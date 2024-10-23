不只TOYOTA…想租億元超跑也有！和運如何拼出營收300億新高？

【撰文‧曹悅華】

長年稱霸國內汽車租賃市場，祕訣在提供一條龍服務；未來，和運將放大平台效益，打造生態系，並進軍國際市場，讓事業版圖再擴大。

最初並非先行者，卻能後發先至、稱霸市場22年，還能持續延伸出關聯的多角化事業，市占率居全台之冠，今年更要挑戰新高的3百億元營收。這，是台灣車市龍頭和泰汽車旗下的小金雞、「車輛租賃王」和運租車，成立25年來交出的成績。

「在核心競爭力上，難以和其他產業一樣拚製造、研發，但靠服務、平台，也可以發展很好。」和運租車總經理謝富來接受《今周刊》專訪時指出，近年挹注營收成長的動能，除了長租車輛數逐年增加一成，今年達4萬輛規模，長租新車領牌市占率超過3成、穩居冠軍；中古車拍賣也扮演關鍵角色，和運競拍中心（HAA）市占率超過5成，同為市場第一，「疫情開始，中古車就很夯，每年成長兩成以上。」

事實上，和運能寫下全台車輛租賃22年連霸紀錄，關鍵正是不斷放大「平台」的威力。

滿足所有服務 收穫客戶好評

時間回到和運剛成立的1999年，謝富來回憶，公司成立時，市場上已有人做汽車「長租」，這得靠差異化突圍，為了爭取租車長達1年以上的企業潛在客戶青睞，率市場之先搭配服務專員，「只要跟我們租車，保養、接送等任何問題，都有專人協助解決。」

和運靠著「一家租車公司滿足所有需求」累積口碑，僅花3年就拿下汽車租賃市場第一名，如今超過一半的客戶都是老客戶轉介而來。

以長租站穩市場後，由於新車上路後難免面臨折舊，在車況考量下，一般投入長租1到3年，就會轉到「短租」市場，和運因此順勢跨入短租生意；為了打破短租受到門市營業時間限制，2014年再推出「24小時自助無人租車服務」，也就是如今的汽機車共享服務iRent來搶市。

現階段和運三大經營版圖由長租、短租和iRent組成，其中又以長租占整體營收的7成為最高，累積客戶數逾7.2萬；iRent10年來則累積170萬名會員，甚至有會員每年花超過45萬元租車，幾乎可以買下一輛新車。

可別以為有「富爸爸」和泰汽車當靠山，和運就只提供集團代理的豐田（TOYOTA）、凌志（LEXUS）等品牌的車輛。目前和運長租車隊以TOYOTA為大宗，約占42％，其次則是LEXUS、三菱（Mitsubishi Motors），而賓士、BMW、特斯拉等高級車，也在陣容中。

「很多人都誤會我們只做TOYOTA的車子，其實各品牌都有，貴到1億元的超跑，客人也能租得到，這就是平台。」謝富來解釋。

邀對手合作 一起做大市場

既有平台穩固後，和運希望將汽車價值鏈綁得更為緊密，因此繼新車的長、短租後，又積極瞄準二手車生意。

原來，當新車隨年限轉做短租，短租使用3到5年也要汰換，接著就面臨中古車處理問題。

所以自2008年起，和運發展出線上abc好車網、線下HAA，除了提供不二價專區，HAA甚至成為全台最大中古車拍賣交易平台，拍賣對象也從車商擴大到一般消費者，光今年就成交3萬輛，挹注營收逾3億元；考量中古車也需要維修，再催生HOT好車大聯盟及HOT保修大聯盟，串聯售前售後，提供全台保固。

發展新平台時，謝富來往往會先評估是否有需求；有了需求後，也會檢視是否有基本盤來養活新事業，「一旦需求都成熟、不需要從零開始」，進入障礙就沒那麼大。

不只透過己力壯大，和運也懂得邀競爭對手加入平台，再放大平台的效益。例如，去年起，和運就開放iRent給其他租賃業者加盟。截至今年9月，iRent已吸引15家加盟商加盟，上架車輛數近200輛，占iRent整體汽車車隊數約3％。

愛旺租車總經理特助蕭翰傑透露，考量短租門市競爭激烈，加盟後可延長營業時間，愛旺去年8月開始與iRent合作，初期先以30輛車「試水溫」，希望一起把租車市場做大，「合作後，來客數平均每月成長一到兩成，預計年底會投入更多車輛。」

不只如此，下一步，和運也計畫打造租賃車整合平台的單一App，未來短期客戶可藉此選擇門市短租或iRent服務，同樣開放租賃業者加盟；長期則希望併入長租服務，讓客戶依租期需求，自選租車時間，將平台效益放到最大，該整合平台預計兩到三年內推出。

謝富來不諱言，目前正在開發的App，將讓客戶自由選擇門市或無人服務，「等於iRent累積的170萬名會員，都變成加盟業者的顧客，這些業者經營的顧客也會進來。」最後達到雙贏。

當平台的競爭力愈滾愈大，和運除了要挑戰新高的3百億元營收，也正評估上市櫃與打國際盃的可能。對照同集團提供融資服務、市值約7百億元的和潤企業，和運的後市同樣有不少想像空間。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1453期)

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