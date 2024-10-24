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9.4萬納稅人記得刷簿子！綜所稅退稅10月底入帳 「未指定帳戶」注意兌領期限

聯合新聞網／ 今周刊
超過16億的退稅款來了！據了解，第二批綜合所得稅退稅即將於10月底入帳，國稅局將會把款項撥入納稅人的指定帳戶；至於沒有指定帳戶的民眾，國稅局則會寄發退稅憑單。（聯合報系資料庫）
超過16億的退稅款來了！據了解，第二批綜合所得稅退稅即將於10月底入帳，國稅局將會把款項撥入納稅人的指定帳戶；至於沒有指定帳戶的民眾，國稅局則會寄發退稅憑單。（聯合報系資料庫）

【文．翁申霖整理】

超過16億的退稅款來了！據了解，第二批綜合所得稅退稅即將於10月底入帳，國稅局將會把款項撥入納稅人的指定帳戶；至於沒有指定帳戶的民眾，國稅局則會寄發退稅憑單。

112年度所得稅結算申報已在今年5月31日完成，根據財政部統計，今年申報「112年度綜合所得稅」的第2批退稅約有9.4萬件，總金額將近16.07億元。

第二批退稅10/31入帳

據悉，適用第2批退稅者，主要包含採「二維條碼」或「人工申報」方式的退稅案件；5月10日前，以書面方式向非戶籍所在地稽徵機關確認的稅額試算退稅案件；逾5月10日，則以書面方式確認的稅額試算退稅案件。

財政部指出，第2批退稅款將於10月31日撥入納稅義務人申報時指定的金融機構存款帳戶；未指定帳戶者，國稅局將寄發退稅憑單，兌領期限為113年10月31日至12月31日止。

財政部提醒，民眾若接獲退稅憑單，應儘速於期限內向指定金融機構兌領。

最後一批退稅明年入帳

最後一批退稅則預計明(2025)年1月20日入帳，主要是逾期申報案件，包含稅額試算紙本逾期回復，以及原申報繳稅或不繳不退案件，經國稅局核定為退稅案件，都歸類在最後一批退稅。

「綜合所得稅」3批退稅時間

第一批：2024年7月31日

第二批：2024年10月31日

第三批：2025年1月20日

根據財政部最新統計，綜所稅第2批退稅件數達9萬4104件，總金額一共16億693萬9288元；補稅案件方面，一共1666件，總金額4億971萬4283元。

本文授權自今周刊，原文見此

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