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孩子坐牛車體驗「海牛採蚵」！公務員如何把彰化縣變大教室...要從偏鄉廢校危機說起

聯合新聞網／ 今周刊
攝影／陳睿緯
攝影／陳睿緯

【撰文‧今周刊編輯團隊】

早上8點多，第1節上課鐘響，環視彰化縣埤頭國中的校園，有間教室悄悄熄了燈。導師帶著全班23個孩子「出走」，興奮跳上車，朝著西濱海岸直進。今天，他們暫時放下課本，把教室搬到20公里外的濕地，來場沉浸式的教學體驗。

半小時的路程，大夥兒來到有「黑色大地」之稱的芳苑潮間帶，這裡是台灣具代表性的養蚵重鎮，且保有百年的「海牛採蚵」特色文化，當地的黃牛「半農半漁」，不只幫忙犁田，也會下海協助採蚵、運蚵，形成獨有的農漁村面貌。

對一鎮之隔的埤頭孩子來說，這是前所未見的新鮮事。於是，芳苑國小去年起與海牛業者合作規畫這套特色遊學課程，開放外校參與，就像是堂以潮間帶為教室，領著孩子們海天之間看生態、農漁斜槓識鄉土的永續公民課。

「比起在學校上課，體驗課多了很多樂趣，看起來像是在玩，無形中卻學到很多知識。」走完整天課程，埤頭國中學生黃庭芳意猶未盡。

在推展特色教學的路上，芳苑國小不是孤軍，如今在彰化縣已有15所學校開枝散葉，推出系列串起在地文化、產業和風土人情的遊學課程。只是，當初誰也沒料到，讓這條教育鏈迅速串接的關鍵，竟源自一場戲劇性的廢校風暴。

去年3月，全校只剩29名學生的潭墘國小，被彰化縣府公告下學年度將停辦，成為大城鄉4年內第3所被廢校的小學。學校接連熄燈，讓居民憂心教育秧苗被拔起，將帶走偏鄉生機，一時之間，地方掀起激烈抗爭，小學生寫信向總統求援，監委前來關切⋯⋯。

但這場少子化危機，卻意外成為彰化縣推展特色教育的轉機。

「那時社區希望學校活化轉型，能發揮不同的教育功能。」特色遊學中心課程督學陳啟川回憶，當時彰化縣教育處內部提出「做中學、玩中學」的構想，同時又要能結合在地產業和文化特色，在熱血公務員集思廣益下，從校園走到戶外、推動跨校遊學的創新點子，就這樣逐步成形。

陳啟川來到潭墘校區後，開始盤點社區資源，量身打造在地遊學課程。總部所在的大城鄉盛產小麥，他就規畫一系列產地到餐桌的食農課程；並請來在地知名陶藝家許宗煥、20多年前從中國湖北嫁到彰化大城的美術老師王莉，推出捏陶、彩繪等藝術創作課程。

「遊學中心總部就像遊客中心，把縣內15個景點串接起來，各自茁壯、美麗，形成彰化獨有的教育風光。」首年就加入計畫的大城國小校長王舜儀形容。

位在八卦山東側的芬園鄉同安國小，幾年前也一度剩下26個學生，瀕臨廢校。校長施皇羽接手後，帶著老師開發特色課程，「我們的體育課教孩子爬樹、攀岩、射箭。」這所山上小校還設有木工教室，讓學生就地撿木頭，製作圓木筆、手機架等木作。

「很多學校都有特色課程，重要的是推動跨校學習，讓孩子更認識自己的家鄉。」施皇羽說。這項創新計畫僅推出1年多，已在教育圈做出口碑，台南、苗栗等城市也都前來取經

就這樣，一場偏鄉廢校風暴，轉化為八卦山下一整片的特色教育精采花圃；在《今周刊》今年度的「永續城市SDGs大調查」中，彰化縣以這套計畫獲得「永續創新獎」的「社會力」大獎。

而若把腳步走得更遠些，你會發現，還有更多更多的大城、小鎮，正以同樣的創新思惟，讓人與土地共寫永續教材。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1452期)

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