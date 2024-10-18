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中鋼準備過苦日子？中國鋼企內捲嚴重剩1家賺錢 謝金河：這2大慘業也「剉咧等」

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒集團董事長謝金河。聯合報系資料照
財信傳媒集團董事長謝金河。聯合報系資料照

【撰文/謝金河】

中國鋼企內捲仍持續惡化中

中國人行祭出無敵超級組合拳，市場都寄以厚望，股民都認為這個反彈可長可久。最具代表性的是前恆大首席經濟學家任澤平高喊開盤即收盤，他認為中央強力救市，股市一開盤就會全面漲停。

另一個是中國駐美大使謝鋒，他說中國股民正在排隊開戶，外資正快跑進場！然而，這些想像的事都沒有發生。而且，任澤平的帳號還被封禁。

深滬港股市開高走低，源頭是基本面的不使力。最具代表性的是鋼鐵產業，中國年產粗鋼逾10億噸，中國除了自己在國內廝殺，也把產能送到國外，形成傾銷的壓力，歐洲同業都吃不消，日本製鐵也結束中國的生產基地。

中國鋼鐵產業的內捲看股價就知道！除了寶鋼仍賺錢，去年寶鋼淨利35.4億人民幣，今年上半年盈利45.62億人民幣。不過股價從12.07跌到4.78人民幣。重慶鋼鐵去年虧損9.06億，上半年虧損6.87億人民幣，股價從3.41跌到1元人民幣。山東鋼鐵去年虧損6200萬，上半年虧損9.69億人民幣，股價從2.6跌到1.12人民幣。太原不鏽鋼去年虧損7.95億，上半年賺1.39億人民幣，但股價仍然從13.4跌到2.86人民幣⋯⋯

從鋼鐵，水泥到石化產業，中國不但自己內捲，也捲向全世界，台灣的傳統產業也在這個內捲效應中。這也讓大家想到中鋼公司前董事長翁朝棟去年寫信給員工，要大家有過苦日子的準備！現在這個衝擊仍然迎面而來！

本文授權自今周刊，原文見此

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