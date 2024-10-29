中鋼、合庫金…她買7檔僅1檔賺 要全砍換「含積ETF」？這檔今年狂漲35%

文．胡肇芳

投資必先做好功課，否則就算薪水再高也是一場空，有名女網友自稱「臭韭菜」，她投資中鋼(2002)、燿華(2367)、威健(3033)、智原(3035)、合庫金(5880)、台通(8011)、光洋科(1785)等，目前僅合庫金是正報酬，想知道現在停損買ETF還有重新來過的機會嗎？ 有人建議，「中鋼 合庫金可以留」，大盤指數型ETF一律建議「定期定額」，現有的就放著，然後不再買其他個股。還有人建議「絕對有救 但買台積電會翻更快」。 然而要買台積電(2330)，真的不是一般股民能hold得住，拿不出110萬也沒關係，選擇成分股包含台積電的科技型ETF，利用一籃子股票的特性，有效分散風險降低波動，也是很好的選擇。 連動多檔台股科技型ETF中，最會漲的包括富邦科技(0052)、國泰台灣5G+ (00881)、新光臺灣半導體(00904)、中信關鍵半導體(00891)、群益半導體收益(00927)等。

台積電法說會優於預期，不僅第3季營收、毛利率、營益率均超越財測高標，EPS為12.54元創單季歷史新高，算算今年EPS有44元至45元的實力。台股周一(10/21)早盤上漲近200點，台積電也一度來到1095元。

綜觀台股ETF中，超過30檔成分股都有半導體之王台積電，但比例最高的幾檔像是富邦科技(0052)、富邦台50(006208)、元大台灣50(0050)及國泰台灣5G+ (00881)等，台積電占比都在30%以上。

專家表示，其中0052、00881是科技型ETF，不過0052目前股價195元，小資族也買不起，反而國泰台灣5G+(00881)，今年狂漲35%，但價位在24元左右，買1張0052還不如改存8張的00881，存股張數會更有感。

先調整的是心態，然後才是標的

買個股還是ETF？這或許是投資小白心裡的疑問，如果對個股研究不多的投資者，從ETF開始是較安全的方式。有名女網友自稱是「臭韭菜」，她PO出一張截圖，分別有中鋼(2002)、燿華(2367)、威健(3033)、智原(3035)、合庫金(5880)、台通(8011)、光洋科(1785)等個股，目前僅合庫金是正報酬，想知道現在停損買ETF還有重新來過的機會嗎？

有網友忍不住對原PO難過「大家都在賺錢怎麼就妳在賠」、「中鋼 合庫金可以留其他都砍了吧」，有人認為，「現在」永遠是開始投資的最佳時刻，先調整的是心態，然後才是標的，即使是好的標的也是需要時間蓄力，真正可能走短期並且穩定賺錢的，其實不多。

還有人建議，大盤指數型ETF一律建議「定期定額」，現有的就放著，然後不再買其他個股。也有人列入建議名單，如果容易追高殺低的話，可以設定定期定額，然後把App刪掉蓋牌，市值型有0050、006208、006203、00922、00923；高股息（季配）的有00878、0056、00919、00713；美股的有VT、VTI、QQQ、SPY。

註：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險。

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

956萬卡友注意！2家銀行宣布「清卡」…停卡前多久通知？會影響信用評分？實施時間、權益變動一次看

00915、00713、00929、00919...高息ETF這檔今年賺快2成！存股總體檢留誰換誰？2表找新星

88歲神級散戶投資69年「從不停損、用力攤平」，犯股市大忌為何能賺4億財富、年領660萬股息？

00940配息僅剩0.04元，高股息ETF真的退燒了？達人用3千萬告訴你真相：高股息vs.市值型怎麼選

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】