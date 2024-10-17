快訊

太欠買！任天堂店員透露熱門商品清單 這支「薩爾達1：1大劍」日本買不到

台積電第3季每股賺12.54元創單季新高 每天賺進36億元

300坪超大空間！任天堂快閃店開幕直擊 上百種限定商品、最新遊戲免費試玩

聽新聞
0:00 / 0:00

抵稅、補貼未見效 租屋黑市怎麼救？專家建議：課徵「空屋稅」治本

聯合新聞網／ 今周刊
台灣租屋市場規模已突破1百萬戶，隨房價日益升高，「租屋」早已成為多數買不起房民眾的選擇。圖／聯合報系資料照片
台灣租屋市場規模已突破1百萬戶，隨房價日益升高，「租屋」早已成為多數買不起房民眾的選擇。圖／聯合報系資料照片

文．周靖璞

台灣租屋市場規模已突破1百萬戶，隨房價日益升高，「租屋」早已成為多數買不起房民眾的選擇。不過台灣租賃市場長期處於黑市狀態，房東、租客權益糾紛層出不窮，如何針對租屋亂象，從政策面有效改革，成為高房價時代下的另一項重要課題。

房租抵稅、租金補貼 政策矛盾成效不彰

根據行政院主計總處統計，台灣租屋市場每年以2%速度緩慢上漲，政府為了幫助租屋族，先後提出房租抵稅與租金補貼措施。Ours都市改革組織政策研究員洛書認為，政府的資料與民眾實際情況有落差，大灑幣政策恐怕成效有限。

洛書表示，台灣約有100萬戶租屋族，每年僅有2.4萬戶有使用租金抵稅。一大原因在於原先「標準扣除額」及「列舉扣除額」兩者僅能擇一使用，使用「列舉扣除額」不僅只有12萬元額度，難以支應逐年增加的房租，同時又需要檢附多項單據，使許多租屋族使用的意願更低。

直到2023年12月19日通過《所得稅法》第 17 條修正草案後，2025年開始正式將房屋租金支出從列舉扣除額改為「特別扣除額」。可在使用標準扣除額或列舉扣除額之外獨立認列，且扣除額度將從 12 萬提高至 18 萬，希望能提高租屋族爭取自己權益的意願。

除租金抵稅外，政府後續也推出300億元中央擴大租金補貼專案。不過洛書認為，政府提供補貼目的應該是回收租屋市場資料，例如：房租金額、房屋坪數、屋齡格局等，才能夠協助政府了解區域行情趨勢去微調政策。但政府為了增加租屋族的意願，又減少了申請補貼需要檢附的資料，「現在去書局買一份租約，和朋友假裝簽約就可以申請補貼，這讓租金補貼制度變成了一個容易被濫用的工具。」因此洛書認為，單純的補貼與減免無法精準解決現存的租屋市場問題。

賣房主導的租屋黑市 恐進一步推升房價

根據租客聯盟參照財政部資料推估，台灣租屋黑市比例介於70%至90%間。嚴重租屋黑市不但讓房客權益受損、政策效益打折，同時也陷房東於不義。

洛書表示，雖然在租賃法修法後，定型化契約已適用《消費者保護法》，包含不得拒絕承租人遷入戶籍、不得拒絕承租人申請租金補貼等，若有違約情況會有相關罰則。但實際環境中，租客常是不敢使用。

「以雙北來說，只要有價位與屋況不錯案源，一定會吸引很多人搶租，你一旦表示想申請補貼，房東就不會優先租給你。」洛書表示，租客沒有太多選擇情況下，多數會選擇妥協，進而產生由賣方市場掌握主導權的不對等狀況。

同時以房東角度來看，若同意租客申請租金補貼，等於變相使自己租屋事實曝光，甚至被政府追繳過去不當得利。稅捐機關近年主動性抽查每年約幾千戶，佔1百萬租屋市場比例相當少，同時由於市場供需不足，讓房東即便違法租屋也相當搶手，使得大部分房東選擇不合法化租屋事實。

租屋黑市現象同時反映出台灣高房價衍伸問題。多數人買不起房必須選擇租屋，造成需求增加。高房價讓屋主租屋投報率減少，同時房屋稅、地價稅等稅務成本亦沒有隨房價跟著調漲，使多數屋主寧可不出租，造成供給減少，一來一往情形下，房價可能又進一步推高。

降低合法成本 提高違法成本

洛書認為，從供需層面解決租屋市場亂象，就必須從「降低合法成本，提高違法成本」角度，針對房東痛點出發，才能在政策上給出解方。由於台灣目前自用住宅稅率低，出租有獲利反而會被課較多的稅，等於變相鼓勵屋主自用大於出租。他建議若屋主成為公益出租人，政府應該要給予屋主更多優惠。

洛書也建議立法「落日條款」，明定特定時間後將嚴辦租屋逃漏稅，並鼓勵房東若在時間內自行提報租屋事實，可避免被追繳過去稅收，有助提升租屋市場中合法比例

洛書表示，台灣有930萬間住宅，其中就有117萬間空屋，空屋率高達13%。他建議在既有房屋稅下再引入中央版本「空屋稅」，若屋主拒絕將空屋出租課重稅，使房東違法成本增加。「讓空屋進入租屋市場增加租客選擇，就能進一步讓價格降低。」

洛書坦言，許多政策倡議都是以年為單位計算，實際推行往往需要多年時間，「有時錯過了某一個時期，下一個機會可能要等十年、二十年後。」如何在現有框架下推動租屋市場改革，仍是艱鉅挑戰。

德國與日本在保障民眾居住權上效果卓越，洛書也在節目中分享，提供台灣作為借鑒參考，歡迎收聽本集的《毛利小姐變有房》聽更多 https://lihi.cc/EyfKA

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

勞保掛在職業工會好安心？媳婦1句話「婆媳退休金」全泡湯、年資消失…達人揭這2類人才能加保

月薪5萬，存股0050就能致富？長期買進、只買不賣，成功機率竟然只有●% ...一文看懂指數化投資的暗黑真相！

2025(114年)行事曆搶先看…2025年過年放9天！3天以上連假6個、請假攻略必看：狂休13天

00922、0056、006204…這檔ETF含息報酬率34%，甜甜價來了！達人：2優勢能雙頭賺

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

「尾燈是汽車的靈魂」保時捷、BMW都聯嘉客戶 如何解鎖歐美車廠、不怕「去中去台」？

通用、福特、BMW、保時捷、特斯拉等知名歐美車廠的共通點是什麼？它們都採用聯嘉生產的LED車燈，美國每6、7輛車中，就有一輛車的尾燈由聯嘉供應。

熬過虧損6千萬…創業5次愈挫愈勇 工廠之子領悟：最重要的2件事

曾跨界財經、軟體、出版等領域，經營過資產管理、電商品牌、財經社群網站等5家公司，目前投入房產領域的創業人謝銘元（艾克斯 Mr.X），多次創業過程慘遇大起大落，走過負債6千萬谷底，他認為現在創業已不能用過去思維，他在Podcast《毛利小姐變有錢》節目中分享，跨界創業必需掌握專業方法、培養自身能力與找對合夥人，是成功不二法門。

好市多「超公平福利制度」不必等老闆加薪 他揭幸福的黑暗面：看你有多會

美式賣場好市多不僅經濟實惠價格，吸引許多死忠消費者，連內部員工福利都令人稱羨。一名網紅揭露好市多內部升遷機制，超級公平公開、不必看老闆心情加薪，但是享有優渥福利同時也有它的黑暗面，曾有好市多員工表示，其實工作不如外界想像得輕鬆。

不想當公務員、26歲被裁員2次…35歲靠這股票賺到1億：找「會漲的股票」讓生活有趣

75年次的王韋閔（雷老闆），26歲靠著手中的100萬，在35歲那年，因原物料投資大行情翻轉人生。他全力買進鋼鐵、散裝航運等股票及可轉債，累積到上億資產，只花了10年時間躋身億元俱樂部。

00912、00905…這檔台積電平替版ETF配息率逾13% 這天前入手「股息價差2頭賺」

台積電(2330)即將於下週四(10/17)舉行法說會，在那之前，台積電今(11)日開高走高，一度衝上1050元，終場收1045元，表現不俗並站穩千元大關，不過，若小資族想跟上台積電成長行情恐怕負擔不小，若希望參與又盼能降低重壓單一個股的風險，有專家建議可以考慮「含積量」高的市值型ETF。 10月適逢5檔市值型ETF要配息，其中「中信臺灣智慧50(00912)」計畫配息0.66元，年化配息率超過13％，把握出手時間有望股息、價差雙賺。

統一複合商場「美到連日人都驚訝」！被問超商能多強 羅智先：只想挑戰下去

統一（1216）週三（10/9）在台南的「ZEELAND-MARK」新世代複合商場開幕，這是繼台南永康區「Par K* Avenue」後第二間逾千坪複合商場。統一集團董事長羅智先剛從韓國出差回台，立刻奔赴現場舉行開幕儀式。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。