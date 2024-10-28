0056、00919…人氣10強出列！選市值型還高息ETF？為何怪老子喊挑貴的

文．胡肇芳

台股近期維持高檔整理，台股ETF受益人數已經來到近992萬人，持續向千萬大關邁進。 以一周增加受益人數前10名來看，冠軍就是「國民ETF」元大高股息0056了，第2名至第10名分別為：國泰台灣領袖50(00922)、富邦台50(006208)、FT臺灣永續高息(00961)、中信臺灣智慧50(00912)、元大台灣高息低波(00713)、凱基優選高股息30(00915)、群益台灣精選高息(00919)、FT臺灣Smart(00905)、兆豐電子高息等權(00943)。 整理來說，有6檔是高股息ETF，然而在權值股台積電好表現加持之下，4檔市值型ETF有迎頭趕上的態勢。

台股ETF受益人數上周續創新高持續向千萬大關邁進，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，64檔台股ETF受益人最新一周增加14094人，來到9918781人，進一步觀察近一周受益人數單檔表現，僅15檔受益人數增加，其中以0056元大高股息增加逾萬人表現最佳。

整體來看，受益人增加前十名中仍有包括00919群益台灣精選高息、00713元大台灣高息低波、00943兆豐電子高息等權、0056元大高股息、00961FT臺灣永續高息、00915凱基優選高股息30共6檔是高息型ETF，不過在權值股護國神山的好表現加持下，4檔市值型ETF有迎頭趕上的態勢。

投資ETF「該買市值型還是高股息」？

只是投資ETF「該買市值型還是高股息」一直是股民們的討論話題，投資專家建議，年輕時可以先把主力放在市值型ETF上，因為市值型的漲幅較明顯，先將本金養大，待退休時再逐漸將資金轉到高股息ETF，有更靈活的現金流可運用，減輕每月生活開銷負擔。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，在現階段全球股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，不過配息率有高有低、忽高忽低也讓投資人不知道該如何選擇，因此能持續穩定配息的才是最佳存股利器。

此外，存股除了觀察配息率高低外，也要考量企業獲利成長性，如此更能在市場回歸多頭時拔得頭籌。

高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。投資策略仍為逢低分批佈局，而定期定額策略不僅有助於風險分散、平均成本，透過時間複利的效果來逐步累積資產，是對普羅大眾而言最為簡單方便的存股投資方式。

ETF投資分散風險 怪老子：永遠留下最強企業

知名理財達人怪老子在台北國際金融博覽會，以出國買東西的概念來解釋為何市值型ETF是自己偏好的投資標的。「有一次，我跟當時公司的經理一起出去買東西，但我對那些品牌不熟，不知道哪個比較好，那位經理就跟我說『你不知道要挑哪個品牌的話，就挑貴的吧』。」

他認為，將此觀念運用到投資市場上，一家公司的市值越高等於價值愈高，有較大的機會可以賺到更多的錢，就以台灣企業來說，護國神山台積電在2022年賺進破兆元，幾乎可說是富可敵國，就是一個很好的案例。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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