使用舊有的多重曝光技術，良率提升緩慢。加上英特爾在2014年，選擇由22奈米「躍進」14奈米，接著又在2017年由14奈米「跳躍」至10奈米，製程推進過於激進，導致英特爾14奈米延後半年、10奈米更推遲3年量產；反觀台積電，製程則是在2018年「超車」英特爾。

直到2021年，英特爾的10奈米製程終於完全取代用了7年的14奈米。然而此時，台積電的製程來到5奈米、約等同於英特爾Intel 4製程，已經領先英特爾整整一個世代。

「以前的製程技術，都是IDM（整合元件製造廠，如英特爾）領先，7奈米製程是第一次台積電超車IDM、提供最先進的技術，」台積電前董事長劉德音回憶起這段歷史指出，「將來如果有人把台積電歷史寫成一本書，7奈米就是非常重要的里程碑。」

正因良率不佳、製程進度落後，本來該去10奈米生產的產品，卻大量塞在14奈米，英特爾出現從2018年起、綿延兩年半的14奈米筆電處理器大缺貨；反觀，依賴台積電產能的超微，絲毫沒缺貨、延後上市的問題，也因此在筆電、伺服器處理器市場趁勢崛起。

市調機構Mercury Research資料顯示，在英特爾缺貨這段期間，超微筆電用處理器的市占率從2018年第一季不到10％，至2020年上半年已衝上20％。伺服器用處理器方面，英特爾則因10奈米製程落後、只能用14奈米應戰，讓超微在2019年、2021年，亮相採用台積電7奈米製程，代號分別為羅馬、米蘭的產品。

伺服器業界人士透露，在這段期間，英特爾的產品運算能力沒有比超微出色太多，但台積電的製程比英特爾先進、良率高，立刻反映在這兩款超微產品的省電性與價格，帶動超微伺服器處理器成功打入X（前推特）、Google等一線雲端大廠。該市調機構的數據也顯示，在伺服器處理器的市占率，超微從2019年僅5％、拉高至2021年底的1成。

因素三》官僚文化逼走大將

英特爾先進的製程即使其後終於導入EUV，良率、業績也沒有比較好。英特爾的7奈米（相當於台積電的5奈米製程）若能按照原本規畫在2021年量產，只會落後台積電5奈米製程1年；但基辛格在2021年接任執行長後，宣布將延後至2023年量產，一下子又落後台積電3年，筆電與伺服器處理器進一步遭到超微侵蝕。

而基辛格心心念念透過大舉興建晶圓廠、推動英特爾復興，除了讓財務負擔加劇、造成今年來連三季虧損，也凸顯英特爾官僚文化滿點的背景。

例如，英特爾在2022年九月延攬EDA（電子設計自動化，是IC設計公司必備工具）大廠益華前執行長陳立武擔任董事。基於陳立武在半導體界的好信譽與對半導體業的深度理解，英特爾董事會授權陳立武監督製造業務，未料，陳立武在英特爾還不到兩年、今年8月便閃辭走人。

路透報導，基辛格上任以來，擴編至少兩萬人、員工數膨脹至12萬人以上，比台積電與輝達兩家合計的員工還要多。陳立武意欲裁撤對研發、製造沒有貢獻的大量中階主管、減少官僚作風，卻未獲基辛格支持，心灰意冷而請辭。

隨著輝達領頭的加速運算需求爆發、行情節節攀升，三個關鍵因素種下敗因的英特爾則持續敗退，不僅PC處理器市占下滑，在勢頭正熱的AI與伺服器領域都沒有太大進展、甚至出現頹勢。

以伺服器用處理器為例，超微董事長蘇姿丰10月表示，超微的市占率已達34％，比去年底的25％增加9個百分點；對比超微2017年重返伺服器處理器市場時，市占率僅2％，短短7年，超微從無名小卒變成可以叫板英特爾。

而基辛格寄予厚望的AI加速運算晶片Gaudi，銷售卻慘不忍睹。年初他表示，今年Gaudi營收可能挑戰20億美元，但4月時就將目標縮至5億美元；日前英特爾公布最新財報，更完全撤回5億美元的預測。這也代表，英特爾至今尚未跟上AI的浪潮。

英特爾遭道瓊除名、由輝達取而代之，是一個時代的終結、新時代的開啟。昔日英雄英特爾要花多久時間才能跟上AI加速運算的浪潮、甚至重返榮耀？至今還沒有答案。

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