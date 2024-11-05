00878最新配息0.55元出爐！本金100萬每季就多賺1張...他打造底氣「裸辭也不怕」

文．數位內容部整理

00878(國泰永續高股息) 連4季股息只漲不跌，8月配出0.55元新高後，週五（11/1）配息數字出爐！00878本次預計配發0.55元，以週五(11/1)收盤22.77元計算，單次配息率2.4%，年化配息率約9.7%。 00878下次除息交易日為11/18(一)、最後買進日11/15(五)，股息預定發放日為12/12(四)。

00878成分股電金都有，操盤人：第四季行情看好

00878基金經理人游日傑表示，台股在第四季有法人作帳行情加持，加上近期各家企業陸續公布財報，正向看好台股表現，投組中有近65%的電子股，如聯發科、日月光、聯詠、廣達、聯電，而00878同樣持有逾2成的金融股，包括國泰金、富邦金等兩大金融巨頭，皆在今年紛紛繳出亮眼成績單，屢屢刷新自身營收紀錄。

在00878的指數規則下，其成分股的權重分配較均衡，較能抵禦產業波動的風險，因此適合投資人長抱，多項優勢也帶動00878成為受益人數、定期定額雙冠王，截止至10月30日，基金最新規模已超過3,340億，且根據集保中心統計，至10月25日時00878總受益人數突破144萬。

00878、0056、00919、00915單次配息率仍突破2%

近期不少高息ETF配息降低的狀況，讓存股的小股民都擔心，是不是會越賺越少？事實上攤開數據來看，包含國泰永續高股息(00878)、元大高股息(0056)、群益台灣精選高息(00919)、凱基優選高股息30(00915)，最近單次配息率都突破2%，而復華台灣科技優息(00929)也有將近1%。

若投資人投入100萬，換算上一次配息時的收盤價23.13元，大約可以買到43張，每股配發0.55元，單季就能領到2.3萬元股息，進一步將2.3萬元投入，等於每一季都為自己賺進一張00878，透過複利滾大本金。

ETF達人分析，所謂的「複利」，是指將報酬投入本金再投資，本金就會像雪球一樣越滾越大。

00878每月月底買一張，19個月變成20張

理財部落客知美在臉書粉絲團「知美Jimmy」提到，自己是從2023年開始，到每個月月底的最後一個工作日，就會不管價格固定買進一張00878，8月除權息之前，已經持續1年7個月時間，加上股息再投入成功累積20張。

「隨著8月00878現金股利再提升，領到手的現金股利也正式突破1萬元！雖然之後會持續將股息再投入，但是配息入帳的這天，知美還是決定好好幫自己慶祝，早餐不再省錢吃麵包改去早餐店吃漢堡」。

為何不選市值型ETF：高息ETF不用想著找買賣點

知美說，每個月定期定股1張，持續1年7個月，為什麼不是持有19張，而是20張呢？因為固定會把股息再投入，但是既然已經決定要把領到的現金股利通通再投入，為什麼不選擇配息比較少的市值型，而是要選擇配息高的高股息呢？

知美解釋自從今年4月遭遇變相的職場霸凌後選擇裸辭，待業過程中，銀行帳戶突然沒有薪水入帳，但每個月將近3萬元的固定開銷，房租、孝親費、伙食費，金錢的重擔還是在自己身上並沒有消失。

「持有市值型ETF需要自己判斷買進賣出，自己打造自己的現金流，但是大多數的觀眾朋友之所以會選擇定期定額，就是因為自己沒有判斷股市高低點的能力，原本就已經沒有工作了很擔心，結果賣出後股市大漲心情更鬱悶，股市大跌帳面虧損又捨不得賣出」。

突然需要現金流，還是高息ETF簡單方便

她說，持有高股息ETF，雖然不斷配息的過程中，對於生活順遂的人來說，需要自己將股息再投入有點麻煩，但對於臨時需要現金流的人來說，配息自動入帳更簡單方便。

國泰00878受益人超過144萬人，奪下全市場ETF冠軍寶座，定期定額人數也是領先群雄，會這麼受到投資人喜愛，主要是因為00878重視風險分散，金融、電腦、半導體族群權重各佔2成，聯發科、聯詠、國泰金、廣達、日月光等指標企業，都是成分股之一。

00878重要成分股聯發科，未來表現是利多

市場專家點出，00878重要成分股之一的聯發科，在ETF中占比有5%，最新旗艦晶片天璣9400，因客戶需求暢旺廣大投片，月初問世以來，不到一個月就出現供應短缺，對於00878來講絕對是個利多。

不僅如此，AI勢不可擋，美商亞馬遜執行長賈曼甚至高喊，AI是變革性技術，將改變每一家公司、每一份工作及每一個工作流程，台灣的合作廠商廣達(00878權重約佔3.84%)，也有望跟著受惠，出貨動能催落去，00878選股緊跟市場脈動，跟著趨勢一起成長。

本文授權自今周刊，原文見此。

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