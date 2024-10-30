「被披薩耽誤的炸雞店」拿坡里炸雞要改名「三商炸雞」：高層沒人阻止？三商餐飲曝原因

文．胡肇芳整理

成立於1983年的三商餐飲(7705)，以三商巧福牛肉麵專賣店起家，旗下擁有拿坡里、福勝亭、品川蘭、拿坡里炸雞等品牌，總店數超過425家，三商餐飲日前舉行上市前業績發表會，宣布旗下「拿坡里炸雞」將於11月1日改名「三商炸雞」，而拿坡里披薩名稱不變，藉此重塑品牌形象，提升市場辨識度。 對此，網紅Cheap在臉書發文表示，三商餐飲下個月要上市，結果把拿坡里炸雞改名三商炸雞，看不懂這波操作，拿坡里炸雞都經營多久了，說改就改。不知道誰出的餿主意，「高層竟然沒人阻止」。 Cheap表示，想想麥當勞如果改成國賓漢堡，德克士炸雞改成康師傅炸雞，21風味館變成統一炸雞會怎樣？

成立於1983年的三商餐飲(7705)，旗下擁有三商巧福、拿坡里、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO、拿坡里炸雞、巧福PLUS、三商餐飲雲端廚房、虎記餃子、咖意哩等品牌，總店數超過400家，目前展店仍以170家三商巧福、135家拿坡里披薩炸雞，以及71家福勝亭為主。

營收占比部分，截至今年第3季，三商巧福在營收占比為39%最高，其次為拿坡里炸雞37%、福勝亭17%、鮮五丼4%，其他品牌則約佔營收3%。

三商餐飲預計將於11月下旬掛牌上市，公司表示，拿坡里炸雞即將於11月1日正式更名為「三商炸雞」，藉此重塑品牌形象，強化其炸雞市場的品牌競爭力。

「被披薩耽誤的炸雞店」要改名了

也由於拿坡里炸雞有「被披薩耽誤的炸雞店」之稱，圈粉無數，改名消息一出也讓不少網友感到納悶，網紅Cheap就在臉書發文表示，三商餐飲下個月要上市，結果把拿坡里炸雞改名三商炸雞，看不懂這波操作，拿坡里炸雞都經營多久了，說改就改。

Cheap說，過去三商餐飲旗下的品牌，除了三商巧福，還有拿坡里披薩、福勝亭、鮮五丼，看的出來都故意取異國名字，為的是打造高端形象，這招台灣人很愛，雖然都是走CP值路線。

「結果現在變成三商炸雞？聽起來就遜爆了，好像鄉下的盜版路邊攤炸雞，拿坡里美味黑幫改成三商美味黑幫，感覺第一輪就淘汰了」。Cheap吐槽，不知道誰出的餿主意，高層竟然沒人阻止。

Cheap：高層竟然沒人阻止

「想想麥當勞如果改成國賓漢堡，德克士炸雞改成康師傅炸雞，21風味館變成統一炸雞會怎樣？」

三商餐飲在上市前業績發表會時表示，「拿坡里披薩．炸雞」不僅以披薩產品聞名，炸雞產品同樣享有極高的市場美譽度。拿坡里的炸雞產品以現點現炸、鮮嫩多汁的口感獲得了消費者的高度認可，該品牌即將於11月1日正式更名為「三商炸雞」，藉此重塑品牌形象，強化其炸雞市場的品牌競爭力。

三商餐飲2021年、2022年、2023年每股盈餘分別為3.84元、2.55元、3.11元，前9月合併營收47.82億元，年增9.96%，上半年稅後純益為1.86億元，每股純益(EPS)為3.08元。

本文授權自今周刊，原文見此。

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