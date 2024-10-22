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MLB道奇洋基「豪門對決」等了43年 冠軍賽票飆11萬美元！大谷翔平對上法官：保證精彩

聯合新聞網／ 今周刊
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

【文．謝金河】

美國職棒大聯盟，洋基以4比1打敗克利夫蘭守護者，登上美聯冠軍賽寶座。今天道奇在第六戰擊敗大都會，登上國聯冠軍寶座。這兩支豪門球隊經歷了43年再度對決，已經成了今年棒壇最熱門的話題。

週六早上開打的冠軍戰，根據售票網站查詢，最貴的票價已經喊到82469美元，再根據美國門票交換和轉售公司Stubhub資訊，最貴的票價已經喊到11萬美元，這是難以想像的盛況。

美國職棒大聯盟（MLB）去年是德州遊騎兵和亞利桑納響尾蛇對決，這兩支小市場的球隊都是從外卡殺進總冠軍賽，結果票房及收視人數都創下歷史新低紀錄。

過去很多小巿場球隊都利用球員選秀權，加上細膩經營手法，在MLB出奇制勝。也印證了會灑錢，被課富人稅的球隊不一定會拿到冠軍。今年我原以為小市場的皇家或老虎會異軍突起，沒想到是洋基脫穎而出。

我從1970年代開始就是洋基的球迷，每個時期的洋基球星，我都可以朗朗上口。2000年前後是洋基的全盛時期，我印象最深刻的是洋基和響尾蛇對決，最後3比4輸掉比賽，那年的藍迪強生非常威猛。

不過2009年洋基最後一次拿到總冠軍，迄今15年未能問鼎冠軍寶座，而道奇則是在2020年疫情縮短比賽的賽季拿到總冠軍，這次道奇對上洋基是1981年以來相隔43年的大事。

除了兩隊都是豪門，最重要的是兩隊都有超級重量級球星，道奇七億美元的大谷翔平對上Aaron Judge，這兩大MVP天王對決就有高度可看性。洋基今年除了Judge，還有Juan Soto，另一位是季後賽大復活的Giancarlo Stanton道奇有Betts ，Muncy等，個個都是大棒，看起來保證精彩。

過去15年，洋基有14次打進季後賽，但每次都功虧一簣，早早收攤，美國聯盟這些年有太空人，光芒，紅襪崛起，洋基高代價換來Soto，這次關鍵的三分砲把洋基送進總冠軍戰，展現了價值。

今年的MLB至少有4至7場的熱戰可以期待，等了15年，再見洋基的總冠軍賽，這真是一段漫長的等待。我對洋基每個球員的投手防禦率，打者的打擊率都可以如數家珍，經歷半世紀，重要球星我都記得。研究棒球，也是我的志趣！

本文授權自今周刊，原文見此

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