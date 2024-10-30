電視晶片大廠晨星創辦人回來了！他10年磨一劍 使驅動IC大廠奕力下市後再度IPO

【撰文‧王子承】

從山寨機市場起家的ITH-KY（奕力），自2015年下市後啟動轉骨，整合聯發科、晨星研發團隊，並透過三大關鍵，躋身驅動IC界前段班。

驅動IC大廠奕力，即將重返資本市場！成立於2004年的奕力，曾搭上中國三G山寨手機崛起的熱潮，成為中國多家山寨機面板驅動IC的供應商，營收由2009年僅39億元，迅速攀升至2012年的105億元，成為市場上最亮眼的「手機概念股」之一。

2015年奕力因與聯發科合併而下市，而聯發科則在2020年，將奕力大部分股權賣給在兩岸都很吃得開的私募基金東博資本，今年，奕力將以ITH-KY的身分，重新申請在台灣上市。

現在的奕力，由曾經是台灣電視晶片大廠晨星創辦人暨前董事長梁公偉領軍，梁公偉自從晨星與聯發科在2012年合併之後，鮮少出現在公眾視野，接受《今周刊》獨家專訪時，梁公偉回憶起奕力被聯發科併購、下市的過程。

併入聯發科 研發流程獲重整

梁公偉說，被併購前，奕力主要產品線為手機面板用驅動IC，面對市場風向轉向觸控IC、驅動IC整合成TDDI（觸控暨驅動整合晶片），奕力卻缺少觸控IC的技術。奕力總經理陳泰元坦言，TDDI的出現，導致使用驅動IC的手機機種逐漸減少，「我們的市占率往下掉是必然，最後剩下低價的功能機客戶，客戶群不再是主流的手機公司。」

這是奕力選擇被聯發科併購、下市的主因，奕力與聯發科合併後，才由梁公偉接手管理，與聯發科、晨星研發觸控IC的80人技術團隊整合，成為奕力日後發展TDDI的基礎。

而奕力不僅獲得聯發科與晨星的觸控IC技術奧援，聯發科更將自身多年來與中國山寨機客戶建立的合作關係，介紹給奕力。

過去，奕力大多倚賴手機面板模組廠、面板廠，間接服務中國手機客戶，但透過聯發科牽線，奕力首次直接與中國手機原廠合作。「聯發科帶著我們進去，與手機品牌做工程、商務對接，」陳泰元解釋，這樣才會最快弄清楚手機原廠產品迭代的規畫、了解客戶的需求，從2018年開始，奕力正式與中國主要手機廠直接合作。

除了為奕力補足技術缺口、橋接中國手機原廠客戶外，梁公偉指出，聯發科還為奕力調整產品開發流程，讓產品的產出時程與設計品質更有可預期性。

奕力併入聯發科後，產品線、研發流程都處於體質調整，也讓獲利、市占率較過去下滑，但新冠疫情的出現，卻成為奕力營運重新大躍進的推手，原因在於疫情期間，晶圓代工產能大缺。

為了搶產能，陳泰元透露，奕力前總經理魏倫武找上台積電業務死纏爛打，出身自台積電的梁公偉也動用過往關係，將奕力訂單塞進台積電排程內。

奕力不僅圈得台積電產能，也早早就在中國晶圓廠合肥晶合投片，取得比同業成本低、穩定的晶圓代工產能，陳泰元形容，那是一段「產能搶到愈多，就賺得愈多」的日子，成為奕力業績、市占率從谷底回溫的第一個關鍵。

第二個關鍵，是聯發科為奕力重新調整的流程，在疫情期間獲得了驗證。

當時，奕力多數研發人員都居家上班，唯獨陳泰元冒著染疫風險，日日坐鎮辦公室。在這套聯發科為奕力建立的研發流程下，不僅晶片設計嚴謹度不受居家辦公的影響，過去奕力晶片下線（tape out）皆長達4、5個月、中間還須歷經一至兩個版本修改，但居家辦公期間設計的TDDI在3個月內火速完成下線，並且第一個版本就成功，「這是過去奕力很難做到的事。」梁公偉說。

第三個關鍵，是另一家台灣同業TDDI產品意外出現問題，給了奕力TDDI新產品大好的機會。陳泰元說，「經過驗證，我們的功耗、效能都不比競爭對手差。」拜競爭對手犯錯之賜，奕力的TDDI新品獲得中國手機品牌採用。產能與TDDI新產品助益，讓奕力在2021年交出營收310億元、每股盈餘高達74.24元的亮眼成績單。

以賽亞調研資深分析師張恆嘉指出，台灣驅動IC公司廠多與晶圓廠簽訂合作協議保證投片，因此能提供較為穩定的品質供應，在報價上較陸廠保有部分優勢。

深化陸廠關係 轉進OLED

不過，LCD（液晶顯示器）面板採用TDDI的好日子，終有過完的一天，隨著三星中、高階手機都主打OLED（有機發光二極體）面板，並在行銷上獲得巨大優勢，搭載OLED面板的中國手機機型也愈來愈多，陳泰元觀察到，「中國自製OLED面板良率往上走，整個手機面板潮流往OLED去。」在陳泰元堅持下，奕力迅速投入OLED面板驅動IC的開發。

當時，手機用OLED面板最大供應商是三星、LG等韓商，即使中國OLED國產化取代韓國貨漸有成效，卻因為韓製OLED驅動IC不賣給非韓系面板廠，中國OLED面臨「缺芯」問題，這雖然是中國手機面板廠的危機，卻是台灣驅動IC廠的轉機。

奕力憑藉著多年來與中國手機面板廠建立的關係，更派遣研發人員長駐面板廠，取代過去出現問題再飛過去處理的模式，陳泰元笑說，「工程師常常去串門子，容易有更多機會。」

他舉例，OLED面板會有顯示不均勻狀況，須透過演算法彌補，但若面板廠不提供相關資料，IC設計公司很難發展出相關IP。中國面板廠基於與奕力的多年交情、願意提供資料，讓奕力開發出演算法，「獲得客戶肯定，一直用到現在。」成為奕力在OLED驅動IC市占率2021年掛蛋，在2023年市占率已經上升至14％的關鍵背景。

手機面板市場外，奕力近年也成功拓展至筆電和車用市場。陳泰元表示，奕力歷經10年努力，終於在2021年趁著半導體缺貨、奕力手中有產能，打進了美系筆電大廠供應鏈，目前在筆電用面板驅動IC市場上，已成為市占前兩名。至於車用TDDI，也已正式開始出貨。

驅動IC業界同業表示，奕力過去採用激進殺價手法獲取市占，隨著公司即將重新掛牌上市，未來財報將受到投資人檢視，恐怕無法像過去一樣採用同樣的經營手法。

多元化布局 未來擬擴產品線

另一個隱憂是，中國業者積極切入TDDI與驅動IC，未來可能會對包括奕力在內的台灣業者造成壓力。

陳泰元則表示， 中國IC設計公司在高階OLED應用方面不具備量產性，目前仍以台廠供應商為主；至於較低階的OLED應用，中國基於國產化意識，可能會使用中國供應鏈生產製造。

對此，梁公偉觀察，「雖然很多人說驅動IC門檻不高，但這幾十年來，前幾名就是聯詠、奇景、奕力這幾家，新進者很難搶得一席之地，這代表面板廠很注重品質、穩定度，而雙方的合作默契、對特性熟悉度同樣重要。」他表示，奕力已走完了這條路、獲得面板廠信任，還有足夠的量產經驗，「只要市場繼續成長，奕力就能跟著茁壯。」

為了多元化布局，奕力已經投資非驅動IC的產品線，梁公偉指出，現在正在開發面板用Tcon（時序控制器）產品，過去公司驅動IC會搭配聯發科高階面板用Tcon產品，現在奕力也自己開發中低階Tcon擴大市場。

奕力科技以山寨機起步，經過20年奮鬥，年營收從不到百億元，到如今已逾兩百億元，穩居台灣前段班驅動IC廠商。產品線除了手機LCD用TDDI外，也開發出手機OLED面板用驅動IC、筆電面板驅動IC等新市場應用，準備迎接下一波成長契機。

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