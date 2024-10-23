銀髮族每7人就1人「骨質疏鬆」 骨折死亡率比癌症還高！醫師帶你「保密防跌」

【文．數位內容部】

國發會預估，台灣最快在2025年邁入超高齡社會，每5人就有1人是65歲以上的熟齡長者。伴隨人口老化，骨質疏鬆症已成為全球第二大流行病，據國民健康署2017～2020年「國民營養健康狀況變遷調查」，65歲以上長輩中，約每七位就有一位骨質疏鬆，意味著高達14%的老年人口面臨骨鬆風險。骨科診所院長、高雄榮總台南分院前高齡骨科主任陳建宏強調，「預防骨質疏鬆，不僅要保『密』防『跌』，更要強『密』健身。」

針對骨質流失與疏鬆，已是國人常見的慢性病，若後續導致骨哲，髖部骨折後一年內致死率與失能率更是高。台灣勵志協會TIA在19日特別舉辦健康講座，邀請陳建宏「從醫師的觀點談骨質疏鬆」。

台灣的髖部骨折是亞洲國家第一，髖關節骨折術後1年死亡率近兩成、失能近三成，僅不到一半的個案能回復原往昔的生活。TIA執行長賴榮偉強調「時間是擠出來的，守護骨健不能等。」

現代人的慢性病，除了眾所周知的「三高」（高血壓、高血糖及高血脂）與癌症，對65歲以上的人來說也包括骨質疏鬆、肌少症、衰落與疼痛。

最重要的預防就是肌力訓練

陳建宏指出「最重要的預防就是運動。運動在於肌力訓練。但要肌力訓練，就要有訓練激勵動力。有肌力訓練，不僅可以預防骨折，更可以讓自己快樂與家人快樂。」

「骨質疏鬆」是指骨質密度低於健康年輕人的平均骨質密度，差值達到或超過2.5個標準差（小於等於-2.5），差異值小於-1.0到-2.4則稱為「骨質流失」。「雙能量X光骨質密度檢查儀（DXA）」是檢測骨骼強度的最佳方式，超音波僅供篩檢用。

但最讓人擔心的是，不論「骨質流失」或是「骨質疏鬆」都沒有症狀，但兩者都有高風險的骨折機率。

骨質的巔峰年齡在25-40歲。陳建宏說：「從骨科醫師的觀點來看，年紀越大，體重卻減少，就要留神骨質流失或疏鬆；體重增加，就得注意退化性膝關節炎。」

「所以，我會建議大家都戴口罩。為什麼？因為很多人沒檢測過，根本渾然不知自身已骨質流失或疏鬆。陳建宏指出 不戴口罩，出門時遇冷風或髒空氣打個噴嚏，背部一陣劇痛，就醫時常發現已是『壓迫性骨折』。」

「骨鬆性骨折」中，最令人最害怕的是「髖關節骨折」。而「髖關節骨折」，一年的死亡率為15-20%，高於癌症等其他疾病；失能的風險則高達25％。

「不開刀就臥床，躺久了易生褥瘡、泌尿道發炎、肺炎等致死併發症。遺憾的是，即使手術治療順利，身體功能大不如前，生活無法自理，兒女又無法照顧，只能找外籍看護照顧或送到護理之家。」

台灣一年有2萬例個案，有2成約4000個家庭，因患者往生而心痛；有3成約6000位患者進入慢性照護，而在生命最後8年內在醫療院所與長照機構奔波。

大腿是人「第二個心臟」，醫籲「保密、防跌」

陳醫師強調「最好的人生，就是無痛快樂的人生。」

他認為防止骨質流失或骨質疏鬆，就是要做到「保『密』防『跌』」，強『密』健身」。「保密」即保持骨密度：加強鈣與維生D3以及骨鬆藥物使用。「防跌」，就是預防跌倒：評估跌倒風險以及下肢肌力訓練。

「補充維他命D3，或者利用早上或傍晚曬太陽，都是保密方式。」陳醫師建議多吃原型食物，如菇類、芝麻、豆腐和深綠色蔬菜等鈣質含量較高的食物。

「強化下肢肌力是很重要的訓練。大腿被稱為人的第二個心臟。大腿沒有力氣，對日常生活影響很大，很容易發生跌倒與骨折。」陳醫師當場與副理事長林慧玲以及與會聽眾示範「深蹲」與「棒式」運動。

從下背痛到椎間盤突出，治療方式有仰賴輔具（背架）的休息、止痛藥、復健以及手術等等。「但我強調，最好的治療就是要從日常生活便做好姿勢調整以及核心訓練。」

「從站立、坐著到蹲下取物，永遠要做到：『脊椎挺直』。」

可以站就不要坐，若失能「會躺更久」

陳醫師分享一個小故事：「7年前，有一位76歲拄著拐杖的阿伯，本身是內科醫師，曾經是區域醫大院的院長，卻意外接下地區醫院的院長。他年紀大又行動不便，卻接下醫療服務量與業務量的院長一職。」

「如果你是他，你的下一步是做什麼？答案是，我在大年初二打電話給這位前輩時，他正在健身房氣喘吁吁。」

所以，「可以站就不要坐、可以坐就不要躺。不然，以後躺的時間會很長。」

賴榮偉說，陳醫師看盡許多「痛不欲生」的長期失能、臥床案例，不少家屬只能在診間與醫師溝通巴士量表甚至殘障鑑定。因此這幾年他積極到全台巡迴公益演講，推廣「預防醫學」。

外表帥氣還被當成鮮肉的陳建宏，還是好幾個電視廣告的代言人，並曾擔任骨質疏鬆症學會副秘書長、日本醫科大學足踝科臨床研究員、馬來西亞大學臨床研究員等，擁有不少粉絲，在演講時與觀眾熱烈，還承諾等到完成第一千場演講的目標，願意穿丁字褲秀身材。

本文授權自今周刊，原文見此。

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