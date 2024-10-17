ASML財報炸彈 AI股都要崩了？陸行之1原因指「好像不算大災難」…5大重點一次看

文．胡肇芳整理

荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾(ASML)意外提前1天公布財報，不只不如預期，第3季訂單金額比市場預期減少近一半，同時還下修2025年業績展望，諸多利空齊發，ASML股價10/15創26年來最深跌幅。 對此，知名半導體分析師陸行之在臉書發文分析，ASML因技術錯誤提前一天對科技暨半導體板塊投下深水炸彈，股價閃崩還拉著一堆公司下水。認為ASML財報不佳與美國擴大限制部分產品出口，中國訂單下滑，加上整體半導體產業復甦緩慢有關，還得觀察東京電子是否跟著下跌。 而外媒報導也有不少分析師認為，ASML展望欠佳未必代表輝達也不好，因為ASML是邏輯晶片部分疲弱，而非現在熱潮上的AI領域需求，輝達股價下跌，與美國總統拜登可能考慮擴大美國產晶片出口限制，例如可能集中在中東波斯灣區域有關。

荷蘭光刻機巨擘ASML提前公布財報，財報顯示，今年第2季度，淨銷售額為75億歐元高於預期，主要得益於DUV光刻系統銷售額和裝機管理銷售額的增加。該季度毛利率為50.8%，低於上一季；但同時ASML新增訂單金額為26億歐元，比市場預期的54億歐元減少近一半。

ASML執行長傅恪禮(Christophe Fouquet)表示，目前情勢表明，半導體市場復甦進程比先前預期緩慢。ASML預計2024年第4季的淨銷售額為88億至92億歐元，2024年全年的淨銷售額約280億歐元。

財報遭錯誤提前發布，引爆美股半導體板塊恐慌

傅恪禮表示「儘管人工智慧（AI）領域仍有強勁的發展和上升潛力，但其他市場領域的復甦速度較慢。現在看來，復甦要比之前預期得要慢。這種情況預期將在2025年持續，這導致客戶變得謹慎」。

受此消息影響，ASML股價重挫16%，創下26年來首次最大跌幅，也引爆美股半導體板塊恐慌。ASML發布官方聲明，稱是因為「技術故障」導致錯誤提前發布財報。

對此，知名半導體分析師陸行之在臉書發文分析認為，藉著AI晶片需求的勢頭，本以為有些半導體龍頭公司及美國費城半導體指數近日就快要創新高，結果光刻機龍頭ASML因技術錯誤提前一天對科技暨半導體板塊投下深水炸彈，股價閃崩16%(還好因為先進製程微縮趨緩及半導體產業產能利用率不佳，沒碰這家及美國半導體設備大咖)，並拉著一堆同學下水。導致美國兩大半導體設備龍頭成為重災區，跌幅都超過10%，「因此今(10/16)還得觀察東京電子是否跟著下跌」。

陸行之分享5大重點

陸行之指出，整理一下ASML財報，主要應該是新增的2025年中國客戶訂單大幅下滑，這應該也是荷蘭配合美國政府對公司擴大限制部分產品出口及維修服務的結果)，以及整體半導體產業復甦緩慢所致，使得2025年營收預期上緣下修近12.5%及毛利率下修3百分點所造成。

陸行之補充，仔細對了下數字，公司還是預期明年營收有近20%的年增，對比今年沒增長，「這好像也不算大災難」他分享5大重點：

1、公司下修2025年營收增長預期為300億至350億歐元，比今年的270億歐元年增11%至30%，平均20%；毛利率從54%至56%下修至51%至53%，公司預期明年中國客戶占比降到20%的營收，表示其他地區客戶都有明顯提升，也暗示幾個設備大廠(應材、美商柯林研發、日商東京威力科創)中國客戶佔比的大幅減少對2025營收預期的可能影響。

2、ASML第3季度新增設備訂單季減高達53%，年增1%，主要系邏輯晶片設備訂單大減70%，年減42%，除了5/4/3奈米需求強之外，其實各家產能利用率皆不足80%，實在沒有理由大增光刻機資本開支。

3、ASML第3季度營收季增20%，年增12%，比市場預期高4百分點，第4季度營收指引季增18%至23%，年增24%，比市場預期高1個百分點，毛利率及獲利指引小幅低於預期。

4、第3季度庫存月數季減至9.3個月，但還是年增19%。

5、ASML第3季度EUV出貨11台，設備營收占比從2季度的31%提升至35%，單價季增2%，年增12%至每台1.89億歐元；中國客戶佔比從2季度的49%，降到47%，但美國客戶佔比從2季度的3%，暴增到21%，不知道這比重變化都是美光及ppt冠軍(英特爾)造成的，還是把台積電美國廠設備採購也算進去了。

本文授權自今周刊，原文見此。

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