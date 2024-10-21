星宇股票抽了嗎？1次可賺2萬多！還有3檔能試手氣…「瓶蓋股」宏全也能賺逾2萬

【胡肇芳 整理】

星宇航空(2646)公開申購進入最後一天，據了解目前認購人數已經超過128萬人，為今年來首檔破百萬件新股抽籤案，也超越2023年4月玉山金(2884) 118萬件紀錄，也因此星宇中籤率降到3.12%。 接下來還有3檔個股也要辦理公開申購，分別是宏全(9939)、世界(5347)，以及沛波(6248)，至於哪一檔的價差最大呢？答案是瓶蓋股宏全，以宏全前一日收盤價154.5元，承銷價為133元來算，抽中可賺2.15萬元。 其中，晶圓代工大廠世界此次辦理上櫃增資，台積電(2330)日前公告認購世界現金增資普通股，總金額約新台幣37.39億元。台積電指出，認購世界是長期投資，持股比重約27.55%。

台股紅包又來了，股民快來試試手氣，根據證交所資訊，本周繼星宇航空之後，有3檔辦理公開申購，分別是瓶蓋股宏全(9939)、晶圓代工廠世界(5347)，以及鋼鐵股沛波鋼鐵(6248)。

首先是世界先進，此次辦理上櫃增資，期間為10月17日至21日，每股承銷價為88元，以前一日收盤價101元來算，抽中可賺1.3萬元。

值得注意的是，台積電日前公告認購世界先進現金增資普通股4248萬5831股，每股為88元，總金額約37.39億元。台積電表示，認購世界先進現金增資是長期投資，持股比重約27.55%。

再來是辦理上市增資的宏全，申購期間為10月18日至22日，每股承銷價為133元，以宏全前一日收盤價154.5元，抽中可賺2.15萬元。

最後就是鋼鐵股沛波，為台鋼集團旗下鋼筋加工與配送通路大廠，此次辦理上櫃增資，申購期間為10月17日至21日，以每股承銷價27元，前一日收盤價為31元來看，抽到也能小賺4000元。

股票抽籤有哪些注意事項

儘管股票抽籤風險不是太高，但絕不代表不會賠錢，根據凱基證券網站，股票抽籤有哪些條件以及技巧？

股票抽籤條件

基本的條件就是得有1個證券戶，不過想要順利申購股票，還有3檔股票抽籤的注意事項：

1. 每個身分證字號只能抽籤一次

2. 股票抽籤交割帳戶錢不足

3. 股票申購張數須依公告規定

股票抽籤4技巧

1、股票抽籤要隨時觀察股價

2、建議避開價差過小的股票

3、申購股票應思考持有時間

4、多留意股價波動較大的標的

股票抽籤有2風險

至於股票抽籤都是穩賺不賠嗎？法人操盤手「藍白拖主力」認為，雖然參加抽籤的成本只要20元，但這不代表抽到就穩賺不賠，新股投資還是有風險的。

他指出，第1個風險是在抽籤的過程中價差不見了。新股從開始申購登記、抽籤、實際撥券，這中間約需6 ∼ 9個交易日，萬一市場突然有不利因素出現，市價和申購價的價差又不夠大的話，很可能拿到股票時，市價早已跌破承銷價，造成不賺反賠的情況。

其次就是沒有蜜月期（指剛上市的前5天）。通常在股市大多頭，交易熱絡時，新股上市櫃後較容易出現一波蜜月行情價。但這也沒人能保證，也有可能一掛牌就跳空。

本文授權自今周刊，原文見此。

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