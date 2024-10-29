最新3檔股票抽籤報到！順藥直接進帳16萬、這檔餐飲股抽到也能賺3.9萬

文．胡肇芳

熱門股星宇航空(2646)抽籤才剛落幕，沒抽到的股民也別氣餒，本周有3檔股票抽籤別錯過，分別是泰鼎-KY(4927)、慶豐富(9935)以及順藥(6535)。其中以順藥潛在獲利最高，以承銷價225元，以周一收盤價387元計算，若幸運抽到1張價差約16.2萬元。 此外，全家便利商店(5903)轉投資子公司全家餐飲(7708)，代理「大戶屋日式定食」、「bb.q CHICKEN韓式炸雞」等品牌，將於11月14日掛牌上櫃，11月4日到6日公開申購，以每股承銷價暫定為72元，前一日興櫃收盤價111元來算，有機會賺進3.9萬元。

沒抽到星宇航空也沒關係，本周又有3檔股票抽籤讓投資人試試手氣，根據證交所資訊，本周有3檔開放申購，分別是泰鼎-KY(4927)、慶豐富(9935)以及順藥(6535)。

首先為辦理現金增資的泰鼎-KY(4927)，申購期間為10月28日至30日，11月1日辦理抽籤，以承銷價40元，前一日收盤價45.45元計算，抽中1張價差約5450元。

居家生活用品全方位供應商、窗簾大廠慶豐富(9935)此次為上市增資，申購期間自10月29日起至31日，11月4日辦理抽籤，以承銷價27.3元，周一收盤價34.5元計算，抽中1張價差約7200元。

最後就是辦理上櫃增資的順藥(6535)，此次為上櫃增資，申購期間同樣自10月29日至31日，若以承銷價225元，周一收盤價387元計算，若幸運抽到1張價差約15.75萬元，可說是這次潛在獲利最大的一檔個股。

順藥上周漲幅達2成

順藥是晟德(4123)集團旗下專注新藥研發的核心事業，順藥旗下治療急性缺血性腦中風新藥LT-3001，臨床二期試驗結果最快將於11月解盲，且有望於2025年完成授權，吸引買盤進駐，股價強拉，上周漲幅達2成，10/25盤中更以389元再創天價。

此外，代理「大戶屋日式定食」、「bb.q CHICKEN韓式炸雞」等品牌的全家餐飲(7708)，為全家便利商店(5903)轉投資子公司，將於11月14日掛牌上櫃，11月4日到6日公開申購，以每股承銷價暫定為72元，前一日興櫃收盤價111元來算，有機會賺進3.9萬元。

儘管股票抽籤風險不是太高，但絕不代表不會賠錢，根據凱基證券網站，股票抽籤有哪些條件以及技巧？

股票抽籤條件

基本的條件就是得有1個證券戶，不過想要順利申購股票，還有3檔股票抽籤的注意事項：

1. 每個身分證字號只能抽籤一次

2. 股票抽籤交割帳戶錢不足

3. 股票申購張數須依公告規定

股票抽籤4技巧

1、股票抽籤要隨時觀察股價

2、建議避開價差過小的股票

3、申購股票應思考持有時間

4、多留意股價波動較大的標的

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本文授權自今周刊，原文見此。

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