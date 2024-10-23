台積電營收增近30％ 擠壓其他半導體廠成長！專家看好「這族群」長期趨勢向上

【撰文‧呂玨陞】

晶圓代工龍頭台積電今年第三季繳出讓市場出乎意料的成績單，亮眼成績背後，反映半導體產業哪些訊息？《今周刊》專訪知名半導體分析師陳慧明進行專業解析。

「台積電的高成長表現，基本上是擠壓其他半導體公司的成長！」這是聽完10月17日台積電的第三季法說會後，知名半導體產業分析師、香港聚芯資本管理合夥人陳慧明的直接反應。

第三季營收、獲利創新高

第四季財測亦超乎預期

在這場全長只有六十三分鐘，近年來時間最短的一場台積電法說會中，不只其所公布的第三季營收7596.9億元、獲利3252.6億元，均創單季新高，且第四季的營收、獲利預估也都超出市場原先預期。種種令人驚豔的數據下，台積電股價隔日一度漲逾6％、衝上1100元的整數大關；事實上，法說會當晚美股開盤後，台積電美國存託憑證（TSM-ADR）漲幅甚至一度超過13％。

但在台積電的超狂表現背後，「不是所有的半導體廠，都像台積電表現那麼好。」陳慧明指出，例如半導體設備大廠艾司摩爾在16日的法說會中下調財務預測，一度讓市場對於隔天的台積電法說及AI產業前景傾向悲觀。

再者，即使台積電董事長暨總裁魏哲家在法說會上預估，台積電今年以美元計價營收年增近30％，相較前次法說會所預估的24％至26％上修幅度不小；且營收成長主要動能之一是來自AI的強勁需求，更上調了AI伺服器處理器對營收的占比。但不可忽略的是，台積電對於今年全球半導體營收成長的預估，維持上一次法說的10％，未隨著台積電的好表現而同步上調。

陳慧明分析，這代表台積電的高成長並不等於整體半導體市場水漲船高；相對的，反而可能是其他半導體廠的營收成長空間將被台積電擠壓。

另一方面，最令市場驚喜的，還是台積電下半年的毛利率，第三季57.8％、第四季預估值57％至59％，是這次法說會上的最大亮點，也抹去先前市場對台積電毛利率下滑的疑慮。

陳慧明認為，台積電下半年毛利率的表現，「應是天時、地利、人和所帶來的驚喜。」其中，天時當然是指AI大趨勢；至於地利與人和，他強調，在晶圓代工領域，台積電主要的兩個對手英特爾、三星近年的狀況都不算太好，晶圓代工的營收、獲利與台積電的差距愈拉愈遠，「英特爾在晶圓代工的營收，目前可能已經不到台積電的三分之一。」

陳慧明直言，在這樣的營收規模下，英特爾更沒資源去發展設備，或進入更先進的製程，因而逐漸形成某種惡性循環，影響所及，就是英特爾晶圓代工的競爭力變得更弱、更追不上台積電。

小邏輯晶片有望加速成長

CoWoS族群長期趨勢向上

進一步看，陳慧明認為，台積電今年的好表現，明顯受惠於AI伺服器需求暢旺，而AI伺服器市場的成長，主要也是反映市場對輝達GPU（圖形處理器）的需求。他指出，輝達、超微（AMD）的AI晶片都沒有在三星或英特爾投片生產，甚至連英特爾的AI伺服器晶片也是請台積電代工，更說明台積電的優勢。

至於半導體下一個成長趨勢，陳慧明認為，明年會加速成長的可能是邏輯晶片。隨著AI的傳輸資料量愈來愈大，將由HBM（高頻寬記憶體）來實現高速資料傳輸，其中的邏輯晶片，則從過去的記憶體廠轉由為晶圓代工廠生產，由CoWoS先進封裝堆疊、整合記憶體晶片，這也是魏哲家預估明年台積電CoWoS產能會再倍增的原因之一。

目前HBM技術領先的業者，包括SK海力士和美光（Micron）；陳慧明強調，SK海力士其實是在台積電的助力之下，才有辦法開出產能、實現成長，「也就是說，SK海力士的成長，對台積電來說也是利多。」

資本支出方面，台積電今年預估逾3百億美元算是符合市場預期，魏哲家也在法說會上預估明年的資本支出會持續成長。陳慧明對此分析，台積電的資本支出約有7至8成用於先進製程，資本支出持續成長的原因，就是預期二奈米先進製程廠將於明年底落成。

陳慧明解讀，每逢台積電跨入下一個先進製程，資本支出的成長都會大幅增加，「所以並不需要說是特別突出。」但是在此金額下，包括CoWoS、相關的設備廠商長期還是有成長趨勢。

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