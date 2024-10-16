光陽電動機車超低資費188 搶短程代步族群！柯勝峯如何看對手Gogoro逆風窘境？

文．黃靖文

光陽集團週二(10/15)舉辦媒體分享會，發表國民車款「大地名流125」2.0版本。此外，針對電動機車市場，也推出單電池機車與超低里程的資費方案，希望吸引學生、買菜族等短程代步族群。 此外，光陽更宣布旗下電動車賣進泰國市場，此前與泰國石油巨擘PTT公司合資成立的Aionex，下周將開設曼谷旗艦店，並開放民眾下訂，待泰國市場站穩腳步後，將進軍東南亞市場。 只是，今日媒體更好奇，當Gogoro陷入國產化爭議，執行長陸學森閃辭，台灣電動機車市場是否會遭逢逆風。柯勝峯認說明：「光陽一定會堅定腳步，加碼投資。」

光陽推超低電池資費搶市 菜籃族、學生也能買單

近年台灣電動機車隨政府補貼縮水，燃油機車汰舊換新補助力道加大，電動機車銷量持續不振。加上民眾對比電池月租費與油料價格，發現騎乘電動機車月租費並沒有太優惠，降低民眾油轉電意願。

光陽今日宣布撘載單顆電池的微型電動車「酷玩 CoolOne」接單，並推出「88利集省」電池方案。單顆電池車款，月付188元、享里程63公里短里程資費方案，讓買菜代步、短程到捷運站的通勤族，也能輕鬆負擔。

對於超長里程用戶，光陽也針對指定雙電池車款，推出498騎到飽的電池月租新購車主優惠方案。

光陽國內營業部經理謝俊弘說，過去對於短里程民眾，一桶油就能用上1個月，較不願意接受電池月租方案。這些人包含菜籃族、學生族，他們多半是短程通勤到市場、捷運站。

Gogoro迎逆風…光陽趁勢崛起？

光陽針對電動機車，再祭出優惠措施，不免讓人聯想到，近期電動機車龍頭Gogoro碰上的種種風波。光陽作為Gogoro為數不多的競爭對手，媒體不斷追問柯勝峯如何看待市場動態。

Gogoro疑似誤用中國製零件，儘管事後經濟部產發署說明，並未發現違反「國產化要求」的證據，消費者購買Gogoro的購車補助可以正常請領。但睿能創辦人陸學森在事件遭披露後，旋即宣布閃辭董事長與執行長職務。

柯勝峯坦言，台灣整體機車市場成長空間不大，當油車銷量高的時候，電動機車銷量自然會被擠壓，而領導廠商帶來的負面觀感，也會衝擊消費者信心。但他強調，抵禦全球暖化、永續發展是非走不可的方向，目前電動機車就是唯一解決方案。

急起直追 光陽電動機車市佔衝上20%

光陽國內營業部經理謝俊弘表示，從今年1月到9月的銷售數據，ionex系列車款的市佔率，從去年的15.9%成長到22.2%。Gogoro的市占雖微幅下滑，但依舊維持六成之上，穩占龍頭寶座。

光陽主管私下表示，Gogoro作為先行者的品牌效應龐大，對電動機車的正、負評價討論，均都停留在Gogoro身上，「幾乎都沒有ionex的事情」。對於後進者來說，僅能慢慢靠口碑搶下市佔，「競品短期負面消息，從數據上來看並沒有太大影響」。

光陽電動車泰國開賣 劍指東南亞

這次媒體分享會，光陽首度公開針對泰國市場拍攝的宣傳片。一名騎士駕駛著ionex S7電動機車，泰語旁白邀請民眾，勇敢體驗截然不同的電動車騎乘體驗。畫面最終，光陽以「Master of EV | No.1 in Taiwan」台灣第一電動車品牌為題，吸引泰國民眾來嘗鮮。

這是光陽電動車首度在國際市場開賣，柯勝峯表示，光陽在除了擁有ionex電動機車，還發展大型電動重機如SuperNex，我想的確可以稱為電動機車第一品牌。

柯勝峯表示，光陽與泰國國營石油巨擘PTT公司合資成立Aionex，預計下周在曼谷開設旗艦店，提供民眾下訂。「泰國Aionex的定位，是進軍整個東南亞市場的灘頭堡。」柯勝峯說，只要在泰國站穩腳步，就會開始朝向其他東南亞市場邁進。

開發東南亞藍海市場 柯勝峯：建立先行者品牌優勢

目前，光陽Aionex在泰國曼谷建置30座換電站，多數以加油站、商場做為據點，明年會持續增加到70座。柯勝峯說明，由於泰國市場並沒有明確的電動機車品牌，做為市場先行者，希望先建立起品牌形象，打造出技術優勢。

Aionex在泰國首發開賣的電動機車，將會是具備充換功能的S7 techno旗艦車款。由於此車在台灣市場，也是屬於相對高價的車款，泰國市場是否能夠接受？

柯勝峯說明，從台灣市場可以明顯觀察到，成為市場先行者的品牌優勢非常大。因此既然在海外市場是先行者，就希望先展現技術實力，並把產品和服務做好，也因此對於明年銷量預估必不會太高，但數千輛跑不掉。

目前，光陽在泰國也和豐田汽車旗下的豐田通商共同建立BaaS(Battery as a Service)電池管理系統。此外，未來也會與當地合作打造智慧電網、綠色能源網路，打造出完整的體系。

本文授權自今周刊，原文見此。

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