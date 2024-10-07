贈與子女財產選對「日子」 最多1次拿走近1400萬免繳稅：唯獨1例外
文．林依榕
每人每年都享有244萬元的免稅額，許多父母都會在這免稅額度內贈與財產給子女，替女子的未來提前做好規劃。不過你知道嗎，除了244萬元的贈與免稅額，其實還有100萬元的「婚嫁贈與扣除額」，也就是說，加上原先244萬元的稅額，雙方雙親4人合計上限可贈與1376萬元。
但要注意的是，「婚嫁贈與扣除額」僅限子女，不適用於媳婦、女婿。
財政部臺北國稅局表示，依《遺贈稅法》第20條第1項第7款規定，父母於子女婚嫁時所贈與之財物，總金額不超過100萬元，不計入贈與總額。
若婚嫁贈與超過100萬元部分加計當年度其他贈與超過免稅額，仍需於贈與行為發生後30日內，檢附贈與人及受贈人雙方身分證明文件、贈與契約書及子女結婚登記的戶籍資料，辦理贈與稅申報。
舉例說明，甲君2024年1月贈與子A君現金200萬元，同年4月A君登記結婚，甲君又贈與子A君現金100萬元及A君之新婚妻子B君100萬元作為結婚基金。
但是，因為媳婦非屬遺產及贈與稅法第20條第1項第7款規定之子女，所以無該款不計入贈與總額之適用。
另一方面，甲君當年度不包含對A君婚嫁贈與100萬元，已經贈與A君夫妻2人300萬元，超過當年度244萬元免稅額，卻未依法申報贈與稅，經該局查獲補徵贈與稅5.6萬元〔（300萬元-244萬元）x10% 〕，並處罰鍰。
國稅局提醒，父母於子女婚嫁時贈與財物，在限額100萬元內不計入贈與總額。
但超過100萬元部分，就必須加計當年度其他贈與，其他贈與部分若是超過每年244萬元贈與免稅額上限，每人無論贈與給多少人，累計贈與金額合計超過244萬元，就必須於贈與行為發生後30日內，申報贈與稅。
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本文授權自今周刊，原文見此。
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