00912、00905…這檔台積電平替版ETF配息率逾13% 這天前入手「股息價差2頭賺」

文．翁申霖

台積電(2330)即將於下週四(10/17)舉行法說會，在那之前，台積電今(11)日開高走高，一度衝上1050元，終場收1045元，表現不俗並站穩千元大關，不過，若小資族想跟上台積電成長行情恐怕負擔不小，若希望參與又盼能降低重壓單一個股的風險，有專家建議可以考慮「含積量」高的市值型ETF。 10月適逢5檔市值型ETF要配息，其中「中信臺灣智慧50(00912)」計畫配息0.66元，年化配息率超過13％，把握出手時間有望股息、價差雙賺。

台積電(2330)週三(10/9)公布9月營收，為新台幣2,518億7,300萬元，不僅超乎市場預期，甚至比8月好，也創史上次高；相較於去(2023)年同期成長近4成。為此，台積電股價離歷史高點近在咫尺，且外資也陸續調高目標價，相關概念股如先進封裝、半導體設備、封測，以及矽光子等，近來成為盤面焦點。

台積電董事長暨總裁魏哲家日前表示，今(2024)年預期全球半導體市場，不含記憶體，將有雙位數成長；看好AI需求和手機銷售持後成長，外加台積電先進的3奈米和5奈米製程的助攻，今年將是成長力道強大的的一年，因此，他也調高整全年成長率至20％。

想買台積電怕單價太高？

不過，由於資金輪動迅速，投資人根本跟不上錢流動的速度，不知道該從何下手；想直接買台積電，又因單價過高，令不少小資族卻步。

對此，理財專家建議，此時可以買市值型ETF，即可將相關概念股一網打盡，「且台積電占台股權重最高，市值型ETF中成分股台積電也占最多，可以妥妥地參與台積電未來成長行情。」

至於哪檔市值型ETF有看頭？法人指出，10月有超過60多檔的ETF要除息，其中配息金額前五名分別是「國泰台灣領袖50(00922)配息1元、「永豐臺灣加權（006204）」配息0.8元、「中信臺灣智慧50（00912）」配息0.66元、「FT臺灣 Smart（00905）」配息0.32 元，以及「永豐台灣ESG（00888）」配息0.188 元。

若進一步分析年化配息率，專家指出，

可發現00912年化配息率一舉突破13％，是這5檔市值型ETF中配息率最高，且此配息率甚至高於許多高股息ETF，成為本月除息的ETF中最大亮點。

00912「台積電權重佔近3成」

根據投信資料， 00912前五大成分股中，台積電權重接近3成，其餘包含聯發科、鴻海與聯詠，都是大型權值股，也是AI受惠最多的科技相關類股，半導體產業的比例超過四成。

另外00912還包含獲利穩定的金融股等，在追求整體報酬表現的同時，仍具有一定程度的產業分散性。觀察00912今年以來漲幅近3成，10月配息也來到0.66元。

00912前五大個股比重： 台積電29.97％ 聯發科6.31％ 富邦金3.92％ 凱基金3.79％ 國泰金3.31％

理財專家建議，台積電護城河強大，在AI應用發展陸續推陳出新下，半導體先進製程需求旺盛，可以維持好幾年的競爭優勢。

但正因台積電已入列千金股，小資族不易負擔，且上千元後波動更大，小資族若想降低投資心理負擔，不妨可多看看投資市值型ETF。專家也提醒，

投資人可趁10月16日前入手00912，有望股息、價差雙賺。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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