獸醫系畢業生逆襲記！不顧爸媽反對創業養蛙 6年衝3千萬年營收、全美市占7成

【撰文‧徐采薇】

獸醫師陳冠博一手創立的青蛙養殖場「蛙一堆」，成立六年來，不僅躋身台灣觀賞蛙最大供應商，更擠下美國養蛙龍頭，搶下當地七成市占。它靠什麼能耐征服客戶？

你相信，靠養蛙能一年創造3千萬元營收嗎？

位於屏東內埔的「蛙一堆」養殖場內，一年養殖超過7萬隻青蛙，有綠、黃、藍、橘、黑等20多個品種，一隻要價1百元至上千元不等；2018年成立迄今，已躍升台灣市占9成的最大觀賞蛙品牌，更擠下美國養蛙龍頭，攻占當地7成市場，並外銷30多國。

這背後，是33歲的蛙一堆創辦人陳冠博，將一腔熱情變成一門好生意的拚搏故事。

從小，陳冠博便熱愛飼養各式動物，對青蛙更是格外著迷。為了研究青蛙，他甚至考進屏東科技大學獸醫學系，並選擇專攻全台不超過20位專門獸醫、極為冷門的水生動物科。

以人工養殖取代野外捕捉

大學期間，他發現世界上許多蛙類正因人類盜獵、販賣而瀕臨絕種，萌生以養殖蛙取代捉捕野生蛙的創業念頭。2018年退伍後，他拿出10萬元存款，創立「蛙一堆」，在屏東租下一戶透天厝開始養蛙生意。

「父母一開始滿反對，覺得都讀到獸醫了，幹嘛不找一份穩定工作；但我當時真的沒去想會不會賺錢，就是一股熱血。」他笑說。

理想很豐滿，現實很骨感。剛養蛙的前兩個月，他就發現大勢不妙。原來，一對青蛙一次能生出一千到兩千隻小蝌蚪， 以蛙一堆的育成率九○％計，約四十五天後，可長成九○○到一八○○隻青蛙。這對當時一個月賣不到一百隻青蛙的蛙一堆而言，無疑是龐大的庫存負擔。

「有產量卻賣不出去，還要承擔飼養費。」陳冠博知道這樣下去不是辦法。為了開拓通路，他鎖定全台大型水族寵物店，一家一家打電話。

幸好，陳冠博常在網路上分享兩棲爬蟲類的醫療知識，在業內小有名氣，加上獸醫師背景加持，許多通路都願意給他機會。但真正讓客戶買單的關鍵，是他保證「一年四季穩定供貨」。

這有多難？陳冠博指出，幾乎每一種蛙都存在「生殖障礙」，當牠脫離原有棲地，就可能因水深、食物、大氣壓力等條件變化而無法繁殖。再加上部分兩棲類每年可能只有3、4個月的繁殖期，因此過去台灣養殖業者多是養一批、賣一批，鮮少能穩定供貨。

他能做到，憑藉的是繁殖技術和庫存制度。

全球目前有一百二十多種常見的觀賞蛙，壽命從三年到十幾年不等。為了建立庫存，首先必須突破生殖障礙。陳冠博透過反覆實驗，模擬出誘發青蛙發情、產卵、孵化的室內環境。只是說來容易，但是真要確立一種蛙的繁殖模式，通常得花二到三年，也可能失敗告終。

最近，他正為如何繁殖「饅頭蛙」而頭痛。這隻蛙的外形圓滾滾，十分討喜，但繁殖過程相當特殊，須先在70到90公分深的沙洞內隱居3個月，等雨季過後才能產卵，一次僅20到30顆。若要量產，就得提高產卵頻率，目前還在研究階段。

蛙類的繁殖旺季各有不同，為解決各品種在非繁殖季的供應缺口，陳冠博創建出庫存制度，將庫存量維持在2千隻至6千隻青蛙，全以室內容器養殖，確保溫度維持在攝氏26度到29度。迄今，陳冠柏博已成功繁殖20多種青蛙，而且還在不斷累積。

靠著穩定供貨，讓陳冠博成功打進魚中魚、東森寵物、藍世界、北高雄四大台灣水族連鎖店，一舉成為全台市占9成的「養蛙王」。

2021年起，陳冠博將目光轉至購買力更強的美國等海外市場。他觀察，歐美秋、冬兩季，正值感恩節等年節旺季，觀賞蛙卻因暖氣等電費成本提高，經常出現斷貨情形，加上疫情爆發後，全球寵物經濟大幅增長，讓他更加確信市場存在需求。只是，過去歐美市場都被美國業者The Frog Ranch寡占，想要搶單，就得全方位贏過對方。

憑兩大優勢 橫掃歐美市場

於是，陳冠博仔細研究對手情報，他發現，The Frog Ranch礙於成本，做不到大量庫存，而蛙一堆品種選擇多，且在交期、價格上都大勝對手，「我們透過空運，一周內就能到貨，當地廠商反而要一個月，即使加上國際運費，我們的價格仍是對方的五分之一左右。」

陳冠博決定強勢進攻，一面透過經銷商抓住當地盤商，一面自己開發陌生通路，「我就是土法煉鋼，先寄信，客戶沒回，我就打電話；沒接，我就直接飛過去拜訪。」憑著價格與供貨速度的優勢，僅一年多，蛙一堆就搶下對手近8成客戶，如今全美市占7成。

向蛙一堆採購角蛙銷美的貿易商菖葳國際董事長林彥廷指出，與他們合作的眾多供應商裡，蛙一堆質、量最穩定，很快成為其死忠客戶。

「我的目標是要用養殖蛙取代全世界一半的觀賞蛙！」陳冠博表示，隨著客戶愈來愈多，2021年他已經搬進如今占地近3百坪的養殖場，今年銷售數字將上看10萬隻，今年業績則有望挑戰4千萬。

用6年把青蛙賣到國際，這位養蛙王已經證明，熱愛，也能變成賺錢事業。

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