星巴克買1送1不再有？品牌回歸咖啡本質 新CEO上任首件大事背後真正盤算

知名連鎖咖啡品牌星巴克，時常推出買一送一的優惠，不過近日美媒報導，在新CEO尼可（Brian Niccol）上任後這類促銷活動未來會減少，只會在特定節慶有優惠，他計畫讓星巴克重現過去定位、重心回歸咖啡本身。

綜合《商業內幕》等美媒報導，據星巴克內部人士透露，過去公司想要透過降價策略吸引消費者，但前執行長納拉辛漢（Laxman Narasimhan）的這項計畫並未奏效，促銷活動不僅沒達到原先預期目標，在這片競爭激烈的咖啡紅海，反而讓星巴克在美國的市占率下滑。

曾有豐富企業營運經驗的星巴克新任執行長尼可（Brian Niccol）接任後，美銀分析師看好他過去經營速食墨西哥料理品牌 Chipotle 的成功經驗，有望幫助星巴克更有效的運用行銷預算，讓業績蒸蒸日上。

而尼可9月上任的第一件事，便是要打砍這些星巴克買一送一、飲品半價等折扣優惠，並推出每週二會員消費獲取額外點數，以及週六少數飲品特價活動取而代之。

不僅是減少折扣優惠，星巴克未來可能還要漲價，但尼可並不擔心會降低消費者購買意願，因為對品牌高忠誠度的顧客，他們會願意為了新體驗而付費。

除此之外，他還計畫要將星巴克的品牌重心回歸到咖啡本身，重現星巴克過去的定位，而不是近年類似麥當勞得來速的經營模式。

讓星巴克回歸到一個擁有舒適座位、美味咖啡與餐點的社區咖啡館，回到咖啡廳的本質，期許顧客能持續光顧。

本文授權自今周刊，原文見此。

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