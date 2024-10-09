大陸房市得13.7兆才能救！習近平打了16年猛藥能撐多久？拆解「中國救命術」

【撰文‧今周刊編輯團隊】

「曾經有一段時間，外資不怎麼碰我們的資產，但過去這個星期，我們接到的全球投資者要求進行電話會議、視訊會議的數量，卻急劇上升。」現任野村證券中國首席經濟學家陸挺這樣說。

陸挺表示過去一個星期，明顯感覺到外資氛圍的變化，「有一種『久旱逢甘露』的感覺，反應非常熱烈。」在中國十一長假的前一周，疫情後一路委靡不振的中國股市，在一片市場驚詫聲中，迎來了罕見的活力。

10月8日，滬深兩市開盤短短30分鐘，成交額就突破了1.2兆人民幣（約5.5兆新台幣），再次創下歷史紀錄。當日收盤，滬深兩市成交額達3兆人民幣（約13.7兆新台幣）；一樣，再度寫下歷史。

根據中國海通證券統計，和這波行情啟動前相比，海通新增開戶數成長超過3倍，設法找回證券戶密碼的諮詢需求，更比平常多6倍。

中國祭出16年來最華麗救市拳，出乎市場預料的強勁貨幣政策，與中央政治局的罕見表態，普遍獲得外資叫好。

「中國走的方向是正確的！」一名曾在上海從事製造業多年、現以財務諮詢業務為主的台商對本刊表示，這波政策轉向，似乎顯示中國對經濟問題的態度轉變，從國家主席習近平過去主張以「強本固源」為主、訴求讓經濟結構慢慢調整的「中醫療法」，轉換成由總理李強主導、傾向直搗黃龍的「西醫療法」；「當然，長期效益仍待觀察，但短期，對市場一定是利多！」他說。

但這是否也意味著中國經濟困境已到了超乎預期的慘烈境地？對此，曾在中國國土部門任職、擁有廣大粉絲的知名經濟觀察家「老蠻」發表評論，指出可從兩個面向分析此番救市背景，第一，是中央政府的財政收入；第二，是主要城市的消費。

財政收入月減3成、大城消費急凍，背後是房地產行業的委靡，以及中國政府對特定行業的「調控」所致。對於中國這次的救市組合拳，相較於投資機構在第一時間的叫好反應，愈是熟悉中國問題的專家，或是中國當地的產學人士，愈是語帶保留。

就以「重中之重」的房市來看，曾被稱為「華爾街中國通」的前摩根士丹利首席經濟學家羅奇（Stephen Roach）對本刊表示，中國最新的金融刺激措施固然令人印象深刻，但對於如何有效應對房地產市場進一步衰退的問題，目前相關的財政計畫，仍然缺乏明確的細節。

以中國房企巨擘碧桂園2023年的數據為例，「蓋完但沒有賣掉」的房子約為3.6萬戶，「正在蓋但還沒有賣掉」的房子約35萬戶，而「賣掉但還沒有蓋完」的房子，足足達到73萬戶，這個部分，才是問題核心，也是最險峻的「保交樓」戰場。據陸挺估算，要解決這波保交樓危機，大約需要3兆人民幣（約13.7兆新台幣）的財政挹注，才有可能完成。

一劑2008年來最強的救市猛藥，讓近年「健康狀況」頻頻惡化、近乎奄奄一息的中港資本市場，迎來罕見春燕。然而，這趟中國經濟的「復甦之旅」，能否走得既長且穩，仍有賴以習近平為首的中共中央領導人，深刻面對中國經濟的結構性問題，並積極尋求發展路線的「再平衡」。

否則，在羅奇的眼中，最壞的情況下，目前支撐中國經濟的春燕恐是曇花一現，而這趟資本市場的「回春之旅」，「最終，恐將被證實只是一場『虛假的黎明』。」他說。

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