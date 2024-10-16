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力積電極度沒信用？SBI氣炸：慶幸不再合作 黃崇仁罕見主持法說

聯合新聞網／ 今周刊
力積電董事長黃祟仁（左）與日本SBI控股董事長兼總經理北尾吉孝。路透
力積電董事長黃祟仁（左）與日本SBI控股董事長兼總經理北尾吉孝。路透

文．林依榕整理

晶圓代工大廠力積電（6770）日前和日本網路金控龍頭SBI控股公司，於9月正式解除半導體製造合作協議。當時，力積電解釋合作破局是因為沒有主導性，也會違反台灣證交法，然而SBI社長近日在臉書發文，氣炸引用《論語》中「無信不立」一詞，痛批力積電是間極度沒信用的公司。

對此力積電表示，10/22的法說會將罕見由董事長黃崇仁親自主持，屆時會進一步說明此次合作破局事宜。

SBI控股社長北尾吉孝憤怒表示，過去SBI與許多企業有合作成功營運的經驗，他也坦承，這樣的破局經驗並非第一次。SBI曾與一間美國外匯銀行、一間證券公司合作破局，但當時是因為評估市場環境後，在雙方充分討論溝通後，認為難以順利營運，才做出解除合作的決定。

可是這次和力積電的合作，SBI做出了最大讓步，卻被單方面的決定解除合約，「這是第一次我們別無選擇」，北尾吉孝大嘆力積電真是一間不可思議的公司，他認為能在公司被傷得更嚴重以前，或許解除這樣的關係也是老天幫忙。

力積電片面解除半導體合作？2考量才做此決定

力積電曾說明，和日本網路金控龍頭SBI控股公司屬於Fab IP模式，雖然SBI有申請日本政府設廠補貼且獲支持，但是因為無半導體產業經驗，力積電必須共同承擔保證責任。

然該案模式純屬收費服務、技轉模式，力積電無主導權也無入股主導新廠營運規劃，加上力積電是台灣股票上市公司，要為沒有主導權持股的日本新廠保證營運，會違反台灣證券交易法。

因此在上述考量下，才會停止和SBI合作並發函通知，同時也派員前往日本經產省當面向主管官員說明。

台灣法律是藉口？資本承諾反覆無常　SBI引用論語怒批無信

SBI社長北尾吉孝進一步解釋，在溝通合作時已和力積電詳細說明日本政府的補助條件，還和董座黃崇仁一起會見政府官員，也有簡報錄音檔，如今卻以台灣法律無法承擔風險為由，實在讓人難以置信。

他怒批，回顧先前的合作備忘錄，力積電在資本承諾上反覆無常，更點名黃崇仁「表現得極不誠實。」

北尾吉孝強調任何事情「信用」是相當重要的一件事，更引述《論語》「無信不立」一詞，慶幸最後和力積電不再合作實屬幸運。

力積電10/22舉行法說會，董事長黃崇仁親自主持

最後他也感謝經濟產業省和議員給予支持，以及宮城縣民寄予的期望，對於為此項目付出真摯努力的人們，他深感愧疚，因此寫下了這篇內容，希望各界可以了解事情經過。

對此力積電表示，10/22將舉行法說會，董事長黃崇仁罕見親自主持，屆時也會針對SBI合作案，進一步說明詳細破局事宜。

本文授權自今周刊，原文見此

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