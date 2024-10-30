台積電效應發威！3千台人長居熊本 日年獲利近32億...玉山、中信等台資銀行如何搶客？

【撰文‧梁任瑋】

有超過3千名台灣人居住的熊本，現成為台灣銀行業最新的海外戰場，各家業者競相挾著豐富的經驗與靈活策略，為當地居民提供更創新、貼心的服務。

10月25日，華燈初上的熊本日航酒店，舉行一場別開生面的開幕晚宴。這是玉山銀行熊本出張所的開業慶典，由玉山金控董事長黃男州親自率領一級主管遠道而來。晚宴高潮是玉山員工組成的合唱團演出《港町十三番地》，一如歌詞描述的「航船結束漫長旅程，終於抵達目的地」， 熊本出張所成為玉山在日本發展的新起點。

日本與台灣經貿往來密切，重要都會如東京、大阪，一直是國銀布局海外的重要拼圖；但自從台積電2021年11月宣布赴熊本設廠後，帶起了另一波進軍日本熱潮，且不約而同鎖定新興科技重鎮：九州。今年7月，台新銀行剛在福岡成立出張所，3個月後，玉山銀行又直接深入台積電日本廠（JASM）所在地熊本插旗。

國銀搶灘九州，除了看準台積電設廠的磁吸效應，更蘊含著想進一步拓展東北亞金融版圖的雄心壯志。

國銀在日本市場也確實頗有斬獲。據金管會統計，2023年國銀在日本合計獲利達31.6億元，創下近4年來的獲利高峰；今年上半年，獲利更高達24.2億元，較去年同期增加73％，日本分行儼然成為挹注金控獲利的小金雞。

玉山最積極 搶進福岡、熊本

在一眾赴日的國銀當中，又以玉山銀行腳步最為積極，2023年7月就率先設立福岡分行，甫開業的熊本出張所，已經是玉山在九州的第二個灘頭堡。

「我們在日本的布局，是有計畫且漸進的。」玉山金控總經理陳茂欽在熊本接受《今周刊》專訪時表示，日本一直是玉山將台灣經驗出海的重點目標，儘管有同業對日本過去長期實施負利率政策抱持疑慮，但玉山仍看好日本經濟潛力，2017年成立東京分行後，2022年便開始規畫在日本第四大經濟區九州設立據點。

設立福岡分行之後，進一步往熊本設點，也非偶然。陳茂欽分析，熊本縣雖離福岡不遠，但也要一個半小時車程，且縣內幅員遼闊，設立熊本出張所，能就近提供客戶更便利、更即時的金融服務，也能從JASM周邊尋找供應鏈廠商的貸款與金融服務商機，扮演帶動台日半導體產業發展的後援角色。

陳茂欽直言，要深入日本市場，就必須熟悉在地的商業習慣及經營思惟，因此玉山福岡分行行長與熊本出張所所長，都是出身九州在地的金融人才。

除了人才，玉山銀行也積極打進熊本在地網絡，除了與熊本市政府簽署備忘錄，更與九州金融集團旗下的鹿兒島銀行及熊本當地最大的肥後銀行合作，成立「九州M&A Advisors公司」，為有意前往熊本投資的企業提供全方位的情報。

熊本出張所的辦公室，更直接設在熊本車站旁的九州金融集團旗下證券大樓內，一走進門，就能見到一幅熊本城油畫，象徵著玉山對熊本歷史文化的尊重。

有多年外派日本經驗的玉山銀行福岡分行襄理陳彥夫指出，相較日本當地銀行，台資銀行的優勢在於更了解台灣顧客的需求；對中小企業放款又是玉山銀行強項，熊本當地已有許多跟著台積電落地的台灣供應鏈業者，對玉山而言潛力無窮。

另一家著眼於JASM效應而積極搶灘九州的台灣民營銀行，則是已在日本發展24年的中國信託。

中信日本子行 收匯款最便捷

中國信託銀行2000年成立東京分行，一四年併購日本東京之星銀行，成為唯一於日本設有子行的台資金融機構，採分、子行雙引擎模式，提供法人、個人金融服務，滿足台資企業赴日的金融需求。

「早在台積電日本廠開幕前，我們就已先行布局熊本了。」東京之星子行代表執行役常務谷村明政自豪地說，「2023年12月，東京之星在熊本設立事務所，成為首家進駐熊本的台資背景銀行。」

成立之初，這家事務所僅4位員工，不到一年，團隊已擴編至7位，30坪大的辦公空間已略嫌擁擠。谷村明政笑著說，最近東京之星熊本事務所所長電話接到手軟，各式各樣的業務需求應接不暇。

「我們與其他國營銀行的最大不同，是針對台灣人設計了許多個人金融產品。」谷村明政強調，相較其他國銀在日本的分行未加入日圓清算系統，在個人金融業務受到諸多限制，東京之星銀行擁有完整日圓清算系統，讓客戶在收匯款上更加便捷。

例如，台灣客戶在其他國營銀行的熊本出張所或福岡分行開戶，別人要匯款給他，必須先匯到日本的三大銀行再轉匯到該分行；但在東京之星銀行開戶，對方只須直接匯款到東京之星的帳戶即可，就像一般日圓匯款一樣方便。

憑藉著這一優勢，東京之星銀行目前已成為許多住在九州台灣人的往來首選。

東京之星銀行不僅提供便捷的金融服務，對當地市場也有深刻認識。「我們熟稔熊本的房地產市場，能快速判斷屋齡及其他條件，並快速鑑價核貸。」谷村明政說。

對有意置產的台灣人，東京之星也量身打造貸款專案，今年5月針對非日籍人士推出的「東京招福星」專案，只要房貸金額超過二千萬日圓就可申貸，門檻明顯低於日本當地銀行要求的5千萬日圓。

此外，東京之星銀行也為台積電員工提供了一系列貼心服務。

日本銀行通常要求客戶在日本居住滿半年以上才能開戶，但谷村明政表示，東京之星早在台積電首批3百多名員工抵達熊本之際，就已協助他們辦理好銀行薪轉帳戶和信用卡；甚至直接在JASM廠區內設置ATM（自動提款機），方便台籍員工隨時輕鬆提領日幣，解決燃眉之急。

投資不再局限於半導體產業

此外，東京之星也與信用卡公司合作，為台積電員工申辦日本當地信用卡建立管道。「由於台積電員工收入普遍較高，信用卡公司也樂於發卡。」谷村明政表示，這在日本是史無前例的創舉，更可見台資銀行的彈性。

「我們是一家日本銀行，同時也擁有台灣背景，可以更理解台灣客的需求。我們也願意承擔風險，為客戶提供更靈活的金融服務。」谷村明政說。

與多家台資銀行互動密切的九州台商會榮譽會長賴玉汝也呼應谷村明政看法，她分析，台商在熊本的投資已不再局限於半導體產業，精密機械、電子零組件、材料供應、物流等產業也極具潛力，金融業者可先洞察相關需求，精準提供服務。

賴玉汝也建議有意投資熊本的台商，應比照金融業者深入了解當地市場，並與當地政府及機構合作，積極培養當地人才，融入當地社區，以利長期發展。

熊本市政府經濟觀光局總括審議員工藤晃表示，台積電在熊本設廠後，2023年造訪熊本市的外國觀光客較前一年增加逾9倍，達到史上新高的43.4萬人，其中又以台灣客11.2萬人最多，足足是2019年疫情爆發前的兩倍，在可預見的未來，台灣與熊本間的觀光和商業交流勢必益發活躍，金融服務需求也會持續增加。

目前約3千名台灣人長居熊本，已占熊本整體外國居民半數。台灣銀行業過去在國內市場中磨練出靈活的策略和堅韌實力，如今將戰場拓展鎖定熊本這塊充滿潛力的市場，勢必得繼續開發出符合顧客需求的產品，這場金融界的海外角力，精采可期。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1454期)

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