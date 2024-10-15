熬過虧損6千萬…創業5次愈挫愈勇 工廠之子領悟：最重要的2件事

文．周靖璞

曾跨界財經、軟體、出版等領域，經營過資產管理、電商品牌、財經社群網站等5家公司，目前投入房產領域的創業人謝銘元（艾克斯 Mr.X），多次創業過程慘遇大起大落，走過負債6千萬谷底，他認為現在創業已不能用過去思維，他在Podcast《毛利小姐變有錢》節目中分享，跨界創業必需掌握專業方法、培養自身能力與找對合夥人，是成功不二法門。

謝銘元從小隨著家中彈簧工廠生意長大，每到寒暑假都是跟著父母在工廠度過，體會到用勞力換取薪水的辛苦，生活中沒有假期也成為他日後工作習慣。「當時媽媽要我好好讀書，長大以後去坐辦公室，不要再這麼辛苦！」只是他認為要開創事業，才能翻轉人生。

創業門檻下降

金錢條件不是唯一

「很多人說創業最重要的是錢，但我不這麼認為。」謝銘元表示，創業除要充分了解某個行業外，自身能力和打拼夥伴才是最重要，尤其初期要選對合夥人。他分享自己在金融界創立的第一份事業，透過讀書會形式找到合夥人。「在讀書會要主動分享，這可考驗一個人是否具備執行力及紀律性。」

謝銘元回憶，第一份事業是邊上班邊開始，當時任職投顧公司研究員，常需看報告整理觀點，他把研究分析結果透過部落格分享，迅速成為「無名小站」財經分類流量最高部落客。每天更新提升自己能力，也快速累積粉絲，當部落客達到一定知名度後，他才轉為全職經營。

「沒有獨到觀點，會很辛苦。」謝銘元分析，相較過去靠文字持續創作就有流量，現在社群平台百花齊放，FB、IG、LINE、Tiktok都是戰場，他建議剛開始想投入自媒體者，相同內容可在每個平台先嘗試發布，測試不同網友回饋，再確定主力經營平台。

因為工具多元化使創業門檻下降，謝銘元認為創業思維已改變，可從1人團隊出發，透過與不同人合作，摸索出自己營利模式，而不用自己一開始就運作一個團隊，背負沉重經濟負擔。

37歲虧損6千萬

賣公司停損 重新布局下半場

在經營電商經驗中經歷大起大落，謝銘元透露，當年「iFit愛瘦身」因有拿到創投資金，計畫朝上市上櫃之路前進。因急於短期內擴張，很多營運細節和成本思慮不夠縝密，再加上當年Facebook更動演算法，使廣告營運成本每年以20%-30%急遽增加，導致連續6年虧損超過6千萬元。

「整天被銀行追著跑，欠錢已欠到沒自信。」謝銘元回憶，就算削減品項、節省開支也無法停損，只好透過縮減經營規模達到損益平衡，後來毅然決然將公司品牌賣給鴻海旗下的永悅健康集團，也讓自己重新思考下一步規劃，選擇投入房產事業。

輸入知識同時輸出心得

創造人脈正循環

謝銘元待過金融體系、軟體出版、電商、房地產業，許多人好奇如何快速掌握不同領域專業知識。他表示，投入新領域前，他一定會先閱讀該領域書籍，並善用搜尋引擎，詳讀相關報告或論文，可幫助自己快速進入狀況。如果經濟能力許可，還會報名相關課程或參加聚會，因付費學習是最快吸收精華的方式，同時也有助於累積人脈。「掌握知識、熟悉人脈，能幫助創業路上減少犯錯成本。」

謝銘元在接收新知同時，也會強迫自己將所學輸出，透過在不同社群平台發布，也會接觸到原本不認識的該領域專家，這些人脈與他互動同時，也會觸及到更多前輩，形成一個人脈循環。

謝銘元提醒，創業這條路沒有秘訣，九成創業者會失敗，絕大多數創業家都是摸著石頭過河。他建議考慮創業的人，優先選擇前期不必投入太多成本的方法。務必先分析產業機會、競爭對象、優勢劣勢，並試著從優勢處進場。

謝銘元在節目中從自身經驗觀察電商股、營建股，是否合適投資？歡迎收聽本集的《毛利小姐變有錢》https://lihi.cc/1DUZt

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本文授權自今周刊，原文見此。

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