買房撿便宜時機到了？央行打房市場轉冷「別想買在最低點」 他：只有1種人能成為贏家

【撰文/林依榕整理】

央行打炒房至今已讓房市漸漸轉冷，買房撿便宜的時機到了嗎？馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，景氣循環是很正常的事，熱過頭要休息，但不要奢求可以「買在最低點、賣在最高點」，能夠買在相對低點就已經很不錯了，同時也列出自2000年後的房市景氣循環，強調「行情在絕望中誕生、在半信半疑中成長，在熱絡中毀滅」。

何世昌在臉書粉專「何世昌的房產知識Buffet+」指出，最近市場轉冷，關於「要不要進場撿便宜」引起熱烈討論，自2000年之後的房市景氣大致如下：

2002年交易量價小回溫，上漲時間約1年 2003年上半年房價重挫，2023H1修正時間約半年，到了下半年房價飆漲 2008年下半年房價急跌，2003H2～2008H2上漲時間約5年 2009年下半年房價反彈，2008H2～2009H1修正時間約1年 2014年下半年房價盤跌，2009H2～2014H1上漲時間約5年 2017年成交量回升 2018年房價反彈上揚，2014H2～2017H2修正時間約3年半 2024年9月交易量急凍，2018H1～2024H1上漲時間約7年

何世昌強調，有一點先作說明，因2003年SARS導致房價重挫，以及2008年金融海嘯期間，房價下跌時間較短，所以有些人會把2002～2014年視為一個完整的多頭波段，多頭時間便長達十幾年。

2022年當年，便已有專家警示房價可能反轉，這個警示並非空穴來風，因為到多頭走到2022年底剛好5年，跟前2波多頭存續時間相同，真是非常神奇的巧合。

事實上，如果有印象，2022年末到2023年上半年房市確實較低迷，台北市、台中市等部份縣市房價一度下跌，可是只跌了1、2季就再拉上來。

何世昌表示，雖然我們沒有上帝視角，但從各個漲跌波段來說，預測房價修正期的難度更高，因為它比上漲波段更缺乏規律性，正應驗了那句「行情在絕望中誕生、在半信半疑中成長，在熱絡中毀滅」。

房地產景氣有冷有熱，熱過頭要休息，冷久了會回溫，景氣循環是很正常的事，但別奢求「買在最低點、賣在最高點」，因為變數實在太多了。一般來說，能買在「相對低點」就已經很不錯了，在房市中只有長期持有的人，最後才會成為贏家。

本文授權自今周刊，原文見此。

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