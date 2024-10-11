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日銀升息、美降息 人行出手能幫中國大戶解套？謝金河評3事件：美日中走向全看FED決策

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒集團董事長謝金河。聯合報系資料照
財信傳媒集團董事長謝金河。聯合報系資料照

【撰文/謝金河】

貨幣市場有新註解

今天美國公布九月CPI是2.4%，稍高於市場預期，其實今年的Cpi從3.5%往下降，一直在市場預料之中，不過，到2.5%左右，要繼續往下的空間不大，這也影響FED未來降息的空間，進一步也將牽動美國，日本，中國金融市場的走向。

最近有幾個大的變化，一個是日本銀行調升利率0.25%，這個動作造成日圓大升至139.58，日股大跌4451，把日本升息的步伐嚇了一跳，原來鷹派的首相石破茂也改口。

二是美國9月18日宣布降息兩碼，中國人行立刻在9月24日宣布石破天驚的救市行動，這可以看出美中利差擴大，中國承受的壓力最大。如果美國降息幅度拉大，中國承受的壓力會大大減輕。

三，美國公布九月CPI及核心CPI之後，市場預期Fed再大幅降息機率不大，這可從美國各天期債券殖利率交結在4%看出端倪。美國10年債殖利率4.067%，30年4.363%，值得關注的是日本10年債也跑到0.965%，而中國在2.764%。

日本公債殖利率拉升，壓縮利差交易空間。美國和中國息差再拉大，也增加中國資金外逃壓力，這次人行奮力造市，拉高很可能是中國大戶另一次大解套的機會。

再從另一個角度來看，美中角力，較高的利率符合美國戰略利益！從這個角度來看，美國10年債殖利率維持在4%以上，也預告未來降息空間不會很大！這當中，美元指數最近從100.157拉升到102.935，在大家預期美元走低下，美元悄悄又升高，這是一個很微妙的變化！

本文授權自今周刊，原文見此

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