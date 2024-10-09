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「中國妖股ETF」單日飆破116％！陸股、港股跌深反彈能維持多久？謝金河揭關鍵：別太早下定論

聯合新聞網／ 今周刊
中國全民瘋炒股，A股8日開盤僅20分鐘，滬深兩市成交額就突破人民幣1兆元。(中新社)
中國全民瘋炒股，A股8日開盤僅20分鐘，滬深兩市成交額就突破人民幣1兆元。(中新社)

文．謝金河

啤酒的泡沫：看能喝多久？

中國國慶經過一週休市，8日重新交易，開盤前，市場信心十足＇因為港股在深滬股市休市期間，一度站上23000，拉大領先台股的差距。台股的永豐中國高科技50大，規模只有4.61億，每股淨值只有9.53元，7日居然衝到38.83元，單日大漲116.32%，充分顯示市場對8日開盤的中國股市的熱烈期盼。

8日開盤前，市場信心暴棚，最具代表性的是薪水一度超過3000萬人民幣的前恆大首席經濟學家任澤平，他說今天開盤5分鐘就收盤，大家都認為人行大灑幣，今天深滬股市開盤一定全部都漲停。這個看法似乎成了共識！

另一個是中國駐美大使謝鋒，他在國慶酒會上大談中國股票，他說中國股民正排隊開戶，外國機構投資人正跑步進場！他說我們中國人民對中國的未來充滿希望！

不過今天開盤的深滬股市都開高走低，沒有全部漲停，上証指數最高到3674.4，一度下殺到3372.19，沒有想像中強大。反而是香港恆生指數一開盤就跳空下跌，盤中最慘一度大跌逾2000點，今天看起來台股又回到領先的態勢。

有人問我對港股，台股怎麼看？我說台股是多頭市場的漲多修正，港股是跌深反彈。如果看個股，像是快手從417.8跌到31.75港元的反彈，現在在55港元左右，離高點很遠。嗶哩從1052跌到66.1港元，現在在185港元。比較有代表性的阿里巴巴是從309.4跌到60.25港元，現在在109港元，仍然在山腳下。

最近被美國制裁的藥明生物從268跌到10.14港元，股價跌九成，現在從10.14到20.45好像反彈100%，其實距高檔很遙遠。金融科技的移卡從122.7跌到9.52港元，現在也只有14.25港元⋯⋯

跌深反彈走勢能持續多久？要看市場買氣何時耗竭？不可太早下定論。不過，用錢灑下去的行情，最終仍然得面臨基本面的考驗！今天規模很小的永豐中國科技50大已經重挫41%⋯⋯

本文授權自今周刊，原文見此

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