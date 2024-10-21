15歲偷阿公車「無照駕駛」、分不清煞車油門釀禍…上千萬理賠誰扛？產險法界分析

【胡肇芳 整理】

台北市1名15歲少年週四(10/17)無照駕車，「油門當煞車」失控撞進小吃店釀3死，3個家庭也因此破碎。這名闖禍的少年被依過失致死罪移送，士林地院少年法庭週五(10/18)訊問後裁定收容，並解送法務部矯正署少年觀護所，死者家屬也對少年提出過失致死告訴。 他的父親稍早現身，鞠躬道歉表示，「對不起大家，我不會教小孩，我會為我兒子負責」，對此，律師林智群在臉書發文指出，「小孩成年之前，父母負連帶責任」，強調「要好好教啊！」，另外，車主為少年外公，也將通知到案，依過失致死罪函送士林地檢。 靖娟基金會則認為，無照駕駛肇事逐年攀升，台灣對無照法令罰則過輕，「代價不痛不癢」，近5年無照駕駛涉入交通事故案件每年平均4萬起以上，造成約7萬人死傷，且案件量成長幅度高達約22%，顯示我國無照駕駛違規事故的嚴重惡化。

台北市內湖區東湖市場附近週四(10/17)晚間發生嚴重車禍，起因竟是1名15歲少年偷開外公的車出門找朋友，途中因會車緊張「分不清煞車和油門」，失控撞進路旁臭豆腐店，造成2名客人和1名騎士身亡，2名女子燙傷。

警方表示，少年案發後沒有受傷，但因驚嚇精神恍惚，警方偵訊後表示，自己的外公因為近期出國旅遊，趁外公外出期間到他家，順手偷走汽車鑰匙，想開車到附近的同學家。

少年表示，路上因為會車緊張，一時分不清煞車和油門，導致車子失控撞進小吃店。警方將少年依涉嫌過失致死罪偵辦，士林地院少年法庭週五(10/18)訊問後裁定收容，並解送法務部矯正署少年觀護所。他的父親稍早現身，鞠躬道歉表示，「對不起大家，我不會教小孩，我會為我兒子負責」。

父母得負連帶賠償責任，但只限於民事責任

由於少年無照駕駛， 相關法律責任也引發討論。根據《TVBS新聞網》報導，父母親如果沒有離婚，依據《民事》第187條規定，未成年不法侵害他人權利時，雙親當然要負連帶賠償責任，但也只限於民事責任並無刑事責任；如果離婚，在法律上，以監護權人為主。

此外，少年的外公也就是肇事車輛的車主，若是明知卻未防範，也可能被認定為應注意而未注意，同樣依照過失致死罪法辦。而律師林智群也在臉書PO文表示，「小孩成年之前，父母負連帶責任」，還特別強調：「要好好教啊！」

根據《自由時報》報導，產險業者指出，此次肇事者為「無照駕駛」，強制險理賠總額640萬元將向肇事者追償，任意責任險也沒得賠，初估千萬元起跳的理賠，最終都將由監護人，也就是父親負擔。

產險業者表示，車主外公也可追究「未妥善保管汽車」的責任，受害者可同時向車主求償，為自身爭取最大權益。

台北市議會進行警政衛生部門質詢，多名議員關心此案，台北市警局長李西河表示，已建請法院監管少年父母財產，讓被害人求償有門。

對此，靖娟基金會發布新聞稿指出，近年統計數據顯示，國內無照駕駛違規事故情形相當嚴重，近5年無照駕駛涉入交通事故案件每年平均4萬起以上，並造成約7萬人死傷，且案件量呈現逐年增加，成長幅度高達22%顯示台灣無照駕駛違規事故的嚴重惡化。

無照駕駛釀悲劇！靖娟基金會：罰責過低

靖娟基金會表示，台灣目前現有罰則僅有罰款與扣牌，並無對人身自由限制，尤其對經濟條件優異的犯罪者懲罰效果薄弱，依照現有法條須造成嚴重危害才有對人身自由限制，使國內民眾長期過於輕忽，罰責過低加上取締不易，遇累犯者也未特別處理，使得多數人存在僥倖心態。

針對未成年無照駕駛者，靖娟基金會建議，多數未成年無照駕駛遭取締違規的兒少，也具重複違規及其他危險駕駛行為併同出現高風險特性，未來可參考戒癮治療再犯治療門檻，配合輔導與諮商，針對重複違規者加入認知行為矯治手段，或提供其他法律、輔導等各類專業服務資源。

而未成年人與家庭的關係也會導引出駕駛行為的影響，靖娟建議，後續輔導應同時針對其家長態度，研擬親職教育的介入策略，增加親子關係及對話，讓家屬共同參與及陪同，透過家人關係來增加輔導效果。

本文授權自今周刊，原文見此。

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