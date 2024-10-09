千億輪胎帝國為何重兵布局印尼及印度？正新董座：不出去就沒辦法成長

【撰文‧萬年生】

4年前，營收近千億的輪胎帝國正新「家變」新聞，震撼各界。當時，創辦人羅結的二女婿陳榮華在董事會改選後，接掌正新董事長大位，原董事長、羅結次子羅才仁交出決策權杖，成了陽春董事。

「集團決策、三人共治」 加速第三代傳承

去年再次改選後，陳榮華續任董事長，羅才仁則獲推選擔任副董事長，重返決策圈，加上大女婿、原副董陳秀雄接任總裁，形成新的「集團決策、三人共治」經營模式，意味著家族重回和諧軌道，紛擾畫下句點。

於此同時，身為台灣少有的，能夠品牌、代工兼顧，並在全球市場打出一片天的企業，正新也開始加速第三代的傳承，成員們正式參與經營決策。

「傳承一定要做、狡兔有多窟⋯⋯，」「家變」近1600天後，十分低調的陳榮華接受本刊獨家專訪，從印尼廠最新發展、雙印大戰略，談到品牌之路，以及傳承和地緣政治等議題。以下是專訪紀要：

《今周刊》問（以下簡稱）：最早布局印尼，是著眼正新的雙印大戰略？

陳榮華答（以下簡稱）：海外投資，對正新來講不得不去，以前說過企業「go global or go home」，不國際化就回家休息；台灣（機車）市場就這麼大，不出去就沒辦法成長。印度的人口和機車市場現在已是全球第一。譬如附近的魚都被你抓光，當然要走遠洋一點，遠洋就有氣候、文化風險，以及各方面不確定性比較大，說不定碰到海盜，但你還是要走。

印尼看產量有突破了，印度還在努力⋯⋯，但也是一個好轉趨勢。

問：董事長很看好印尼市場？

答：當然看好，人口超過兩億，全球機車市場排第三位。目前第一位是印度、第二是中國、第三就是印尼。

市場還是最重要。現在（印尼機車胎專賣店）有7、80家我認為不夠，兩百家也不夠，要再一直上來。

印尼廠日產4萬條機車胎

問：現在印尼機車胎賣太好，已經供不應求？

答：那就要趕快，台灣因市場停滯而在餓肚子，印尼是天然資源豐富的國家，且盛產天然橡膠，氣候非常適宜騎機車作為交通工具，他們正處在經濟發展的階段，對輪胎廠商而言，可以說是爭取市場的黃金機會。

問：印尼廠從無到有，今年7月底每日產4萬條機車胎達到滿產能，且7月單月也獲利，終於符合期待？

答：一開始固定資產的投資比較大，利息負擔比較重，短期內沒有辦法改變。現在有看到一點曙光，如同走在隧道裡，亮光愈來愈亮。

問：印尼輪胎專賣店發展得很好，加盟主對自有品牌MAXXIS很有信心，董事長一路來都是品牌關鍵推手，怎麼看打品牌的成就或辛苦？

答：打品牌是很辛苦。但打起來的話，我曾講過，像海水，把海水煮熱很困難，不過當你有一天把海水煮熱，你隨便容器一舀，就有熱水可用。任何東西掛上知名品牌後，價格就可以提高，有強而有力的品牌，就擁有產品的pricing power（定價權），因品牌有排他性，競爭對手難以模仿。

今天MAXXIS能這麼快進到其他國家的市場，因為是MAXXIS Global brand（全球品牌）。一個品牌要有獨特的內涵、靈魂、意義，不是任何人說要做一個品牌，取個英文名字就是打品牌。關鍵是這個品牌有沒有人認同，消費者對你的品牌有沒有信賴，有沒有消費者願意付比較好的價錢。

問：台灣有走到國際的消費者品牌真的不多？

答：所以我們在走一條很孤獨的路。你說，台灣企業有幾家是真的打到消費者的品牌？我們都是一直做，印尼能成功，泰國也能成功，還有菲律賓也能成功；真正的國際化，國際品牌是必備的通行證。

訴求品質、服務、信賴百分百

問：正新三個100％的企業文化，也和品牌有關？

答：100％quality（品質）、100％service（服務）、100％trust（信賴），不是只有我們公司員工，我的客戶也是這樣做，供應給我原料的廠商也要這樣做，股東因為認同我們的文化而來投資我們，也希望我們相關的stakeholders（利益關係人）都要這麼做，形成一個MAXXIS Global Family，如同虛擬的家族。我們沒有血緣關係，但想法、行為、態度都是相同的。把整個家族的信念、力量都串聯起來，最後希望把MAXXIS變成大眾喜愛的品牌。

真正要落實，每一位員工做事都要100％quality、service、trust，即使我們沒有24個鐘頭監督員工生產輪胎，但他們還是根據這樣的原則來做；還有respect（尊重）、 care（互相關懷），最後，appreciation（感恩）。

（員工、客戶、公司）互相感恩並產生信賴，現在不是只有第一代互相感恩，他們也已經傳到第二、第三代。

問：董事長談到傳承，第三代也進入公司，能否談談第二代如何傳承到第三代？

答：我們也有自己的問題，每家公司都有（傳承）問題啦。我們現在也去找一些國際級顧問公司來看怎麼做比較適合。老實講，輪胎業不是這麼簡單，印尼只是生產其中的機車胎，其他還有轎車胎、卡車胎、自行車胎、卡丁賽車胎等不同領域。傳承一定要做，人都會老。

問：您接任董事長來有何體悟？

答：我再接時，得到一些客戶的認可，疫情期間業績沒有掉得很厲害，就是這些老客戶都還是很支持；關鍵在於，他們覺得你是可以100％trust。有中國輪胎廠也趁機來找我們的經銷商，說你來代理我一定會賺錢，但他們不幹，拒絕了，仍是繼續跟我們走，因為我們彼此有長久的信賴。

信賴是long-term（長期）要去earn（贏得），若沒經營好，一個謊言在一個晚上可能就完全幻滅破壞了。你要人家100％信賴，每一個接觸點你都要做好，信守承諾。

避地緣政治風險 全球11廠可移轉

問：各界關注地緣政治議題，正新如何因應？

答：當地生產，譬如你在印尼就當地生產、在泰國就當地生產，兩地也同時可以外銷。因為我們在全球共有11個廠，能規避掉一些風險。狡兔多窟，盡量能夠有第二、第三個選擇，譬如美國指控台灣傾銷，那我就轉到泰國，若再追到泰國，那我可能就到越南，有地方可以移轉。事實上，企業每天做的事都是在分散風險。

問：2014年是正新前波業績高峰，這幾年業績穩健成長，董事長有設定目標嗎？

答：我跟業務說，如果你做的是沒有賺錢的生意，不能產生附加價值就沒意義，不要做了。例如，你賣的東西太便宜不符成本、市場太競爭，寧願放棄沒關係。畢竟我們要選擇有利的市場，然後集中資源做有效應用，爭取附加價值，才是公司最佳的方向。

問：能否分享正新未來發展藍圖重心？

答：我們還是很focus（聚焦）在輪胎本業。專業的輪胎製造公司是跟全球所有輪胎廠來競爭。

在這個市場，人家如果專業，我們卻因多角化關係，而只有花一半時間在輪胎本業，那我們被淘汰的機會就很大。專注、深耕、國際化等基本功打好，且以文化為引導，培育人才、穩健財務來管理並積極地創新，擁抱挑戰，才有贏的機會。

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