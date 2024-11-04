川普放話要對台收保護費 反而大加分！ 矢板明夫拆解白宮主人2劇本

【傳文/林韋伶】

美國總統大選將在下週登場，根據目前民調和媒體報導顯示，共和黨候選人川普相當有機會開創「川普2.0」的時代，也讓他的談話備受關注。 其中，對於川普近期再提對台收「保護費」一事，儘管多數人感到憂心，但印太戰略智庫創辦人、前產經新聞社台北支局長矢板明夫卻認為：「對台灣是大加分。」

矢板明夫分析，川普就是一個生意人、不喜歡別人佔他便宜，若用不佔便宜、親兄弟明算帳的方式相處，其實更符合當前資本主義社會與國際社會趨勢。

「他無償支持你的時候，一定也是有所圖，只是你看不到而已；否則無償支持的關係，是很不安定的。所以，川普說台灣要交保護費，我覺得是非常好的事情，你敢要、我敢給，那你就要保護我，對台灣是大加分。」矢板明夫這樣剖析。

他更以買汽車保險的案例來比喻，如果消費者買一輛新車，保險公司認定這車是外國車，不願意出車險，那車主恐怕都還不敢把車開到路上去，「但現在是保險公司追著你掏錢，趕緊交完費用以後就放心了。」

川普、賀錦麗入主白宮差別？矢板：川普上任對經濟有利一些

至於川普與民主黨參選人賀錦麗誰入主白宮對台有利？矢板明夫先從對台灣最重要的安全隱患來說，他認為從國防安全的角度來看，兩人的差別並不大，都希望台海能夠維持現狀。

但以經濟政策來說，矢板明夫認為：「其實川普的經濟政策是蠻厲害的，他是商人，很重視經濟，他上台後，經濟可能更加活躍。」

矢板明夫判斷，川普主張減稅，相對民主黨在社會扶植、照顧弱者的部分做得較不積極，可能會把這些資源轉移到扶植企業，讓企業可以提升競爭力。

氣候變遷議題成軟肋 美國一不小心可能入中國陷阱

而在民主黨的部分，因為相對重視氣候變遷議題，矢板明夫因此分析：「中國是全世界最大的二氧化碳排放國，美國一旦進入氣候變遷問題的話，很容易掉入中國的陷阱，因為中國可能以氣候變遷議題和美國合作的方式，交換美國在其它地方讓一點空間給自己，此時中國手裡就有籌碼」。

相對來說，川普基本上不在乎氣候議題，中國在這方面一點籌碼都沒有，「所以中國應該更怕川普當選」。

台積電走上國際舞台 矢板明夫：不是壞事

對於過往歐洲汽車產業一度出現，沒有台積電晶片就無法順利交貨的情況，因此當各國紛紛向台積電招手、希望台積電前往設廠，矢板明夫認為這是情有可原的事。

「其實以台灣現在的規模，根本不可能有那麼多水和電，台積電往外走出去，不見得是一件壞事。過去在半導體業，本來是日本比台灣強，台灣後來憑著自己的努力佔了上風，但如果不繼續努力，有一天也可能被別人超過。台灣的半導體業處於一個競爭狀態，讓台灣不停地自我提升，這不是壞事。」矢板明夫這樣說明。

矢板明夫給建言 台灣不可再期盼左右逢源

最後，矢板明夫巧妙以老大與小弟的意象比喻台灣目前的處境，他認為當美國與中國兩個大哥感情好的時候，台灣這個小弟可以到兩邊家裡串門子、做關係；但現在老大已經鬧翻了，而且是為了台灣這個小弟鬧翻，「台灣還有空間在一個老大屋簷下，還跟另一個老大眉來眼去嗎？台灣左右逢源的時代結束了，必須選邊站。」

矢板明夫也特別提醒台灣企業，在川普自2018年起，採取以技術圍堵中國的政策後，台灣企業一定要想辦法守住高階技術，「如果台灣企業成為破口，除了會對台灣自身的安全造成隱患，對台灣與國際社會，特別是美國對台灣的信賴關係，也會出問題」。

「不管最後是誰當選，台灣一定不能讓美國出現『疑台論』，這對台灣自身來說，傷害非常大。」矢板明夫建議，不管是面對共和黨或是民主黨，都要讓他們相信台灣是個可以信賴的朋友，這是非常重要的。

本文授權自今周刊，原文見此。

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