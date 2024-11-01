川普會拿台積電開刀、變下個華為？兩原因免擔心 陸行之：台灣晶片強大是爆肝換來的

【撰文/林韋伶】

美股三大指數周一(10/28)收高，雖然投資人多數看好科技股財報周表現，但台積電ADR卻是大跌超過4.31%，主要就是受共和黨總統候選人川普，接受熱門podcast節目訪問時再度提到：「台灣偷走美國晶片生意，台灣若要美國保護，就應該付保護費」這番言論所影響。 連帶台股週二（10/29）一路開低走低，近11點下跌超過400點，最低來到22711.1點，跌破月線支撐，台積電下跌超過2%、最低來到1020元，而鴻海(2317)、廣達(2382)、聯發科(2454)等，跌幅也都超過2-3%。 終場台股收22926.59點，下跌271.48點或1.17%，台積電收1040元，下跌10元或0.95%。三大法人合計賣超401.61億元，其中外資賣超291.69億元，自營商合計賣超161.94億元，投信則是買超52.02億元。 台積電走弱，反映了川普言論，由於川普目前勝率看似比對手賀錦麗要來的高，所以引發市場擔憂。對於台積電屢屢被川普點名應該交保護費、傳出遭商務部調查，有沒有可能變成「華為第二」？

「在美國，沒人樂見台積電成長被限制」

手握規模111.7億美元（約新台幣3351億元）基金、在科技投資領域耕耘30逾年的富蘭克林股票團隊首席投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經濟理人強納森．柯堤斯（Jonathan Curtis）分析，因為兩大原因，台積電不需要擔心變成華為第二。

強納森．柯堤斯分析，理性分析美國發動科技戰、貿易戰背後的理由，核心考量是「期盼這些AI人工智慧的技術，用在支持民主制度，這些技術應該跟有相似價值觀的國家共享，並非所有國家都跟美國與台灣一樣，共有這些價值觀；因此，我們才會看到美國政府跟一些西方國家，都在嘗試限制這些科技流向價值觀不同的地區。」

第二，強納森．柯堤斯認為，台積電有很特殊的技術，是間非常獨特的公司，「在美國，沒有人樂見台積電的成長被限制」。

他因此認為，不管是被調查或川普的選前發言，不會影響台積電的機會和能力，「台灣與我們有共同的利益、價值，我們要確保這些先進技術被用在世界可以信任的國家」。

AI產業發展可能擴張到軟體公司

富達國際亞太區股票投資主管Marty Dropkin則分享，面對選舉、政治因素這樣的外部因素，實在太難預測，因此富達投資團隊在內部開會時，會彼此提醒回頭聚焦基本面，找尋有較強勁成長動能的投資標的。

以搭上AI題材的產業來說，可預期不僅獲得1年的投資，而是3～5年的投資，「現在都還是在建設基礎設施的週期，像是蓋數據中心等，未來一但開始走向應用，就可以提高產業生產力，影響無遠佛屆，就連投資可能也會用AI。」

根據Marty Dropkin的觀察，目前受惠AI產業發展的主要集中在硬體廠商身上，之後可能擴張到軟體公司。

陸行之：川普若當選，得想想如何避凶趨吉

知名分析師陸行之在臉書上也認為，台灣的晶片製造強大是用幾十萬台灣人的加班熬夜及爆肝換來的，不是偷來的。

「過去數十年，我們花大錢持續買老美被淘汰及延遲遞交的武器，應該算是另一方式的交保護費，川普要是當選（現在看起來很有機會），投資人要趕快想想該如何避凶趨吉」。

郭哲榮：川普威力比想像中嚴重

摩爾投顧分析師郭哲榮則是說，川普的威力比想像中嚴重，「上任後一定會搞台積電，只是時間早晚而已，因此日股表現還可以，但台股卻是疲弱不振」。

股市小黑則是在黑大早報發布訊息認為，台積電被川普投顧狙擊，台股神山先上演跳水秀，美股adr下跌4.31%，「大家是否有發現一個規律，每當神山大學長換人當的時候，後續都迎來一波明顯的修正」。

股市小黑：每次神山蹦蹦，都是下一波機會

「之前的688大學長當最久，中間修正最低370元，修正最大達46.2%，1080大學長當3個月，最低813元，修正最大達24.7%」。

股市小黑說，現在台積電1100大學長剛就任，又開始來個蹦蹦，看不懂的會認為倒楣，剛買就被套。

「我們站遠一點格局打開，就能透析主力的操作策略，每次神山蹦蹦，都是下一波的機會，別人這時候容易追高殺低，別人中招是他們的事」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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