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好市多「超公平福利制度」不必等老闆加薪 他揭幸福的黑暗面：看你有多會

聯合新聞網／ 今周刊
好市多示意圖。 聯合報系資料照
好市多示意圖。 聯合報系資料照

文．林依榕

美式賣場好市多不僅經濟實惠價格，吸引許多死忠消費者，連內部員工福利都令人稱羨。一名網紅揭露好市多內部升遷機制，超級公平公開、不必看老闆心情加薪，但是享有優渥福利同時也有它的黑暗面，曾有好市多員工表示，其實工作不如外界想像得輕鬆。

網紅賴熊在TikTok說明，好市多兼職員工時薪243元、保底工時24小時，正職人員則是月薪42000元、保底工時40小時，但兩者薪資都會隨著工作時數起跳。

電腦會記錄每一位員工的時數，只要每滿1040個小時，薪水、職等就會自動往上加一級；主管等級則是用簽訂年薪的方式，換算下來一個月大約是6萬元薪水起跳。

「只要待得越久，收入就會越高，這就是美式公司的好處，沒有所謂等老闆加薪這回事，超級公平！」

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賴熊進一步指出，且公司落實開放政策，每個升遷職位公告出來，大家人人平等都有權利去爭取。

但再怎麼好也總是有缺點，不公平的地方就是「同事、主管的勾心鬥角」，這才是一個人願不願意待下去的關鍵，熬過了就是你的。

至於有沒有辦法順利爭取到升遷職位，其實早就內定了「有關係就沒關係」，其餘就得看個人能力跟運氣了。

影片一出吸引網友們熱議，「難怪好多人一做就10幾年」、「我姑姑是收銀部，姑丈是倉儲部的」，不過也有不少人好奇到底要去哪裡應徵，因為人力銀行並沒有相關職缺。

一目十行能力必備　出包沒人幫因為是「敵人」

《中時新聞網》報導表示，有好市多資深員工透露，雖然公司福利好、保證加薪，但是一大早就必須到賣場清掃、收店整理貨架，很常下班已經是半夜11點。

不論男女生，工作都非常辛苦，搬重物、推手推車、收銀、折疊服飾區的衣物，重複動作長達8小時，不如想像輕鬆。

另外賴熊也表示，當消費者購物完後，門口檢查單子的工作人員必須練就一目十行的能力，因為一旦被主管抽考答不出來、不懂裝懂，出事沒有人會幫你，「因為大家都想轉正職，你就是同事的敵人啊」。

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本文授權自今周刊，原文見此

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