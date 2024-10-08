打造月配10萬現金流！ 達人核心衛星策略 「以息養股」實現財務自由

文．周靖璞

在現今薪資增長趕不上通膨的時代，許多人意識到及早投資是實現財務自由的關鍵。然而，對於退休規劃，很多人仍感到迷茫。理財作家郭俊宏從科技業轉戰金融業，不到50歲已達成月領10萬配息理財目標，目前半退休的他，將自己累積30年投資經驗，歸納出一套「CASH行動法則」，希望幫助投資朋友及早實現財務獨立，脫離為錢勞碌的日子。

CASH行動法則

打造被動收入安定感

郭俊宏表示，自己還在科技業工作時，公司在上櫃前夕碰到水災，幾千萬虧損使公司未能如期上櫃，讓他意識到無論是公司或個人，穩定現金流是抵禦風險關鍵。

除持續的收入來源，郭俊宏也談到了「確保幸福」的重要性。他認為，投資的目的不僅僅是增值，更是為了提升生活質量，達到幸福感。創造穩健被動收入的公司、股票、房產收入，都可確保生活中的安全感。他將理念統整為一套「CASH行動法則」，核心理念即為持續性（Continual）、生息資產（Assets）、安全性（Securing）及幸福感（Happiness），他認為實踐這套法則，就是創造幸福生活的註解。

由上到下、由下到上投資策略

用ETF穩健布局

郭俊宏採「由上到下」（Top-Down）和「由下到上」（Bottom-Up）兩種投資策略。所謂由上到下投資策略，核心是從總體經濟、產業趨勢出發，透過觀察通膨指數、失業率、利率調整等，根據趨勢選擇合適投資標的。

郭俊宏進一步說明，景氣循環依經濟成長率、通貨膨脹率差異分為復甦、繁榮、放緩、衰退4大週期。他認為，2024屬於復甦階段，依據歷史經驗，無論投資股票或債券，獲利機會都很高，這也是由上到下投資策略的優勢。同時聯準會開始進入降息循環，也有一定程度刺激經濟的效果，這一年的景氣復甦週期有望延續到2025年。

相對於由上到下策略，由下到上投資專注挑選不太受整體經濟環境影響，具長期增長潛力的公司或資產。優勢在於，挑選出的企業在不同經濟週期中都能夠保持穩定現金流，且這類公司通常是行業的龍頭，例如：蘋果或可口可樂。因其穩健經營模式和自由現金流，適合長期持有，這也是巴菲特提倡的價值投資。

郭俊宏進一步指出，ETF兼具這兩種策略，從由上到下的角度看，ETF會根據當前的經濟趨勢來挑選成分股，從由下到上的角度，ETF則會挑選各行業中龍頭企業來穩定資產成長。因此，對於不太擅長挑選個股的投資者來說，ETF是一個不錯的選擇。

核心70%、衛星30%

以息養股配置策略

郭俊宏建議「核心與衛星」的資產配置，核心部位上，他建議將70%~80%資金投入穩定生息資產，持續產生現金流，提供每月配息。衛星部位上，20%~30%投入風險較高但報酬率較高的主題性資產，如科技股、半導體或原物料型ETF。

此種配置有助於投資者保持核心部位穩定增長，也能透過衛星部位參與高成長機會，進行波段操作獲利。當衛星資產比例超過設定範圍時，可將收益重新投入核心資產，達到「以息養股」的資產配置平衡。

屆齡退休後，核心與衛星部位配置該如何調整?歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

0050不是高股息，為何配息比0056還多？投資ETF，殖利率最不重要3原因！高股息選股2大重點

00929股息又變少、還被外資連續賣…要換去抱00919？達人破解迷思：存高息ETF只做一件事

想等房價腰斬再進場？顏炳立給「7個字」！三重、新店、中永和單價百萬太誇張，合理價他這樣估

買0050，還是買台積電？林成蔭為何兩個都不買？優缺點、適合對象一次全解讀

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】