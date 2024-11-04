旅日族注意！日免稅制度有變須「先付後退」…新制何時上路？3方式一次看

【傳文/翁申霖】

喜愛旅日的民眾注意了！對於外國人來說相當方便的免稅制度即將大轉彎，據了解，日本政府計劃更改免稅制度，最快2025年開始實施；此外，有內部人士透露，百貨公司及商場等相關設施已陸續接到通知，預告2025年起免稅手續將有重大變化。

從現行的日本免稅制度來看，外國人在日本購買部分商品不需繳納消費稅，只需要在購買時出示護照就能直接退稅；日本《時事通信》就曾表示，這種制度在全世界是獨一無二的；而海關人員則是依照商家提供的購買記錄，確認旅客是否將免稅商品攜帶出境。

不過，這項方便旅客的制度，也成了有心人「鑽漏洞」的灰色地帶。

據《時事通信》報導，愈來越多遊客在購買免稅商品後，利用現行免稅制度的漏洞，直接在日本當地進行轉售圖利。

從數據來看，當局在2022財年曾隨機抽查57名消費金額超過1億日圓的外國遊客，發現竟只有1人遵守規定，乖乖將免稅品帶出境；向違反規定的56人要求補繳消費稅，仍只有1人補繳，其餘人等未繳稅便拍拍屁股飛出境，造成滯納稅額累計超過18.5億日圓。

為此，日本政府研議在明(2025)年改變免稅制度。

日本新免稅制度：「先付後退」

至於日本新版的免稅制度何時上路，根據《ETtoday新聞雲》報導，有知情人士指出，日本政府決定改變免稅手續，當地百貨、商場設施都已陸續收到訊息，目前規劃最快2025年4月、最慢12月就會開始實行。

從已知訊息來看，日本免稅改制最大差異是以「先付後退」為主軸，旅客需先以含稅價購入，將物品帶到機場經確認後才能辦理退稅。

值得留意的是，目前日本現行的免稅制度將商品分為一般商品與消耗品，當新制上路後，將不再針對一般品或消耗品進行區別，也不會有免稅品的專屬包裝（透明紅袋），同時也會廢除消耗品購買的50萬日圓上限，提升旅客購物便利性。

新制退稅3種方式 1、現金 2、信用卡 3、電子貨幣

日本免稅新制上路，若遊客選擇用「現金」退稅，屆時將會透過機場專屬窗口處理，若選擇以「信用卡」或「電子貨幣」退稅，則需先在購買店家登記退稅方式、退稅帳戶，以及旅客相關資訊等。

針對遊客轉售亂象，《時事通信》今年8月時曾指出，即使海關會根據店家提供的購買紀錄進行檢查，「但實際上是不少遊客未經過海關檢查就直接出境。」讓許多人能鑽漏洞進而轉賣免稅商品獲利。

報導透露，有免稅店相關人士受訪時這麼說，「近來觀察到這麼做的越南人和韓國人數量正增加中，但從事免稅品轉賣的絕大多數其實是中國人。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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