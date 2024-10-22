送26萬坪地、給200億人民幣！陸開超優條件給特斯拉 和大老董親曝當年建言馬斯克內幕

【文．林韋伶】

「2014、2015年那時候，我們在一場研發會議上，當時特斯拉的研發團隊更替非常頻繁，而且他們對商業機密比較不重視，研發團隊待在開放空間。不像我去通用汽車參觀時，他們的研發團隊是每個人都有一間研發室，你根本不知道他在裡面做什麼事，但特斯拉是開放空間，所以我要問你的東西、看你的東西都很簡單。」 和大工業董事長沈國榮，這樣談起他對全球電動車大廠特斯拉的觀察。

在最新一集《數字台灣》節目上，財信傳媒董事長謝金河邀請到沈國榮與富田電機董事長暨總經理張金鋒，暢談特斯拉登陸後的興衰起因，以及電動車產業的未來發展藍圖。

沈國榮分析，事實上，在2017年以前，特斯拉在台灣的發展非常順利，也造就特斯拉初期的成功，「那時候台灣的供應鏈跟特斯拉配合，整部車的零件除了電池以外，75%是由台灣供應商供應，這一點非常重要，因為台灣的供應商都是非常忠實的合作夥伴」。

特斯拉登陸前和大董座給忠告 事實驗證擔憂成真

有了一開始的愉快合作經驗，當特斯拉創辦人馬斯克獲得中國政府青睞，開出優渥條件吸引他登陸設廠時，沈國榮曾當面給馬斯克建言。「我們跟馬斯克也跟他的團隊講，可能產生一個非常大的危險，因為你的核心技術是無法保持的。」他用過去和大與其它廠商的經驗說明，在中國，任何的精密產業或任何的核心技術，它有很多方法來從工廠內部拿取資料。

以和大來說，過去在中國徵才，每個部門都會招募到表現非常優異的中國大學生，因為表現優異，通常升遷也會很快，但只要3年的時間一到，他就會離開公司，而且離開的時候，還會把很多機密的圖紙通通帶走。

但在2017年，上海政府為了力邀特斯拉登陸，送了他約86萬平方公尺（26萬坪）的土地，又給他200億人民幣的貸款建廠，等於馬斯克幾乎不需要掏腰包就能到中國建廠，唯一條件是2年內要將零件供應鏈國產化、完全在中國生產。

於是，馬斯克終究還是選擇在上海設廠。特斯拉2019年起開始建廠，當時建廠速度非常快，2022年以後，特斯拉在中國的市場一度做得非常好，讓公司當時的市值直線上升，但好景不常，在中國的逆向工程複製下，比亞迪、小鵬、小米…這些原本在後面的廠商，開始拿取特斯拉很多核心組裝技術。

「這樣子下來，你怎麼能夠贏他？成本你絕對搞不過他，第一個他免稅、第二個他免折舊、第三個他有補貼、第四個他借款免息，甚至免還款，在這樣的情況下如果要跟他比成本，簡直沒有力量。」沈國榮這樣分析，也因此，他判斷在全球未來電動車發展上，尤其在未來1年半內，會出現非常激烈的淘汰賽。

中鋼也是股東、特斯拉首部跑車找它合作 隱形冠軍富田靠靈活闖出名

另一個與特斯拉有深厚淵源的，則是台灣隱形冠軍、未上市公司富田電機。富田電機董事長暨總經理張金鋒是研發出身，因此創業之初雖然遭遇挑戰，但靠著靈活、可提供客戶少量多樣產品的能力，成功跨足電動車產業。

「特斯拉是在2005年，一直在找第一部跑車的供應鏈，他要的是多種、少量跟速度。」張金鋒這樣回憶當時的情境，由於那時候產業界還沒有人知道什麼叫電動車，張金鋒自己也坦言，這個來自IT產業的東西，自己也沒做過，單純因為本身是技術底的人才，在跟公司技術長討論過後覺得「要做一部電動車應該是不難」，因此擦出雙方合作的火花。

甚至，富國後來還獲得中鋼入股，並成功協助中鋼將矽鋼片產品導入特斯拉供應鏈，在2019年以前，中鋼還是特斯拉矽鋼片、導磁材料的唯一供應商。

展望富田後續發展，張金鋒表示將維持並學習電子產業的「快速」，但對於品質則要跟日本車廠學習，才能兼顧效率與安全，維持公司競爭力。

特斯拉無人駕駛汽車發展展望 沈國榮籲：別移到中國

談到近日特斯拉在新品發表會上發布的「無人駕駛計程車」與「無人駕駛小巴士」，沈國榮分析：「應該還有一段很長的路要走。」他認為，不管在美國或台灣，若通過法令讓無人駕駛汽車上路，可能變成犯罪工具，「如果在車上放一堆危險物品、衝向白宮，發動炸彈攻擊，要誰來負責？」

此外，對於特斯拉現在又想要把無人自駕技術移到中國去，沈國榮公開呼籲：「最好是不要，因為中國的複製能力非常強，如果去了，大概只有1年的風光期，第2年它出來的自駕技術一定不輸你，就算不贏過你也不會輸給你，這又會造成特斯拉新技術遺失」。

沈國榮因此語重心長呼籲：「特斯拉自駕技術如果真能在2、3年內成熟的話，應該要保護這個技術，不要再把它流到中國去。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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