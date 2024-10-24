首檔全球航太防衛ETF 00965開募 輝達、台積電、漢翔都入列…軍工股看漲 這6檔未來看好

【文．林心怡】

在全球地緣政治風險攀升之下，各國不斷提高國防預算；時序進入第四季，適逢政府預算制定期間，與國防科技相關的航太股，也成為市場關注族群。

近年來，地緣政治風險已成為投資最大的不確定因素，但在另方面，卻也促成了軍工類股的投資話題。

受惠全球軍備競賽浪潮，各國國防預算持續創高，造就國防科技產業獲利提升；而時序進入第四季，正值各國軍備重大預算制定時節，軍工股的市場熱度也可望增溫。

國內首檔航太防衛ETF

輝達、台積電、漢翔均入列

尤其，「對照海外軍工股，台灣相關個股的股價基期偏低，未來頗有吸引資金挹注的想像空間。」摩爾投顧資深分析師蘇威元表示。

除了預算攀高外，近期台股市場中也有航太國防相關ETF登場，適度增添話題熱度。

10月25日開募的「元大全球航太與防衛科技ETF」（00965），就是追蹤NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數，選股聚焦於航太與防衛相關工業、科技族群，目前五十檔成分股中，涵蓋輝達、雷神、洛克希德馬丁、奇異、勞斯萊斯、台積電、漢翔等企業，其中對美國持股占比約43％、日本31％、韓國近12％，對台股配置比重則約占8.2％。

這檔基金的主角雖以海外市場為主，但蘇威元認為，航太國防產業在「歐美接單、亞太製造」趨勢下，將帶動台灣供應鏈的成長潛力。他進一步分析，隨著台灣國防預算占國內生產毛額（GDP）比重逐年提高，如「國機國造」等政策目標勢將延續，同時台灣也積極與美國大廠合作，例如成為洛克希德馬丁於亞洲唯一授權成立 F-16戰機維修中心的國家，加上國內航太國防概念股股價基期相對較低，未來可望有上升空間。

在選股方面，蘇威元指出，除了防衛晶片代工龍頭台積電外，在精密航太零組件製造方面，包括漢翔（2634）、長榮航太（2645）、千附精密（6829）、榮剛（5009）、jpp－KY經寶精密（5284，以下稱經寶精密）等，均值得留意。

台灣航太工業龍頭漢翔，主要分成國防、民用兩大業務，國防業務包括新式高教機、IDF經國號戰機性能提升、F-16A/B戰機性能提升、高級教練機維保及無人機等。

因應區域情勢緊張，台灣明年度國防預算達6470億元創新高，占GDP約2.45％，而漢翔被認為是預算攀高的主要受惠者之一，市場預估今、明年每股稅後純益（EPS）分別為3元、3.3元，若以19倍本益比來估算，目標價60至63元。

長榮航太是國內第二大航太維修製造公司，業務以民航機維修及改裝、航空零組件維修及製造為主，全球航空公司客戶逾四十家，營運規模名列全球前十大維修廠。投顧預估長榮航太今、明年營收分別是160億元與175億元，年成長率分別為10％與8％， EPS分別為5.4元、5.7元。

供應美國兩家軍工廠客戶

千附精密股價挑戰150元

航太零組件業者千附精密，則切入兩家美國前五大的國防工業客戶，其中包括美國軍工股龍頭洛克希德馬丁，帶動整體產品組合改善。

在航太業務上，隨著全球旅運需求回溫，發動機零組件的訂單和產能利用率提高，預估千附精密今、明年EPS分別為5.9元、6.3元，近期在地緣性政治風險升溫下，軍工類股評價被大幅提升，法人以25倍本益比估算，認為長線目標價可上看約150元。

至於主攻飛機機身結構及零組件的駐龍（4572），今年下半年將加快波音7.7零組件產品的生產量，有助於駐龍在波音相關機身營收回升。在產品組合轉佳下，公司今年上調毛利率至50.3％。

展望明年，市場預估駐龍最大客戶勢必會持續提高拉貨，拉貨速度將由今年的35架提高至明年的40架以上，也將持續拓展非波音客戶成長，今、明年預估EPS分別為7.7元、 8.5元。

在航太鋼材廠榮剛方面，除了航太產品營收占比39％、接單持續滿載外，且有出售土地設備挹注業外收益，預估可入帳7.8億元，大約貢獻EPS1.29元。展望明年，榮剛柳營廠50噸電爐預計將於下半年投產，主要生產航太產品。法人預估，榮剛今明年EPS分別為4.63與4.83元。

至於上半年仍陷虧損的航太零組件廠經寶精密，是泰國最大精密金屬鈑金加工廠，主要生產基地也位於泰國。

此外，經寶精密擁有航太的NADCAP非破壞性試驗（NDT）、AS9100等特殊製程認證，以及鋁熔接技術，主要生產駕駛艙內航電系統機構件，終端應用機型包括空中巴士A320、A340、A350及波音787等。值得一提的是，在非航太業務方面，該公司亦有伺服器機櫃客戶的追加訂單。

本文授權自今周刊，原文見此。

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