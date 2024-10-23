白天捆輪椅、夜間綁床上…失智老人活在人間煉獄 台灣面對高齡社會準備好了嗎

【撰文‧今周刊編輯團隊】

根據衛福部今年出爐的「全國社區失智症流行病學調查結果」，30年後，台灣失智者估破90萬大關，65歲以上失智盛行率將逼近12%。

超高齡社會迎面而來，不可逆的失智症也如同遺忘海嘯，衝擊台灣的未來。

然而，真相卻是，在機構裡，失智長輩被約束、被綁在床上、輪椅，而愈綁，他們忘得愈快，最終再也回不到原本的日常。

「這附近有隻流浪狗，牠被主人載到鄉下遺棄了。」一位長照住宿型機構的護理長嘆道：「現在見到汽車、行人，牠就會沿著道路追著狂吠……。」

他的話頭戛然而止，思考了幾秒鐘才又開口，「狗都如此了，牠知道自己被遺棄了，更何況在機構裡的老人家。」

這間機構位在台灣中部，院內有100多張床，能照顧一般失能者，也收容失智、插管及植物人。院內的護理長不是無情之人，但親口說出實情：「為了管理方便，把失智長輩約束、綁起來，還是住宿型機構的常態。」

在他的機構，也有近3成失智長輩正被用約束帶（指棉布、泡棉製成厚寬片連著繫繩，用以固定）等裝束，綁在床或輪椅上。

護理長嘆口氣：「我們會約束長輩，一方面是因為生理問題，要防止他們拔尿管、鼻胃管。另一方面是如果他失智，即使身體狀況還好，我們還是要避免他遊走、亂跑。」

在機構的夜晚，長輩被約束的狀況比白天更頻繁。曾任台中副市長的林依瑩現在全心投身長照，她直言「許多機構的夜間照顧，簡直是人間煉獄。」

按規定，「長期照顧型」長照機構，夜間的服病比（一位照服員所照顧病人數）不得低於1比15，但護理長坦言：「現實狀況是，在一般機構，晚上照服員和病人的比例是1比30床，即使還有護理人員坐鎮，但晚上長輩起身上廁所、跑去廚房，我們的管理難度很高。」

而且，長輩若是跌倒受傷，家屬可能提告，長輩如果走到機構外，不慎摔傷，機構更可能會挨告。

他嘆道：「所以，即使他們沒有嚴重失智，機構還是寧可把他們綁起來。有時，照顧者想休息一下，也可能去把長輩約束起來。」

失智症除了會導致認知功能障礙外，有時也會伴隨情緒、行為、精神病症狀等「失智症之行為精神症狀」（BPSD），因此，不只物理性約束，失智長輩可能同時面臨「化學性約束」，白話地說，就是利用藥物，使失智症等精神躁動者鎮靜下來。

「一位帕金森氏症的長輩，他3個月前來看病，我一看，他吃的精神藥物，一共就有7、8種。」台大精神醫學部主治醫師黃宗正說。

7、8種藥分別是不同科別醫師開的，有些藥物，藥效竟彼此衝突，黃宗正苦笑，「病人因此陷入了我們說的『處方瀑布』。於是，失智長輩的腦子愈來愈亂，狀況向下坡疾走。」

面臨逐年增多的失智人口，台灣難道就此成為失智者的捆綁之島？

摸索長照模式超過25年，林金立2011年起成為老牌住宿型機構：同仁仁愛之家執行董事（現為董事長），便開始嘗試導入「自立支援」觀念。

2014年，林金立決定拿掉同仁仁愛之家長輩的約束帶，一度造成員工離職潮；終於，同仁逐漸凝聚共識，2015年，林金立甚至當眾燒掉院內所有約束帶，展示不走回頭路的決心。

機構必須「進化」，解放束縛，長輩手腳上的約束帶，也才有機會被解放。不過機構之外，有品質的失智照護還有另外的想像空間，如林金立所言：「長者生活在社區，才是高齡社會前景。」

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