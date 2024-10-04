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幾點睡才算熬夜？晚睡者的6特徵「肥胖風險激增35%」 重症醫示警：白天補眠也無法抵

聯合新聞網／ 今周刊
睡覺。示意圖/ingimage
睡覺。示意圖/ingimage

【撰文/林依榕整理】

幾點睡才算熬夜？半夜11點？12點？答案恐怕會讓你吃驚。重症醫師黃軒指出，越晚睡的人越容易胖，甚至最高全身肥胖風險暴增35%，他也點出和早睡的人相比，習慣晚睡的人會包含的6大特徵。

「現代生活節奏快，越來越多人因為工作、學習或娛樂而養成熬夜的習慣。然而，熬夜對健康的影響不容忽視。」

重症醫師黃軒在臉書指出，2023年哈佛大學進行的一項針對約6.4萬名健康中年女性的為期8年的跟蹤研究發現，「熬夜」的女性，患糖尿病的比「早起」的女性平均高出72%（介於50%～98%之間）。

如果這些「熬夜」的女性，又有酗酒、抽菸、營養不良、睡眠不足的習慣，得糖尿病的風險可能性更高。

黃軒進一步說明，10點以後上床睡覺就算是晚睡，且越晚睡，肥胖風險可能會越高，而且，白天補覺並不能抵消這種風險。

和晚上8～10點上床睡覺的人相比，所有晚睡（晚上10點～早上6點）的人特徵包括：

1.平均年齡相對更年輕

2.受教育程度較高的男性

3.居住在城市

4.有抽菸或飲酒的習慣

5.身體活動較少

6.全身肥胖更高、腰圍更大

研究顯示，每延遲入睡2小時，肥胖風險顯著增加：

晚上10點到凌晨12點入睡：全身肥胖增加8%，腹圍過大增加6%。

凌晨12點到2點入睡：全身肥胖和腹圍過大均增加19%。

凌晨2點到6點入睡：全身肥胖增加35%，腹圍過大增加38%。

最後黃軒提醒，「日出而作，日入而息」這是最自然的生活節奏，現代人違反了自己身體的作息，難怪癌症、慢性病不斷增加。

熬夜1天，你看不出自己的健康受損，但熬夜幾十年之後，當你身材變形時，就是健康受損的警訊，「你有在乎嗎？如果不修正你的熬夜習慣，那些癌症、慢性疾病，將會悄悄找上你」。

本文授權自今周刊，原文見此

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