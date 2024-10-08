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Robotaxi三天後亮相 特斯拉股價會漲還跌？郭明錤喊有點複雜：關鍵看這2點

聯合新聞網／ 今周刊
示意圖／美聯社。
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文．數位內容部

特斯拉將在台灣時間周四(10/11)推出無人計程車隊Robotaxi，市場關注此舉能否助攻特斯拉股價攀升，主要是過去特斯拉只要有新產品問世，都會讓公司股價大幅波動。

天風國際證券分析師郭明錤表示，要預期未來特斯拉股價走向，就要取決於Robotaxi利多開始貢獻的時程能見度，以及創新商業模式是否容易被投資人理解與認同。

特斯拉過往公布新品，漲跌互見

2016 年3月特斯拉推出Model 3，股價連幾天上漲了12%；2022 年推出人形機器人 Optimus ，股價卻下跌16%。2024年9月5日馬斯克宣稱明年開始限量生產Optimus，股價隨即大漲逾4%。

天風國際證券分析師郭明錤指出，特斯拉在本月3日公布第3季交車數後股價連跌兩天，關鍵就在交車數未明顯優於市場預期。

郭明錤的發文報告指出，市場對於特斯拉第3季預期交車量46萬–47萬輛間，但實施交車數為46.3萬輛。但他強調特斯拉的例子較複雜。

近期特斯拉股價的上漲，主要是在反映外界對10月10日Robotaxi/AI的預期，它強調對該發表會也高度期待，但從投資角度，短期內要注意兩件事。

特斯拉公布交車數後導致股價下跌，原因出在這

一是降價上，受美國政府激勵措施與海外推廣下，特斯拉仍無法讓第3季的交車量明顯超出預期，這也加深其第4季因需求低於預期將年衰退的疑慮。這可能也是特斯拉在公布交車數後導致股價下跌另一原因。

值得注意的是，輝達的展望沒有明顯超出買方預期，但原因是出在生產端，非需求端，所以投資人還是正向看待輝達股價趨勢並有助其反彈。

其次，Robotaxi發表後能否帶動特斯拉股價上漲？郭明錤認為可用蘋果來做對照。

Robotaxi發表後特斯拉股價表現，取決於兩點

在Apple Intelligence(人工智慧平台)公布後，推升蘋果股價的原因有兩個，一是AI對蘋果手機換機潮的貢獻最快在今年第4季發生、另外是蘋果受惠AI帶動換機潮這件事很容易理解。

郭明錤認為，在Robotaxi發表後特斯拉股價的表現，取決於利多開始貢獻的時程能見度，與創新商業模式是否容易被投資人理解與認同。

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本文授權自今周刊，原文見此

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