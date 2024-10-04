幾點睡才算熬夜？晚睡者的6特徵「肥胖風險激增35%」 重症醫示警：白天補眠也無法抵
【撰文/林依榕整理】
幾點睡才算熬夜？半夜11點？12點？答案恐怕會讓你吃驚。重症醫師黃軒指出，越晚睡的人越容易胖，甚至最高全身肥胖風險暴增35%，他也點出和早睡的人相比，習慣晚睡的人會包含的6大特徵。
「現代生活節奏快，越來越多人因為工作、學習或娛樂而養成熬夜的習慣。然而，熬夜對健康的影響不容忽視。」
重症醫師黃軒在臉書指出，2023年哈佛大學進行的一項針對約6.4萬名健康中年女性的為期8年的跟蹤研究發現，「熬夜」的女性，患糖尿病的比「早起」的女性平均高出72%（介於50%～98%之間）。
如果這些「熬夜」的女性，又有酗酒、抽菸、營養不良、睡眠不足的習慣，得糖尿病的風險可能性更高。
黃軒進一步說明，10點以後上床睡覺就算是晚睡，且越晚睡，肥胖風險可能會越高，而且，白天補覺並不能抵消這種風險。
和晚上8～10點上床睡覺的人相比，所有晚睡（晚上10點～早上6點）的人特徵包括：
1.平均年齡相對更年輕
2.受教育程度較高的男性
3.居住在城市
4.有抽菸或飲酒的習慣
5.身體活動較少
6.全身肥胖更高、腰圍更大
研究顯示，每延遲入睡2小時，肥胖風險顯著增加：
晚上10點到凌晨12點入睡：全身肥胖增加8%，腹圍過大增加6%。
凌晨12點到2點入睡：全身肥胖和腹圍過大均增加19%。
凌晨2點到6點入睡：全身肥胖增加35%，腹圍過大增加38%。
最後黃軒提醒，「日出而作，日入而息」這是最自然的生活節奏，現代人違反了自己身體的作息，難怪癌症、慢性病不斷增加。
熬夜1天，你看不出自己的健康受損，但熬夜幾十年之後，當你身材變形時，就是健康受損的警訊，「你有在乎嗎？如果不修正你的熬夜習慣，那些癌症、慢性疾病，將會悄悄找上你」。
本文授權自今周刊，原文見此。
延伸閱讀》
拿500萬存0056，月領快6萬真能辦到？施昇輝：高息ETF這樣存「退休後放心花錢」
股票賺2千萬能提早退休？他45歲財富自由：賺到錢和留住錢，是完全兩回事...7個務實做法，錢一輩子夠用
0050、00878、0056、00679B、00929...5大ETF產業佈局大揭秘，Q4想賺更多？這檔ETF不可錯過
0050、台積電(2330)都別買！他33歲提早退休、1檔股票能賺2千萬：「1年漲3倍」飆股這樣挑
【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言