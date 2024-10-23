九二共識是不存在的共識！「二六共識」內涵為何？卓榮泰：應讓兩岸領導人討論新的事務、關係

【文．鄭鴻達】

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉日前拜訪馬祖時，認為兩岸可在馬祖進行協商，歡迎海協會到「南竿26據點」談「二六共識」。羅後來受訪時強調「九二共識」為不存在、虛構的共識，並認為「擱置爭議」不失為兩岸的解決方案。 對此，行政院長卓榮泰周二（10/22）在立法院答詢國民黨立委李彥秀時，呼應羅文嘉「九二共識」不存在之說法，他表示即使認為九二有共識者，也已是20、30年前的事，如今兩岸、國際已有新局勢、新發展，應有新機會，能讓新的領導人討論新的兩岸事務、關係。

蘇起提「九二共識」後兩岸始終無共識 羅文嘉赴馬祖拋「二六共識」

2000年時，時任陸委會主委蘇起在卸任前，首度提出「九二共識」這個名詞，並指其內涵為「一個中國，各自表述」，但該說法遭中共否定；後前總統馬英九執政時進一步提出「互不承認主權、互不否認治權」，主張「一中」是「中華民國」的九二共識，同樣與中共的「一個中國原則」相悖，也不被中共所接受，因此雙方各說各話至今。

羅文嘉10/15拜訪馬祖時表示，兩岸可在馬祖進行協商，歡迎海協會到「南竿26據點」談「二六共識」；羅於10/21接受電台訪問時進一步解釋，「二六共識」只是個引子，目的是盼讓兩岸關係要有所突破，必須建立新共識。

羅文嘉也指出，我方之所以無法接受「九二共識」，作為兩岸協商政治前提，就是因中國的「九二共識」是「一個中國」，沒有中華民國，一旦我方接受，就等於台灣放棄中華民國存在的事實；然中共國台辦回應「九二共識」就是明路，毋需另起爐灶。

近5成民眾滿意賴總統國慶講話 卓揆：找出不滿意者原因並團結台灣

立法院周二召開院會，邀請卓揆率內閣團隊備詢。李彥秀質詢指出，《TVBS》周二最新民調指出，總統賴清德發表國慶講話之後，滿意演説者有49%，不支持者有40%，賴總統國慶講話強調要團結台灣，但民調顯示的結果是兩極化。

卓揆表示，若有這樣的民調，他現在最有興趣的，是要去看不滿意的部分重點在哪，希望能找出來為何大家不滿意，看如何要去找出辦法並團結台灣。

何謂「二六共識」？ 卓榮泰：讓兩岸領導人有機會討論新兩岸關係

李彥秀接著問，羅文嘉提到要與對岸談的「六二共識」內容，在卓揆心目中為何？卓揆補充「26據點」是馬祖的一個地點，他認為羅所言是他們認為九二共識是不存在的共識，即使認為是有共識的人，也已是20、30年以前的問題。

卓揆接著說，現在兩岸、國際已有新的局勢與新的發展，因此應該要有新的機會，讓新的領導人與新的兩岸事務、關係，都能夠來討論。

李彥秀反問民眾愈來愈不滿意賴總統的兩岸關係，根本問題何在？卓揆表示在兩岸關係，他認為賴總統一直堅持台灣的主權與國家的安全，這一點應該沒有人反對，但是賴總統認為「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，這個有人反對，而且「反對的理由倒是很奇怪」。

獨派不滿賴清德「祖國論」 卓榮泰：總統需取得國家人民最大公約數

李彥秀追問，從《TVBS》數據可看出，有愈來愈多人政府兩岸論述，而解決問題根本之道何在，羅文嘉所提「二六共識」能否解決問題？卓揆回應，他手中雖無數據，「但是我有把握的請委員多看幾家的民調數據，再來綜合，光看一家難免偏失」。

李彥秀接著提到，賴總統於國慶講話提到的「祖國論」，民調有57%民眾支持，26%反對，但前總統府資政辜寬敏夫人王美琇對此說法就有所質疑，因此她問卓揆會如何處理深綠、獨派的反彈。

卓揆說，賴總統身為中華民國台灣的總統，就是要取得國家與人民的最大公約數，難免會有人對賴總統當時的講話會有不同的意見，如果能夠取得最大公約數，他們會繼續去論述、去和其他不同意見或還沒有接受的國人說明，讓這最大公約數能愈來愈大，這樣就是團結國家、台灣。

本文授權自今周刊，原文見此。

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