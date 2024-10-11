統一複合商場「美到連日人都驚訝」！被問超商能多強 羅智先：只想挑戰下去

【撰文/彭蕙珍】

統一（1216）週三（10/9）在台南的「ZEELAND-MARK」新世代複合商場開幕，這是繼台南永康區「Par K* Avenue」後第二間逾千坪複合商場。統一集團董事長羅智先剛從韓國出差回台，立刻奔赴現場舉行開幕儀式。 選在10月9日，羅智先表示，因為10月10日雙十國慶很多人都休假，不想折騰太多人。為搭配他回台時間，於晚間6點舉行開幕儀式，他笑道：「在前3天我們覺得選這時間是對的，因為這裡的晚上比白天還美。」 「ZEELAND-MARK」集結統一集團旗下7-ELEVEN、康是美、BEING spa、星巴克、21世紀、精品巧克力店CupiCho等6個品牌，是目前新世代複合商場中牌最多元的。

對於此次在台南中西區開複合店，羅智先表示，開複合店需要緣分和相當的土地，康橋和湖美很幸運，「湖美遇到理解我們的房東，給我們這塊土地。」

目前新世代複合商場都開在南部，他說明：「開複合式商場要看有沒有土地，前提還是要有足夠的面積，最少要1千坪，現在很多地方像重劃區比較有機會、土地也比較大，如果在中部能找到適合的地就很幸運。」

複合商場沒有標準格式 也想到北部

對於開超大坪數的策略，羅智先強調：「對我們來說能越大越好，現在可以看到購物商場越來越興盛，也符合社會需求；消費者到同一個地點可以得到最大效益，我們又有很多BU（部門）。」

他分析，新世代複合商場沒有標準格式，會依據經驗及商圈整合各品牌。以「ZEELAND-MARK」來說，首度加入BEING spa，以及精品巧克力店CupiCho。

統一集團美麗事業董事長高秀玲強調，統一並不是刻意只在南部開複合商場，今年是剛好適逢台南建成400年，統一集團又是台南起家。

羅智先在一旁補充，對他們來說，哪裡人多、哪裡自然會有業績，消費者也不會因為這加店特別漂亮就天天來。以4月20日開幕的康橋門市來說，觀光熱潮已過，現在都是本地人來消費。

日本人驚訝台灣便利商店美 統一有條件

他也分享這回到韓國考察，「我有5年沒去韓國，因為新建的大型物流中心昨天開幕，加上去年買了一個礦泉水廠，這次主要去是看這些。」

韓國的便利商店非常多，他觀察前2個最大的便利商店都已近2萬間店，也做得很好，但是店型沒有台灣漂亮，「看到他們的店就覺得台灣把便利商店發展到非常不同的路，連日本人也非常驚訝。」

「日本朋友問我，將來會把便利商店提升到那裡？我們也不知道；開一間店有進步就會想要再挑戰。」他解釋：「我們團隊除了做生意之外，也有蠻多自己的理想，剛好集團也有很多條件。」

統一超商總經理黃瑞典補充，最難得的是，7-ELEVEN開了很多店，目前在全台已有7052間店，「店數快速成長，既有店和新開店單店營業額也在成長，這很不容易。」

不會算經濟效益 開大型店是很好的訓練

由於「ZEELAND-MARK」新世代複合商場投入的資金是一般店面的好幾倍，對於資本支出是否會增加太多？羅智先解釋：「我們的體積大，比重沒那麼刺眼；雖然店的投資是一般的幾倍，放到7000家裡面就沒有這麼明顯。」

「開大型的複合商場要有一塊土地，遇到時，我們會想要好好去利用，不太會嚴格把經濟效益放進去，支出對7~8千家店來說是少的，不太可能單一門市就把整個集團拖累。」

他指出，開大型店對統一集團同仁的組織能力，以及內部是很好的啟發和訓練。

本文授權自今周刊，原文見此。

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