美國總統大選戰況膠著「中東問題」影響關鍵投票！搖擺州眾多移民等著看

文．蘇芳禾

伊朗今年10月初對以色列進行史上最大規模軍事行動，以色列誓言將回擊，引發國際關注兩國是否將開戰。 以色列在上週末（10/26）對伊朗採取報復行動，不過，並沒有攻擊核設施或原油生產設施，讓國際油價走跌，也使近期中東危機看似在美國總統大選前暫時獲得喘息。不過，中東議題仍牽動美國搖擺州移民的投票動態。 研究專長包括伊斯蘭與中東區域安全的中興大學國際政治研究所所長崔進揆分析，即將到來的美國總統選情膠著，搖擺州動態就很關鍵，如密西根這類中東、北非移民較多的州，就會受到美國兩大黨，尤其是較關注人權議題的民主黨重視。 崔進揆也認為，拜登政府已進入看守狀態，因此對以色列實質影響力沒有過去強烈，因此以色列目前會有優勢，目前也正在透過加大戰爭的勝果和創造既定事實，讓自己在未來對美國和西方國家談判時，獲得更多籌碼。

2023年10月7日巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列，對諾瓦音樂節發動攻擊，至少有364人遭到屠殺，多國青年被哈馬斯擄走作為人質，以色列誓言報復，從此引爆中東情勢升溫。

到了2024年，伊朗在10月1日通過兩波攻擊向以色列發射近兩百枚彈道導彈，這是伊朗有史以來對以色列發動的最大規模襲擊。在此前，伊朗在4月也首度從本土對以色列發動空襲行動。

談到最近幾月情勢升溫的關鍵，崔進揆指出，以色列在今年4月7月和有比較重大的軍事行動，4月是對伊朗駐敘利雅首都大馬士革的使領館遭到攻擊，伊朗革命衛隊（IRGC）高階軍官在該行動喪生；7月則是哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）出席伊朗新總統裴澤斯基安就職典禮時，在德黑蘭住所遇襲身亡。

崔進揆指說，伊朗在當下沒有馬上反擊，因為當時伊朗正處於政權交接之際，溫和派的新總統裴澤斯基安剛上任，他較願意跟西方國家交往，也願意談判核子議題，並且傾向優先改善伊朗因為被西方國家制裁導致的經濟、通膨問題，因此沒有在第一時間反擊。

然而到了今年9月，情勢又大不相同，以色列發動好幾波攻擊，鎖定真主黨高階領導人、幹部，使用BB call和對講機等通訊器材的爆炸，遭成重大傷亡，讓整個情勢變得更複雜，這個事件讓台灣意外被波及，也讓伊朗不得不做出反擊。

而伊朗必須要加大動作的另一個因素，還包括親伊朗的團體和組織，像是哈瑪斯、葉門的胡塞組織等「抵抗軸心」（Axis of Resistance）組成的聯盟陸續遭到以色列攻擊，伊朗若無升高行動，將不利於和這些團體維持關係，讓伊朗除了要考量自己經濟民生外，也要拿捏反擊以色列的程度。

以色列報復行動未打擊原油生產設施 油價創2年最大跌幅

在伊朗10月1日對以色列進行大規模的軍事行動後，以色列誓言報復，《紐約時報》引述不具名伊朗高層人士指出，以色列若有限度打擊，伊朗可能考慮事後不還手。但若襲擊石油、能源基礎設施或核設施，或是暗殺伊朗高級官員，那麼伊朗必定會反擊。

崔進揆分析，這段時間伊朗也不斷釋放訊息給以色列和美國，以色列若攻擊能源或是核子設施，造成的震撼效果大，因為伊朗是天然氣和石油大國，許多非西方國家如中國，一定程度依賴伊朗的天然氣，因此若打擊能源設施，將會使全球經濟受到影響。

以色列近日針對伊朗實施報復，也「從善如流」避開原油生產設施，使中東地區緊張局勢緩解的前景有所增強，國際油價28日跌到67美元，創2年多來最大跌幅。

伊朗、葉門控制關鍵海峽 影響全球、區域能源輸出

崔進揆指出，中東情勢緊張會影響到國際能源輸送，尤其對歐美國家來說，俄烏戰爭後，西方國家需要尋找替代俄羅斯天然氣的缺口，中東是很重要的來源。而其中一個重要的荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）就控制在伊朗手中，因此若伊朗封閉此海峽，將影響整個波斯灣地區能源輸出。

崔進揆說，葉門的胡塞組織（Houthi，又譯為葉門叛軍青年運動組織）受到西方國家重視，也是因為控制曼德海峽曼德海峽（the Mandab Strait），會影響到波斯灣或是來自亞洲的海運貨櫃，若船隻遭受攻擊將影響到航運、航期，使得營運成本增加，進而衝擊到世界經濟。

以軍透過戰爭造成既定事實 加大勝果增加未來談判籌碼

紐約時報28日分析，美國曾在中東地區擁有重要影響力，但如今角色已經式微，一切由以色列說了算。

崔進揆分析，拜登政府已經進入看守，可以看到這段時間，美國對此區域的影響力不大，以色列的動態還反過來會影響美國政情。可看到以色列正透過這樣的優勢，持續透過戰爭造成「既定事實」，加大戰爭的勝果，以便增加未來跟西方國家談判的籌碼。

崔進揆舉例，目前以色列軍事佔領加薩走廊，未來若西方國家不希望以軍駐軍在此，就勢必要透過增加援助或是安全保証等更多條件來做交換。

美國總統大選將至 搖擺州中東移民動態受矚目

而美國將在11月5日進行總統大選，崔進揆指出，以色列和猶太團體在美國國會的遊說很強，美國兩個主要政黨共和黨、民主黨都堅定力挺以色列，不過對於民主黨的賀錦麗來說，雖然贊同以色列行使自衛權，但也會同時關注人道問題。

崔進揆說，由於美國總統大選選情膠著，如密西根州這樣有眾多中東、北非的移民的地區，將會影響到關鍵投票，特別是兩黨差距很小的狀況下，中東問題的處理就可能會影響到選舉結果。

崔進揆表示，近幾個月來的傷亡太巨大，許多歐美國家都有聲援巴勒斯坦人的活動和社會抗爭，因此這對於支持者較多年輕選民或進步派、左翼自由派的民主黨來說，也會更有壓力。

本文授權自今周刊，原文見此。

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