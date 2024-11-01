22歲創業就遇海嘯、靠喬治瑪莉卡撐過去 國中畢業窮小子如何變身尾牙大王？

【傳文/彭蕙珍】

「大家一起喊，『我愛台積』。」一年一度的台積電運動會於周六（10/26）在新竹舉辦。每年台積電創辦人張忠謀及愛妻張淑芬都會共同出席這場盛宴。 在熱鬧的活動背後，有一群專業的執行者，其中有飛虹國際的身影。飛虹國際創辦人謝銘杰22歲在竹科白手起家，他是燈光音響工人出身，從5萬元小活動辦起。 現在是7成大型企業尾牙、運動會、家庭日等活動的承辦廠商，包括台積電、富邦金、廣達、華碩、宏碁、群創、中信金、渣打銀行、台灣大、美光等都是他的客戶。創下最旺時年營收逾4億的好成績。

很難想像，學歷低的謝銘杰，竟然能征服竹科一群碩士、博士的心，接到大型尾牙、家庭日、運動會等活動，成為台灣的「尾牙大王」。他笑道：「我跳脫一般人設想，以為要有學歷、財力才能成功，我完全沒有，而且還在單親家庭中長大。」

他創業不過10年，身價就破億元，曾娶明星妻米可白，可說是「人生勝利組」。不過，他的身世其實頗為坎坷。

6年9班的他，母親是酒吧歌手，父親早已有家室。母親為了賺錢養他，四處演唱，出生後不久就將他送到保母家寄養。小時候他最大心願是：「我要和媽媽一起生活。」為此，小學五年級，就學會觀察身邊商機、賺錢、存錢、圓夢。

放牛班小孩 拚命把活動做好

他不愛念書，是放牛班小孩，高一才進校門就被退學，只好到社會大學求生，「我擺過地攤、到殯儀館清洗屍體、到工地丟磚頭…等。」17歲那年，事業有成的生父邀他到巴西生活。待了1年多後，沒完成高中學業就返台。

他的繼父是琴師，經營一家小型燈光音響工程公司，謝銘杰利用等兵單的空檔，幫忙繼父和母親的事業。他說：「那時的我很像工人，在馬路邊搭建舞台。」

退伍後，燈光音響成為紅海市場，家中生意清淡。謝銘杰決定自己接案、創業。他請舅媽當擔保人，向銀行貸款50萬元。那是2002年，他成立「飛虹國際行銷」。

因住在新竹，就近在竹科找客戶，「我每天拜訪5~8家廠商，1個月跑上百家。」公司小、沒名氣，加上不懂得活動規劃，起初一個案子都接不到，「為了生存，只要有案子都接， 5萬、10萬都沒問題。」

他用「拚命把活動做好」的精神，感動了福委會委員，幸運接到第一個大案子：智邦科技尾牙。

「竹科圈子很小，有口碑就會有人找上門。」從尾牙，到運動會、家庭日。飛虹從竹科站穩腳步。2005年將事業版圖拓展到台北、2006年赴南部設立分公司。

SARS差點倒閉 金融海嘯後成為「一哥」

在創業的過程中，謝銘杰遇到不少挑戰，例如在創業的隔年就遇到SARS，公司一個案子都接不到，差點倒閉，「那幾年，我用George & Mary信用卡周轉，過著沒有錢的日子。」創意無限的他突發奇想，在戶外搭帳篷、幫企業辦法說會，沒想到大受歡迎賺到一桶金。

2008年遇到金融海嘯，卻是讓飛虹坐穩尾牙一哥的地位。回憶當時，他說：「原本我看好公司即將大展鴻圖，卻遇到百年一見的金融海嘯，一夕之間，尾牙幾乎取消。」

當時，大多數競爭對手倒了，或是縮小規模。他因為做對三件事，在2010年躍升成為全台最大活動公關公司，成為「一哥」。

1. 沒有裁員。隔年6月，活動需求回來時，飛虹成為台灣最大廠商。

2. 有充足的流動現金。因為公司沒有隨便投資。

3. 到中國大陸發展。將事業版圖拓及到兩岸。

這次的危機，讓他明瞭現金的重要性。自此，公司準備好充足的現金，就算兩年沒案子，都能活下去。

而在2017年，謝銘杰成為吳寶春之後，唯二被新加坡大學商學院破格錄取的學生，並於2020年順利取得學位。

台積電也是客戶 成功的5個關鍵

2011年，飛虹接到「護國神山」台積電24周年運動會活動。謝銘杰表示，台積電是很嚴格的企業，有非常專業的團隊，分工細膩且全力以赴，「第一年服務台積電就被震撼，之後反而鞭策團隊，要持續進步，以超越台積電團隊的要求為使命。」

他坦言，剛開始會覺得做台積電的活動是「不划算」的，「以價格來說必須放掉很多案子。而且，至少要有10人以上的團隊，才能專心執掌，服務後才發現，價值無限。」台積電30周年，以及即將到來的35周年運動會，都由飛虹協辦。

他強調：「各產業龍頭的尾牙、家庭日、運動會等活動，都交給飛虹。」而他之所以能接到龍頭企業信任，成功的關鍵有5個：

1. 講究細節。辦活動時會設想所有狀況，做最好的安排，取得客戶信任。

2. 建立標準作業流程（SOP）。每一件工作都建立SOP，新進員工必須上兩天的新人訓練，學習音響、舞台搭建、工程等。

3. 積極學習。經常接觸大老闆，從他們身上學習經營哲學，創造自己的差異化。

4. 創意無限。活動公關業競爭激烈，為了勝出，他腦中有無數新穎點子。

5. 積極培養人脈。和各界建立良好關係。

疫情活動轉線上 公司持續IPO

COVID-19疫情，對飛虹是嚴峻的考驗，也是謝銘杰創業20年來沒有遇到的最大風暴。他強調：「不要以為疫情結束後會回到過去，新冠疫情改變了未來，必須要建立新的商業型態。」

為了應對企業未來轉變，他將各式活動轉到線上舉行。為讓線上尾牙等新的轉型能夠落實，他訓練員工，要求他們自己要成為YouTuber，並將辦公室變成直播間，設計出能夠吸引客戶參與又互動的線上遊戲。

只不過，轉型並沒有那麼容易，他遇到三個難題：一是客戶不習慣，二是客戶的預算不足，最多只有實體活動的1/10；三是技術面，直播要有專業導播、切換畫面等。

儘管轉型之路不好走，但謝銘杰認為，趨勢已經無法逆轉，未來活動一定是虛實結合。同時，飛虹仍然繼續朝著IPO方向努力，他強調：「這是必須要做的。對內，要讓公司制度更建全；對外，要嘗試異業結合，為20年的下一步，帶進更多商機。」面對未來，他積極迎戰。

本文授權自今周刊，原文見此。

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