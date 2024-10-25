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大谷翔平50轟球台幣1.4億天價拍出 台灣買家現身了

0050掛牌開始買 20餘年獲利600%！開瑪莎拉蒂聞名周教授親揭「無招勝有招」ETF標的

聯合新聞網／ 今周刊
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

【撰文/周靖璞】

許多人希望一夜致富，但此種心態往往會導致錯誤決策，政大商學院副院長、財金教授周冠男在《毛利小姐變有錢》Podcast節目中分享「無招勝有招」投資方式，他個人長期投資市值型ETF實現財富增長，20餘年持續持有0050(元大台灣50)獲利超過600%，他的投資經驗和研究揭示出許多投資人常犯的行為偏誤。

周冠男分享，在美國就讀博士班時開始投資，當年經過賣場看見製作磁碟片的iomega公司推出增加容量的新磁碟片，認為很有市場，於是開始購買該公司股票，不久光碟問世，失去競爭力的iomega一年後就下市，讓他在投資慘跌一跤。

他自嘲：「這就是不做功課，一無所知的生活投資學。」周冠男歷經「炒短線」、「買個股」過程，發現長期勞心勞累還賺不到很多錢，才把投資策略轉向投資ETF。

周冠男曾因買車牌號碼0050的名車瑪莎拉蒂，在媒體聲名大噪，「大家都以為我賣掉0050去買車，其實並沒有賣！」他從2003年0050掛牌開始買進且一張不賣，長抱超過20餘年，累計報酬率破600％、年化報酬率9.8％。

「大家都喜歡聽股市一夜致富的故事，不想在股市慢慢變有錢，其實我是慢慢變有錢。」他表示，自己長期分享被動投資觀念20餘年，都沒有買瑪莎拉蒂故事受到的關注度高。他希望藉此社會實驗傳達一個觀念，投資獲利是透過「長期累積」和「分散風險」來實現。

人性產生的行為偏誤
過度自信與心理帳戶

周冠男分析，經濟學中「理性」概念是人會選擇對自己最有利的決策行為。但人會因許多外界誘惑或自制力不足，造成自己產生許多「有限理性」的行為偏誤，投資最常見行為偏誤有「過度自信」和「心理帳戶」。

「過度自信」指投資人對自己判斷和能力過於自信。周冠男分享在課堂中詢問學生駕駛技術能力，發現8~9成學生都認為自己比一般人技術更好，顯示多數人都存在過度自信問題。

這種過度自信在投資市場中，就會認為自己能準確預測市場走勢。周冠男以台積電股票為例，「我賣台積電是因我認為會跌；你接手是覺得台積電會漲。但依照股票市場的結果，一定有一個是錯的。」

研究數據顯示，美國的股票周轉率約為90%，而台灣則高達300%。意味著台灣投資人比美國投資人更易受到過度自信影響。周冠男表示，過度自信會導致頻繁買賣股票。不僅增加交易成本，還可能導致錯失長期投資收益。

高股息=左手換右手
「月月加薪」僅存在故事中

「心理帳戶」指投資人會根據資金來源與去處，將其分門別類處理。周冠男舉例說明，「打麻將贏的錢會比薪水容易花掉，因為打麻將叫不義之財。」心理帳戶效應會將這兩筆錢分開處理，但其實不管來源是什麼，錢的價值是一樣的。

周冠男認為，投資人選擇購買高股息ETF，就是心理帳戶對於投資決策的影響。投資人會認為投資沒有落袋為安拿到現金，就不是真正獲利。不願意賣掉股票，因為覺得賣掉就沒有了，但實際上，配息和賣股票是一樣的概念，11元的股票，賣掉1元，身上有10元股票加1元現金。公司配息1元，也是10元股票加1元現金。「錢不會平白無故生出來，這是金錢不滅定律。」

周冠男補充，在台灣股票市場中，變賣股票賺取資本利得不需繳稅，反而收到配息還有可能被課稅，股息再投入也會平白被賺取手續費，一來一往都是成本。若缺乏自制力，將股息拿去花掉而沒有再投入，累積財富時間將會更久。

「投資成功第一步，就是把交易APP刪掉。買了之後忘掉最好。」

周冠男建議投資人，無法看到20年、30年以後的市場是人之常情。若要避免行為偏誤的影響，定期定額是一個有效的自制力工具，一旦設定就不要再去理它。如果真的很想試著做波段，可保持80%以上本金做被動投資。

「市值型ETF，最能有效參與整體市場並分散風險。」他在節目中分享投資標的，在台灣市場，除了0050，006208(富邦台灣采吉50)或不配息的0050連結基金都是不錯選擇。在美股市場合適標的，如：SPY(SPDR標普500指數ETF)或VOO(Vanguard標普500指數ETF)。

「為什麼你覺得金融股很穩?」周冠男在節目中對台灣人愛存金融股，提出他的風險疑問，歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》https://lihi.cc/4ZK5k

本文授權自今周刊，原文見此

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