快訊

被爆抽獎活動大批「彭家軍」狂中獎 高鐵：電腦亂數隨機抽

台中市民政顧問被爆推拿影片不雅 民政局：今已請辭作業中

巨虧171億 大陸最賺錢的地鐵神話破了

「被披薩耽誤的炸雞店」拿坡里炸雞要改名「三商炸雞」：高層沒人阻止？三商餐飲曝原因

聯合新聞網／ 今周刊
拿坡里炸雞。圖／拿坡里提供
拿坡里炸雞。圖／拿坡里提供

文．胡肇芳整理

成立於1983年的三商餐飲(7705)，以三商巧福牛肉麵專賣店起家，旗下擁有拿坡里、福勝亭、品川蘭、拿坡里炸雞等品牌，總店數超過425家，三商餐飲日前舉行上市前業績發表會，宣布旗下「拿坡里炸雞」將於11月1日改名「三商炸雞」，而拿坡里披薩名稱不變，藉此重塑品牌形象，提升市場辨識度。

對此，網紅Cheap在臉書發文表示，三商餐飲下個月要上市，結果把拿坡里炸雞改名三商炸雞，看不懂這波操作，拿坡里炸雞都經營多久了，說改就改。不知道誰出的餿主意，「高層竟然沒人阻止」。

Cheap表示，想想麥當勞如果改成國賓漢堡，德克士炸雞改成康師傅炸雞，21風味館變成統一炸雞會怎樣？

成立於1983年的三商餐飲(7705)，旗下擁有三商巧福、拿坡里、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO、拿坡里炸雞、巧福PLUS、三商餐飲雲端廚房、虎記餃子、咖意哩等品牌，總店數超過400家，目前展店仍以170家三商巧福、135家拿坡里披薩炸雞，以及71家福勝亭為主。

營收占比部分，截至今年第3季，三商巧福在營收占比為39%最高，其次為拿坡里炸雞37%、福勝亭17%、鮮五丼4%，其他品牌則約佔營收3%。

三商餐飲預計將於11月下旬掛牌上市，公司表示，拿坡里炸雞即將於11月1日正式更名為「三商炸雞」，藉此重塑品牌形象，強化其炸雞市場的品牌競爭力。

「被披薩耽誤的炸雞店」要改名了

也由於拿坡里炸雞有「被披薩耽誤的炸雞店」之稱，圈粉無數，改名消息一出也讓不少網友感到納悶，網紅Cheap就在臉書發文表示，三商餐飲下個月要上市，結果把拿坡里炸雞改名三商炸雞，看不懂這波操作，拿坡里炸雞都經營多久了，說改就改。

Cheap說，過去三商餐飲旗下的品牌，除了三商巧福，還有拿坡里披薩、福勝亭、鮮五丼，看的出來都故意取異國名字，為的是打造高端形象，這招台灣人很愛，雖然都是走CP值路線。

「結果現在變成三商炸雞？聽起來就遜爆了，好像鄉下的盜版路邊攤炸雞，拿坡里美味黑幫改成三商美味黑幫，感覺第一輪就淘汰了」。Cheap吐槽，不知道誰出的餿主意，高層竟然沒人阻止。

Cheap：高層竟然沒人阻止

「想想麥當勞如果改成國賓漢堡，德克士炸雞改成康師傅炸雞，21風味館變成統一炸雞會怎樣？」

三商餐飲在上市前業績發表會時表示，「拿坡里披薩．炸雞」不僅以披薩產品聞名，炸雞產品同樣享有極高的市場美譽度。拿坡里的炸雞產品以現點現炸、鮮嫩多汁的口感獲得了消費者的高度認可，該品牌即將於11月1日正式更名為「三商炸雞」，藉此重塑品牌形象，強化其炸雞市場的品牌競爭力。

三商餐飲2021年、2022年、2023年每股盈餘分別為3.84元、2.55元、3.11元，前9月合併營收47.82億元，年增9.96%，上半年稅後純益為1.86億元，每股純益(EPS)為3.08元。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

以為每月3萬能過活，42歲提早退休驚覺「老後花錢速度更快」... 她年領股息70萬➝200萬教「簡單存退休金」

0050長抱20年就能財富自由？00878、00919、00929...他每月被動收入15萬曝：市值型ETF的「最大問題」

他買20張鴻海(2317)三個月賺100萬！現在股價200多塊還能進場？老司機揭便宜價、合理價及破盤價「解定存也要買」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

台積電效應發威！3千台人長居熊本 日年獲利近32億...玉山、中信等台資銀行如何搶客？

有超過3千名台灣人居住的熊本，現成為台灣銀行業最新的海外戰場，各家業者競相挾著豐富的經驗與靈活策略，為當地居民提供更創新、貼心的服務。

羅智先再砸20億入股網家 為何接連買下2家虧損電商？統一流通版圖3戰略

統一企業宣布參與網家私募案，投入估近20億元，持股達30％，並取兩席董事。羅智先接連買下兩家虧損電商的盤算是什麼？

台灣央行「印鈔」比美狂！為何政府打炒房注定失敗？央行前副總裁揭真相

央行打炒房，4年來為何房價愈打愈狂？今年第1季，內政部統計的全台「房貸負擔率」首度突破40%，第2季更達到46%，意味如果用20年期房貸計算，家戶平均每個月的房貸支出會吃掉當月所得的46%，而在台北市，這個比率更超過7成。

最新3檔股票抽籤報到！順藥直接進帳16萬、這檔餐飲股抽到也能賺3.9萬

熱門股星宇航空(2646)抽籤才剛落幕，沒抽到的股民也別氣餒，本周有3檔股票抽籤別錯過，分別是泰鼎-KY(4927)、慶豐富(9935)以及順藥(6535)。其中以順藥潛在獲利最高，以承銷價225元，以周一收盤價387元計算，若幸運抽到1張價差約16.2萬元。 此外，全家便利商店(5903)轉投資子公司全家餐飲(7708)，代理「大戶屋日式定食」、「bb.q CHICKEN韓式炸雞」等品牌，將於11月14日掛牌上櫃，11月4日到6日公開申購，以每股承銷價暫定為72元，前一日興櫃收盤價111元來算，有機會賺進3.9萬元。

傳李逸洋接駐日代表 矢板明夫「和權力中樞對話」：賴政府站在自由民主的決心

我駐日代表謝長廷即將卸任，日前有消息傳出，下一任駐日代表內定由考試院前副院長李逸洋出任。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，李逸洋是當年捍衛言論自由的「蓬萊三君子」之一。派他出使日本，也間接顯示賴清德政府堅決站在自由民主陣營的決心。

電視晶片大廠晨星創辦人回來了！他10年磨一劍 使驅動IC大廠奕力下市後再度IPO

從山寨機市場起家的ITH-KY（奕力），自2015年下市後啟動轉骨，整合聯發科、晨星研發團隊，並透過三大關鍵，躋身驅動IC界前段班。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。