史上首見！蔡英文本周出訪歐洲成台灣最佳代言人 賴清德如何打造最強外交隊

文．鄭鴻達

前後任元首攜手合作拚外交！甫卸重任的前總統蔡英文，傳將於周六（10/12）訪歐，為此，蔡英文在10/6前往總統賴清德官邸作客，成為兩人在520交接後首度公開同框的場合。 會面時，賴總統感謝蔡英文執政8年所奠下之深厚基礎，使其能延續路線，持續帶領台灣發光發熱，並預祝蔡出訪歐洲順利成功，為台灣爭取國際能見度與支持。 蔡英文卸任後近半年來行事極為低調，據瞭解，蔡、賴此次在總統官邸會面，就外交、國防、國際合作等話題深入討論，蔡高度肯定賴清總統全社會韌性提升至更高之層次，賴總統也極力鼓勵並大力促成此行，更派出蔡過去最倚重的幕僚、國安會資委黃重諺隨行出訪。 據媒體報導，蔡英文卸任總統後，來自歐美、日本等智庫的邀約不斷，蔡此次歐洲出訪為期8天，預計出訪歐洲捷克等3國，期間將出席捷克「公元兩千論壇」（Forum 2000）並發表演說。

520交接後首同框 蔡賴官邸敘舊畫面曝光

這場前後任元首在總統官邸的相見歡，為蔡英文、賴總統兩人在520交接後首度公開同框。此次兩人相見歡的畫面，象徵著蔡、賴彼此力挺、攜手為台灣拚外交的堅定與合作。

蔡英文於10/6（日）午後赴官邸拜訪，賴總統提前在車道口等候相迎，甫入座，兩人寒暄話家常，而賴總統也報以感謝，謝謝蔡8年為國家打下深厚的基礎。碰面的一小時除了討論國政情勢，也談及蔡英文10/12的訪歐之行，祝福行程平安順利，讓台歐關係更加穩健緊密。

賴清德力挺蔡英文訪歐具三大重要性 賴精銳盡出打造最強外交隊

據了解，蔡英文訪歐之行安排，賴總統不只積極鼓勵也全力相挺，其背後外交戰略布局曝光，脈絡有三重點。其一，賴總統有意「精銳盡出」，為國家打造一支史上最強外交隊。

由於地緣政治特性，台灣在世界地位越顯重要，近年友邦訪團各種往來交流，從外交到經貿到文化各種層面都熱烈，因此為了讓台灣在國際舞台發聲不缺席，賴總統善用民進黨執政團隊的各張王牌，例如，請副總統蕭美琴出任全社會防衛韌性委員會副召集人，發揮國際溝通協調等長才。

不僅如此，賴總統也請出卸任後低調「樂當宅女」的蔡前總統出訪歐洲，這些安排，都透露賴總統的外交戰略布局經過綿密思考布局，也樂於讓國家精銳人才以多元形式打團體戰，一起為國貢獻。

象徵延續蔡國安兩岸政策 賴積極安排與蔡「分進合擊」

第二，賴總統執政延續蔡英文的國安與兩岸政策穩健前進。

蔡英文是最熟悉政策、也了解賴總統穩健性格者，談及賴總統，蔡英文過去曾表示，她認為合適的領導人，必須要有能力在國內意見分歧，以及複雜國際情勢中找出最大公約數，同時對內、對外具備一定溝通能力，且適合的領導人要有強烈自我防衛意志，並要有能力組織與領導專業的國安團隊，而賴總統「具備這樣的條件」。

蔡英文曾多次在不同場合公開表示，她認為賴總統是最適合帶領台灣的領導人，並相信賴總統接棒後，將持續穩健帶領台灣前進。當賴總統遇上受限元首身分，難以自由進行國際交流的場合，卸任後自由之身的小英成了最佳代言人，兩人分進合擊，相輔相成。

因此，賴總統上任後，即不斷向國安團隊傳達，積極安排蔡英文出訪的構想。未來，不止歐洲，賴總統也希望蔡英文可以經常性、廣泛的在國際上宣揚民主台灣的理念和價值。

大力促成小英訪歐行程 賴派出黃重諺隨行出訪

第三，對於蔡英文訪歐行程，賴總統極力鼓勵也大力促成。

賴總統一方面委請國安會、外交部全力協助，並以外交部專案形式規劃，另一方面派出蔡過去最倚重的幕僚黃重諺隨行出訪，務求讓卸任元首訪歐行，為台灣外交戰發揮最大能見度，在現有良好基礎上，持續深化台灣與歐洲國家深厚情誼，強化雙邊關係，讓台歐關係更加穩健緊密。

王定宇：小英訪歐具三大意義 彰顯台歐關係、蔡賴溝通順暢

民進黨籍立法院外交及國防委員會召委王定宇評論， 小英前總統此行極具意義也非常重要，首先是因中國無時無刻都在干擾台灣外交，何況是卸任元首出訪，先前蕭美琴在就任副總統前訪歐就遭遇到干擾，甚至還引起維安事件。

王定宇透露，當時事發所在地就在捷克周邊國家，捷克也進行外交處理，而這一次蔡英文訪歐，其維安規格相當高，也受到歐洲各國的禮遇，據了解不僅隨行安全人員、維安等等都採取相當高規格，以保護蔡前總統安全。

第二，在蔡前總統任內，台歐關係不斷地升溫，在安全議題、地緣政治甚至於台歐雙邊投資都達不少突破，歐洲主流國家也陸續推出、通過許多友台法案，台歐關係在過去幾年間可說是大幅邁進，因此在歐洲多國進行選舉改選之際，蔡前總統訪歐，除能彰顯台歐關係，更能近距離進行交流、了解歐洲目前政治脈動，作為台灣外交參考。

第三，蔡前總統訪歐是國家外交重要事項，現任元首賴清德當然全程掌握，據了解，蔡、賴之間溝通非常的順暢，他個人相信雙方就訪歐事項一定有進行相關討論與意見交流。

本文授權自今周刊，原文見此。

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