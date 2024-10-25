星宇航空(2646)上市首日衝29.95元、中籤的暴賺5成！掛興櫃曾上50.5元 這次繼續抱？

【文/胡肇芳整理】

星宇航空(2646)週五(10/25)正式掛牌上市，董事長張國煒領軍團隊走上紅地毯。一開盤就以25.95元開出，10分鐘後就突破29元，最高來到30.85元，半小時成交量就突破12萬張，截至中午成交量已衝破20萬張，算算若先前幸運中籤的投資人估可賺超過2萬元。

星宇航空新股抽籤成為大熱門，在競拍張數、競拍得標金額、抽籤申購張數、合格張數等等，都打破從2016年1月1日競拍新制實施以來的紀錄，也刷新2023年4月玉山金抽籤紀錄，同步凍結近688億元股市資金，中籤率僅2.48%，為今年唯一突破百萬筆申購的上市案。

星宇航空今以每股參考價為20元正式掛牌上市，早盤以25.95元開出，開盤10分鐘內就衝到29元，最高一度來到30.85元，半小時成交量就突破12萬張，上演蜜月行情，中籤者若是在高點賣出，可賺超過2萬元。

而星宇航空董事長張國煒也帶領團隊走上紅地毯，走完第一句話就是心情很好，他說今天是非常重要日子，是新的里程碑，星宇打拚歷程，就像今天風雨交加經歷萬難走過來，遇到疫情仍屹立不搖。

張國煒說，掛牌上市後，星宇航空將秉持初衷，持續創新及拓展國際市場，為全球旅客提供更加優質的服務，也會更注重公司治理的落實，打造永續經營的航空公司。

最快2026年發放股利

事實上，星宇去年2月興櫃股價一度衝上50.5元，而後又曾一度至31.35元，震幅高達38%，投資人儼然坐上大怒神，網路上甚至有股民成立自救會，這次搭著上市行情，投資人是期待又怕傷害。

不過，星宇航空在9月份舉辦上市前業績發表會時，董事長張國煒自豪說，以一間不到10年的航空公司，卻可以達到其他30年、60年老牌航空公司基礎建設規模跟基礎，「其他航空同業都感到surprise(驚訝)！」

而星宇財務處協理張芝菻先前表示，今年第2季累積盈餘9億元，對公司營運深具信心，明年會比今年好，打消累積虧損後就能發放股利，最快2026年發放2025年股利。

本文授權自今周刊，原文見此。

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